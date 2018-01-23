الموقف المنتظر من مؤتمر الكويت حول العراق

فاتح عبدالسلام
العراق تحمّلَ الكثير من أعباء التدمير والقتل والمآسي من جراء موجات اجتياح تنظيم داعش كما لم يجر في دولة أخرى باستثناء سوريا التي تعيش وضعاً مأساوياً من خلطة عجيبة من التدخل الدولي والاقليمي وسط غموض مريب .
دول أساسية وكبيرة ستجتمع بعد أيام في الكويت عبر مؤتمر لاعادة اعمار العراق ، وهو مؤتمر أساس يحتاجه هذا البلد المدمر ، ومن دونه لا يمكن اعادة الحياة والبناء في مدن كبيرة مثل الموصل والانبار وتكريت وديالى.
العالم من دون شك لديه محاذير من ضخ أموال في العراق الذي تعترف كل الجهات الرسمية من ارتفاع خطير بنسبة الفساد فيه ، ما يجعل هناك معوقات أمام اندفاع العالم للتعامل بالاساليب القديمة في اقامة مشاريع اعادة الاعمار .
لكن البدائل موجودة وممكنة في تنفيذ دول العالم مشاريع الاعمار على نحو مباشر من قبل شركاتها المتخصصة،لاسيما في بناء الجسور والمساكن والمستشفيات والمدارس وشق الطرق ، على وفق خطط، لابد أن يسهم فيها العراقيون المتخصصون على نحو فاعل ، لكي تنسجم عمليات الاعمار مع الوضع الاجتماعي والتقاليدي والتراثي والعصري كذلك للمدن المحطمة.
لكن مؤتمر الكويت مدعو الى التجرد من القيود التقليدية التي تفرض في حالات مشابهة من الدعم كالتي يفعلها صندوق النقد الدولي مثلاً ، ذلك انّ الجزء المحطم من العراق وهو ما يقرب من ثلثه ، بحاجة الى إنّ يظهر العالم انسانيته التي استهلكتها الحروب والسياسات الرعناء كثيراً ، في اغاثة الانسان قبل الحجر في العراق ، ولابأس أن تقوم جهات رقابية دولية في العراق من أجل متابعة تنفيذ المشاريع الكبرى واستمراريتها والمشاكل التي ستواجهها .
مؤتمر الكويت فرصة هائلة لابد أن تصب في مصلحة اعادة الحياة للجزء المدمر في العراق ، ليظهر العالم موقفاً مستحقاً ، ازاء تضحيات العراقيين في تحرير أرضهم وقتالهم ضد تنظيم دولي ارهابي كان من الممكن أن يمتد الى دول الخليج لولا الوقفة العراقية .
رئيس التحرير – طبعة لندن
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