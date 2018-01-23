الموقف المنتظر من مؤتمر الكويت حول العراق

فاتح عبدالسلام

‭ ‬العراق‭ ‬تحمّلَ‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬أعباء‭ ‬التدمير‭ ‬والقتل‭ ‬والمآسي‭ ‬من‭ ‬جراء‭ ‬موجات‭ ‬اجتياح‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬يجر‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬أخرى‭ ‬باستثناء‭ ‬سوريا‭ ‬التي‭ ‬تعيش‭ ‬وضعاً‭ ‬مأساوياً‭ ‬من‭ ‬خلطة‭ ‬عجيبة‭ ‬من‭ ‬التدخل‭ ‬الدولي‭ ‬والاقليمي‭ ‬وسط‭ ‬غموض‭ ‬مريب‭ .‬

دول‭ ‬أساسية‭ ‬وكبيرة‭ ‬ستجتمع‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬عبر‭ ‬مؤتمر‭ ‬لاعادة‭ ‬اعمار‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬وهو‭ ‬مؤتمر‭ ‬أساس‭ ‬يحتاجه‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬المدمر‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬دونه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬اعادة‭ ‬الحياة‭ ‬والبناء‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬كبيرة‭ ‬مثل‭ ‬الموصل‭ ‬والانبار‭ ‬وتكريت‭ ‬وديالى‭.‬

العالم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬شك‭ ‬لديه‭ ‬محاذير‭ ‬من‭ ‬ضخ‭ ‬أموال‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬الذي‭ ‬تعترف‭ ‬كل‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬خطير‭ ‬بنسبة‭ ‬الفساد‭ ‬فيه‭ ‬،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬هناك‭ ‬معوقات‭ ‬أمام‭ ‬اندفاع‭ ‬العالم‭ ‬للتعامل‭ ‬بالاساليب‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬اقامة‭ ‬مشاريع‭ ‬اعادة‭ ‬الاعمار‭ .‬

لكن‭ ‬البدائل‭ ‬موجودة‭ ‬وممكنة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬مشاريع‭ ‬الاعمار‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬مباشر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركاتها‭ ‬المتخصصة،لاسيما‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الجسور‭ ‬والمساكن‭ ‬والمستشفيات‭ ‬والمدارس‭ ‬وشق‭ ‬الطرق‭ ‬،‭ ‬على‭ ‬وفق‭ ‬خطط،‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬فيها‭ ‬العراقيون‭ ‬المتخصصون‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬فاعل‭ ‬،‭ ‬لكي‭ ‬تنسجم‭ ‬عمليات‭ ‬الاعمار‭ ‬مع‭ ‬الوضع‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والتقاليدي‭ ‬والتراثي‭ ‬والعصري‭ ‬كذلك‭ ‬للمدن‭ ‬المحطمة‭.‬

لكن‭ ‬مؤتمر‭ ‬الكويت‭ ‬مدعو‭ ‬الى‭ ‬التجرد‭ ‬من‭ ‬القيود‭ ‬التقليدية‭ ‬التي‭ ‬تفرض‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬مشابهة‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬كالتي‭ ‬يفعلها‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬مثلاً‭ ‬،‭ ‬ذلك‭ ‬انّ‭ ‬الجزء‭ ‬المحطم‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬ثلثه‭ ‬،‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬إنّ‭ ‬يظهر‭ ‬العالم‭ ‬انسانيته‭ ‬التي‭ ‬استهلكتها‭ ‬الحروب‭ ‬والسياسات‭ ‬الرعناء‭ ‬كثيراً‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬اغاثة‭ ‬الانسان‭ ‬قبل‭ ‬الحجر‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬ولابأس‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬جهات‭ ‬رقابية‭ ‬دولية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬متابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬الكبرى‭ ‬واستمراريتها‭ ‬والمشاكل‭ ‬التي‭ ‬ستواجهها‭ .‬

مؤتمر‭ ‬الكويت‭ ‬فرصة‭ ‬هائلة‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬اعادة‭ ‬الحياة‭ ‬للجزء‭ ‬المدمر‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬ليظهر‭ ‬العالم‭ ‬موقفاً‭ ‬مستحقاً‭ ‬،‭ ‬ازاء‭ ‬تضحيات‭ ‬العراقيين‭ ‬في‭ ‬تحرير‭ ‬أرضهم‭ ‬وقتالهم‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬دولي‭ ‬ارهابي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يمتد‭ ‬الى‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬لولا‭ ‬الوقفة‭ ‬العراقية‭ .‬

رئيس التحرير – طبعة لندن

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