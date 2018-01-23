أربعة انواع من الأغذية تأتي لرأسك بالشيب

برلين‭ – ‬الزمان‭ : ‬لا‭ ‬يرتبط‭ ‬ظهور‭ ‬الشيب‭ ‬فقط‭ ‬بكبار‭ ‬السن،‭ ‬فيمكن‭ ‬أن‭ ‬تعاني‭ ‬منه‭ ‬أيضاً‭ ‬الفتيات‭ ‬صغار‭ ‬السنّ‭ ‬نتيجة‭ ‬بعض‭ ‬العادات‭ ‬السيئة‭ ‬خلال‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية‭.‬

حذرت‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬فرويندين‮»‬‭ ‬الألمانية‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الأغذية‭ ‬تهدد‭ ‬الشعر‭ ‬بالشيب‭ ‬المبكر،‭ ‬وهي‭: ‬1-‭ ‬السكر‭: ‬أوضحت‭ ‬المجلة‭ ‬المعنية‭ ‬بالصحة‭ ‬والجمال‭ ‬أن‭ ‬الأغذية‭ ‬المحتوية‭ ‬على‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬السكر‭ ‬الصناعي‭ ‬تثبط‭ ‬وظيفة‭ ‬فيتامين‭ ‬E‭ ‬المهم‭ ‬لنمو‭ ‬الشعر‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬السكر‭ ‬يحول‭ ‬دون‭ ‬امتصاص‭ ‬البروتينات،‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬الأساس‭ ‬للشعر‭ ‬والأظافر‭ ‬والأسنان‭.‬

2-الغلوتامات‭: ‬تندرج‭ ‬الجلوتامات‭ ‬ضمن‭ ‬مُكسبات‭ ‬الطعم،‭ ‬وهي‭ ‬توجد‭ ‬في‭ ‬الأطعمة‭ ‬الجاهزة،‭ ‬مثل‭ ‬معلبات‭ ‬الخضروات‭ ‬والمجمدات‭. ‬وتؤثر‭ ‬الغلوتامات‭ ‬بالسلب‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬الأيض،‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بأهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬لصحة‭ ‬الجسم‭ ‬بصفة‭ ‬عامة،‭ ‬وصحة‭ ‬الشعر‭ ‬بصفة‭ ‬خاصة‭.‬

3-‭ ‬البروتين‭ ‬الحيواني

يعزز‭ ‬الإفراط‭ ‬في‭ ‬تناول‭ ‬البروتينات‭ ‬الحيوانية‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الأسماك‭ ‬واللحوم‭ ‬في‭ ‬فرص‭ ‬حدوث‭ ‬الشيب‭ ‬المبكر‭ ‬لأن‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي‭ ‬لا‭ ‬يمكنه‭ ‬هضم‭ ‬بروتينات‭ ‬معينة‭ ‬ويقوم‭ ‬بتحويلها‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬حمض‭ ‬اليوريك‭ ‬‮«‬الحمض‭ ‬البولي‮»‬‭. ‬ويتسبب‭ ‬الإنتاج‭ ‬المفرط‭ ‬لحمض‭ ‬اليوريك‭ ‬في‭ ‬الشيب‭ ‬المبكر‭ ‬للشعر‭.‬

4-‭ ‬مُكسبات‭ ‬اللون‭ ‬ومواد‭ ‬التحلية

تتسبب‭ ‬الأطعمة‭ ‬المحتوية‭ ‬على‭ ‬مُكسبات‭ ‬اللون‭ ‬ومواد‭ ‬التحلية‭ ‬الصناعية‭ ‬في‭ ‬فقدان‭ ‬الشعر‭ ‬للونه‭ ‬الطبيعي‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬مبكر‭.‬