تحذيرات طبية من وضع عشرين صنفاً من الطعام في الثلاجة

مدريد‭ – ‬الزمان‭ ‬

الثلاجة‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬دائما‭ ‬مكانا‭ ‬آمناً‭ ‬لوضع‭ ‬الغذاء‭ ‬وحفظه‭ ‬،‭ ‬فقد‭ ‬نشرت‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬تيك‭ ‬بيت‮»‬‭ ‬الإسبانية‭ ‬تقريرا‭ ‬عرضت‭ ‬فيه‭ ‬قائمة‭ ‬بأهم‭ ‬الأطعمة‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬عدم‭ ‬وضعها‭ ‬في‭ ‬الثلاجة‭ ‬لعدة‭ ‬أسباب،‭ ‬وذلك‭ ‬يندرج‭ ‬ضمن‭ ‬قواعد‭ ‬تخزين‭ ‬الطعام‭ ‬بشكل‭ ‬صحي‭ ‬دون‭ ‬التأثير‭ ‬على‭ ‬قيمته‭ ‬الغذائية‭.‬

وقالت‭ ‬المجلة،‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬الذي‭ ‬ترجمته»عربي21‮»‬،‭ ‬إن‭ ‬البرد‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الأغذية،‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬ليس‭ ‬قاعدة‭ ‬مسلمة‭. ‬فهناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأطعمة،‭ ‬سواء‭ ‬الطبيعية‭ ‬منها‭ ‬أو‭ ‬المصنعة،‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬البرد‭ ‬عند‭ ‬حفظها‭ ‬أو‭ ‬تخزينها،‭ ‬لأن‭ ‬وضعها‭ ‬في‭ ‬الثلاجة‭ ‬سيسرع‭ ‬حتما‭ ‬في‭ ‬تعفنها،‭ ‬أو‭ ‬سيفقدها‭ ‬نكهتها‭ ‬أو‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬المغذيات‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬عليها‭.‬

فلطالما‭ ‬حفظت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأطعمة‭ ‬في‭ ‬الثلاجة‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬نظرا‭ ‬لأن‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬الغرفة‭ ‬كافية‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬سلامتها‭.‬

وبينت‭ ‬المجلة‭ ‬أن‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بالبيض‭ ‬في‭ ‬الثلاجة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬فقط‭ ‬بعد‭ ‬غسله‭ ‬بالماء‭. ‬فإذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬غسله‭ ‬أو‭ ‬تنظيفه‭ ‬بإمكاننا‭ ‬تخزينه‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬الغرفة،‭ ‬مثلما‭ ‬نرى‭ ‬في‭ ‬محلات‭ ‬السوبر‭ ‬ماركت‭.‬

ويحتاج‭ ‬الموز‭ ‬إلى‭ ‬الضوء‭ ‬ودرجة‭ ‬حرارة‭ ‬عالية‭ ‬حتى‭ ‬ينضج،‭ ‬لذلك‭ ‬إن‭ ‬وضعه‭ ‬في‭ ‬الثلاجة‭ ‬لن‭ ‬يؤدي‭ ‬فقط‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬نضجه،‭ ‬وإنما‭ ‬إلى‭ ‬تعفنه‭ ‬قبل‭ ‬الأوان‭ ‬أيضا‭.‬

وأضافت‭ ‬المجلة‭ ‬أن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬قد‭ ‬اعتادوا‭ ‬وضع‭ ‬البطيخ‭ ‬في‭ ‬الثلاجة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬فصل‭ ‬الصيف،‭ ‬سواء‭ ‬لحفظه‭ ‬أو‭ ‬لتبريده‭. ‬ولكن،‭ ‬لا‭ ‬ينصح‭ ‬الخبراء‭ ‬بتاتا‭ ‬بوضع‭ ‬البطيخ‭ ‬في‭ ‬الثلاجة‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬غير‭ ‬مقسم،‭ ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬سيجعله‭ ‬يفقد‭ ‬مادة‭ ‬البيتا‭ ‬كاروتين‭ ‬التي‭ ‬يحتوي‭ ‬عليها‭.‬

بمجرد‭ ‬تقطيعها‭ ‬يمكن‭ ‬وضعها‭ ‬في‭ ‬الثلاجة،‭ ‬مع‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تغطيتها‭ ‬بورق‭ ‬ألومنيوم‭. ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الشوكولاتة،‭ ‬فإن‭ ‬حفظها‭ ‬في‭ ‬الثلاجة‭ ‬خشية‭ ‬ذوبانها،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬فصل‭ ‬الصيف،‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تغير‭ ‬طعمها‭ ‬ونكهتها‭.‬

وأوردت‭ ‬المجلة‭ ‬أن‭ ‬الفواكه‭ ‬الاستوائية،‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬الأفوكادو‭ ‬والكيوي‭ ‬والمانجو‭ ‬والخوخ‭ ‬والمشمش،‭ ‬المتأتية‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬الدافئة،‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬الفواكه‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬للضوء‭ ‬ودرجات‭ ‬الحرارة‭ ‬المرتفعة‭ ‬حتى‭ ‬تنضج‭. ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬سيؤدي‭ ‬وضعها‭ ‬في‭ ‬الثلاجة‭ ‬إلى‭ ‬فقدان‭ ‬نسبة‭ ‬هامة‭ ‬من‭ ‬المغذيات‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بالمعلبات‭ ‬الغذائية‭ ‬خارج‭ ‬الثلاجة،‭ ‬فالمنتجات‭ ‬مثل‭ ‬التونة‭ ‬المعلبة‭ ‬أو‭ ‬الخيار‭ ‬المخلل‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬المنتجات‭ ‬المعَدّة‭ ‬لتدوم‭ ‬لمدة‭ ‬طويلة،‭ ‬لذلك‭ ‬يستحسن‭ ‬حفظها‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬جاف‭ ‬ومظلم‭ ‬وبارد‭.‬

وأضافت‭ ‬المجلة‭ ‬أن‭ ‬الحمضيات،‭ ‬مثل‭ ‬البرتقال‭ ‬والليمون‭ ‬والماندرين،‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬الأطعمة‭ ‬التي‭ ‬تتعفن‭ ‬بمجرد‭ ‬حفظها‭ ‬في‭ ‬الثلاجة،‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬الشأن‭ ‬بالنسبة‭ ‬للثوم،‭ ‬حيث‭ ‬يؤدي‭ ‬حفظه‭ ‬في‭ ‬الثلاجة‭ ‬إلى‭ ‬تنبيت‭ ‬البراعم‭ ‬بشكل‭ ‬أسرع‭.‬

أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬للبطاطا،‭ ‬فمن‭ ‬المعلوم‭ ‬أن‭ ‬وضعها‭ ‬في‭ ‬الثلاجة‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تحويل‭ ‬النشاء‭ ‬الموجود‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬سكر‭ ‬بسرعة‭ ‬كبيرة،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تلفها،‭ ‬لذلك‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬حفظها‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬جاف‭ ‬ومظلم‭ ‬دون‭ ‬غسلها‭.‬

‭ ‬وأكدت‭ ‬المجلة‭ ‬أن‭ ‬الزيت‭ ‬والعسل‭ ‬يعدان‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬الأطعمة‭ ‬التي‭ ‬يستحسن‭ ‬تجنب‭ ‬حفظها‭ ‬في‭ ‬الثلاجة،‭ ‬لأن‭ ‬انخفاض‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬سيؤدي‭ ‬حتما‭ ‬إلى‭ ‬تجمدها‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تحتوي‭ ‬صلصة‭ ‬الكاتشب‭ ‬والخردل‭ ‬على‭ ‬مواد‭ ‬حافظة‭ ‬تجعلها‭ ‬صالحة‭ ‬للاستهلاك‭ ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬عديدة‭ ‬من‭ ‬فتح‭ ‬العلبة‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬وضعها‭ ‬في‭ ‬الثلاجة‭. ‬في‭ ‬سياق‭ ‬متصل،‭ ‬إن‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬حبوب‭ ‬القهوة‭ ‬الجافة‭ ‬والمحمصة‭ ‬لا‭ ‬يتطلب‭ ‬وضعها‭ ‬في‭ ‬الثلاجة‭.‬