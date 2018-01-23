حاملو جوائز أوسكار باتوا نجوم الأفلام السيئة

لوس‭ ‬انجلس‭ – ‬الزمان‭ ‬

تصدر‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬ترانسفورمرز‭: ‬ذا‭ ‬لاست‭ ‬نايت‮»‬‭ ‬ترشيحات‭ ‬جوائز‭ ‬‮«‬راتزي‮»‬‭ ‬السنوية‭ ‬لأسوأ‭ ‬الأفلام‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬اكتظت‭ ‬بنجوم‭ ‬حصلوا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬أوسكار‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬جنيفر‭ ‬لورانس‭ ‬وتوم‭ ‬كروز‭ ‬وميل‭ ‬جيبسون‭ ‬وراسل‭ ‬كرو‭.‬

وجوائز‭ ‬راتزي‭ ‬أو‭ ‬‮«‬التوتة‭ ‬الذهبية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1980‭ ‬هي‭ ‬المقابلة‭ ‬لحفل‭ ‬الأوسكار‭. ‬وإذا‭ ‬ما‭ ‬حضر‭ ‬الفائزون‭ ‬بجوائز‭ ‬الأسوأ‭ ‬يمنحون‭ ‬جائزة‭ ‬رخيصة‭ ‬على‭ ‬هيئة‭ ‬توتة‭ ‬مطلية‭ ‬باللون‭ ‬الذهبي‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬يقام‭ ‬عشية‭ ‬حفل‭ ‬الأوسكار‭ ‬في‭ ‬مارس‭.‬

وحصل‭ ‬أحدث‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ ‬‮«‬ترانسفورمرز‮»‬‭ ‬على‭ ‬تسعة‭ ‬ترشيحات‭ ‬بينها‭ ‬أسوأ‭ ‬فيلم‭ ‬وأسوأ‭ ‬ممثلين‭ ‬للكثير‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬عمله‭ ‬المليء‭ ‬بالنجوم‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬أنتوني‭ ‬هوبكنز‭ ‬ومارك‭ ‬والبيرج‭.‬

ورغم‭ ‬النقد‭ ‬السلبي‭ ‬للفيلم،‭ ‬وهو‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬السلسلة،‭ ‬فقد‭ ‬حقق‭ ‬605‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬2017‭.‬

ووصف‭ ‬جون‭ ‬ويلسون‭ ‬مؤسس‭ ‬راتزي‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬فيفتي‭ ‬شيدز‭ ‬داركر‮»‬‭ ‬المأخوذ‭ ‬عن‭ ‬رواية‭ ‬حققت‭ ‬أعلى‭ ‬مبيعات‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬النعاس‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الإثارة‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬رشح‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬بايووتش‮»‬‭ ‬المأخوذ‭ ‬عن‭ ‬المسلسل‭ ‬الكلاسيكي‭ ‬بين‭ ‬أسوأ‭ ‬الأفلام‭ ‬أيضا‭.‬

وبرز‭ ‬النجم‭ ‬جوني‭ ‬ديب،‭ ‬الذي‭ ‬يترشح‭ ‬دائما‭ ‬للجائزة،‭ ‬لما‭ ‬وصفه‭ ‬ويلسون‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬دوره‭ ‬المعتاد‭ ‬البالي‭ ‬كسكير‮»‬‭ ‬في‭ ‬‮«‬بيراتس‭ ‬أوف‭ ‬ذا‭ ‬كاريبيان‭: ‬ديد‭ ‬مين‭ ‬تيل‭ ‬نو‭ ‬تايلز‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬الجزء‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬الأفلام‭ ‬الشهيرة‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬اتسم‭ ‬في‭ ‬هوليوود‭ ‬بسلاسل‭ ‬الأفلام‭ ‬وإعادة‭ ‬الأعمال‭ ‬السابقة‭.‬

كما‭ ‬شعر‭ ‬البعض‭ ‬أن‭ ‬لورنس‭ ‬والمخرج‭ ‬دارين‭ ‬أرونوفسكي‭ ‬يستحقان‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬ترشيحات‭ ‬راتزي‭ ‬عن‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬ماذر‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬وصفه‭ ‬بعض‭ ‬النقاد‭ ‬بأنه‭ ‬عمل‭ ‬عبقري،‭ ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬آخرون‭ ‬إنه‭ ‬مثار‭ ‬للضحك‭.‬

وحصل‭ ‬الفيلم‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬جماهيري‭ ‬نادر‭ ‬بحرف‭ (‬إف‭) ‬الذي‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يصنع‭ ‬من‭ ‬الأساس‭ ‬ولم‭ ‬يحصل‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬عالميا‭ ‬إلا‭ ‬على‭ ‬45‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

وحصل‭ ‬كروز‭ ‬وكرو‭ ‬على‭ ‬ترشيح‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬أسوأ‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬مامي‮»‬‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬حصل‭ ‬جيبسون‭ ‬على‭ ‬ترشيح‭ ‬عن‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬داديز‭ ‬هوم2‮»‬‭.‬

ويتم‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬المرشحين‭ ‬والفائزين‭ ‬في‭ ‬راتزي‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬من‭ ‬نحو‭ ‬ألف‭ ‬عضو‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬دولة‭ ‬يسجلون‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬ويدفعون‭ ‬40‭ ‬دولارا‭ ‬كرسوم‭ ‬للعضوية‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬إعلان‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬مارس‭.‬