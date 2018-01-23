تجربة جديدة للتسوق في أمازون من دون انتظار

واشنطن‭ – ‬الزمان‭ ‬

افتتحت‭ ‬مجموعة‭ ‬أمازون‭ ‬العملاقة‭ ‬الاثنين‭ ‬متجراً‭ ‬صغيراً‭ ‬في‭ ‬سياتل‭ ‬لعامة‭ ‬الزبائن‭ ‬الذين‭ ‬بات‭ ‬في‭ ‬إمكانهم‭ ‬التبضع‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يضطروا‭ ‬إلى‭ ‬الانتظار‭ ‬في‭ ‬طوابير‭ ‬لتسديد‭ ‬ثمن‭ ‬المشتريات‭ ‬أمام‭ ‬صناديق‭ ‬الدفع‭. ‬وكانت‭ ‬المجموعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬للتوزيع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬لمتجر‭ ‬‮«‬أمازون‭ ‬غو‮»‬‭ ‬الخالي‭ ‬من‭ ‬صناديق‭ ‬الدفع‭ ‬قبل‭ ‬سنة‭ ‬تقريباً،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬محل‭ ‬البقالة‭ ‬هذا‭ ‬الممتد‭ ‬على‭ ‬170‭ ‬متراً‭ ‬مربعاً‭ ‬سيبيع‭ ‬منتجاته‭ ‬لموظفي‭ ‬الشركة‭ ‬بداية‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يفتح‭ ‬أبوابه‭ ‬لعامة‭ ‬الزبائن‭. ‬غير‭ ‬أن‭ ‬التجارب‭ ‬الأولية‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬أوجه‭ ‬خلل‭ ‬عدة،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تأجيل‭ ‬موعد‭ ‬افتتاحه‭. ‬وأشارت‭ ‬أمازون‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬نشرت‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬الإلكتروني‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬طورت‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬التقنيات‭ ‬تقدما‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬للتبضع‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الاصطفاف‭ ‬في‭ ‬طوابير‭ ‬انتظار‮»‬‭.‬وبات‭ ‬في‭ ‬وسع‭ ‬الزبائن‭ ‬المزودين‭ ‬بتطبيق‭ ‬خاص‭ ‬اختيار‭ ‬السلع‭ ‬وهم‭ ‬يتجولون‭ ‬في‭ ‬المتجر‭ ‬ووضعها‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬حقائبهم،‭ ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬حاجة‭ ‬لعربات‭ ‬جرّ‭.‬

وتضاف‭ ‬هذه‭ ‬المنتجات‭ ‬تلقائياً‭ ‬إلى‭ ‬حساب‭ ‬الزبون‭ ‬الإلكتروني‭ ‬عندما‭ ‬تزاح‭ ‬عن‭ ‬الرفّ‭ ‬وتسحب‭ ‬من‭ ‬الحساب‭ ‬إذا‭ ‬أعيدت‭ ‬إلى‭ ‬مكانها‭.‬

ويقوم‭ ‬هذا‭ ‬النظام،‭ ‬بحسب‭ ‬أمازون،‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الكاميرات‭ ‬وأجهزة‭ ‬الاستشعار،‭ ‬بالاستناد‭ ‬إلى‭ ‬تقنية‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬