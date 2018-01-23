أسامة بشير القيادي بمجلس السوريين الأحرار لـ(الزمان): أي حل للأزمة السورية سيتم بقرار أمريكي والأنظمة العربية ستلتزم به

التصعيد العسكري التركي فى عفرين تم بالتنسيق مع موسكو بعد أن فقدت أنقرة ثقتها في واشنطن

القاهرة‭:‬‭ ‬حوار‭-‬‭ ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

شهدت‭ ‬الايام‭ ‬الماضية‭ ‬تصاعد‭ ‬حدة‭ ‬التوتر‭ ‬فى‭ ‬سوريا،‭ ‬ففيالوقت‭ ‬الذى‭ ‬استمرت‭ ‬فيه‭ ‬المعارك‭ ‬الضارية‭ ‬بين‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬والمعارضة‭ ‬فى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬بدأت‭ ‬فيه‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬عملية‭ ‬واسعة‭ ‬فى‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين‭ ‬،وترددت‭ ‬فيه‭ ‬انباء‭ ‬عن‭ ‬توجه‭ ‬امريكى‭ ‬نحو‭ ‬تسليح‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭ ‬المعتدلة‭ ‬وفى‭ ‬ظل‭ ‬تلك‭ ‬التطورات

اولا‭ ‬نريد‭ ‬نبذه‭ ‬مختصرة‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬السوريين‭ ‬الاحرار‭ ‬والدور‭ ‬الذى‭ ‬يقوم‭ ‬به؟

مجلس‭ ‬السوريين‭ ‬الأحرار‭ ‬هو‭ ‬لجان‭ ‬ثورية‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬خدمة‭ ‬القاعدة‭ ‬الشعبية‭ ‬الثائرة،‭ ‬وليس‭ ‬على‭ ‬قيادتها،‭ ‬وذلك‭ ‬لمساعدتها‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬هيئة‭ ‬عامة‭ ‬للثورة‭ ‬وذلك‭ ‬بدعوة‭ ‬كل‭ ‬فرد‭ ‬ثائر‭ ‬ممثلا‭ ‬نفسه‭ ‬ضمن‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬وليس‭ ‬ممثلا‭ ‬لأي‭ ‬كتلة‭ ‬أو‭ ‬حزب‭ ‬أو‭ ‬تنظيم‭ ‬أو‭ ‬فصيل،‭ ‬ضمن‭ ‬مبادئ‭ ‬ثورية‭ ‬مشتركة‭ ‬وغير‭ ‬خلافية‭ ‬بين‭ ‬أطياف‭ ‬الثورة‭ ‬المتعددة،‭ ‬ولتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬ثورية‭ ‬مشتركة،‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬التحرير‭ ‬والعدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬والإدارة‭ ‬الرشيدة،‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬انتخاب‭ ‬الشعب‭ ‬الثائر‭ ‬لقيادته،‭ ‬وتشكيل‭ ‬اقتصاده‭ ‬الوطني‭ ‬الذاتي،‭ ‬وبذراع‭ ‬عسكري‭ ‬محترف‭ ‬ونزيه‭.‬

بنية‭ ‬مجلس‭ ‬السوريين‭ ‬الأحرار

تعمل‭ ‬لجان‭ ‬المجلس‭ ‬بشكل‭ ‬منظم‭ ‬كمؤسسة‭ ‬هدفها‭ ‬خدمة‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الوطني،‭ ‬وتنتخب‭ ‬هذه‭ ‬اللجان‭ ‬كل‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الذي‭ ‬يدير‭ ‬عملها،‭ ‬وتتكون‭ ‬هذه‭ ‬اللجان‭ ‬من‭ ‬مجالس‭ ‬أحرار‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬محافظة‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬المغترب،‭ ‬تنشر‭ ‬المبادئ‭ ‬الثورية‭ ‬العامة‭ ‬المشتركة،‭ ‬وتحث‭ ‬القاعدة‭ ‬الشعبية‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للثورة،‭ ‬وتكون‭ ‬هذه‭ ‬اللجان‭ ‬خادمة‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للثورة‭ ‬لا‭ ‬قائدة‭ ‬عليها،‭ ‬ويكون‭ ‬لها‭ ‬مكاتب‭ ‬تعينها‭ ‬في‭ ‬عملها‭ ‬وتنظمه،‭ ‬كمكاتب‭ ‬التنظيم‭ ‬والإعلام‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬محافظة‭ ‬ودولة،‭ ‬وتتبع‭ ‬جميعها‭ ‬الإدارة‭ ‬المركزية‭ ‬والمكاتب‭ ‬المركزية‭ ‬للمجلس‭ ‬والتي‭ ‬تكون‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬المتاحة‭ ‬لها‭ ‬جغرافيا‭ ‬حسب‭ ‬ظروف‭ ‬الثورة‭ ‬والمغترب‭.‬

الشعار‭ ‬،‭ ‬إدارة‭ ‬رشيدة،‭ ‬تحرير،‭ ‬عدالة،‭ ‬تنمية‭ ‬المبادئ‭ ‬الثورية‭ ‬الجامعة

المبدأ‭ ‬الأول،‭ ‬العدو‭ ‬الأساسي‭ ‬للثورة‭ ‬هو‭ ‬النظام‭ ‬الأسدي‭ ‬المجرم‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬حالفه،‭ ‬وإن‭ ‬الهدف‭ ‬المرحلي‭ ‬للثورة‭ ‬هو‭ ‬إسقاط‭ ‬هذا‭ ‬العدو‭ ‬وتحرير‭ ‬كامل‭ ‬سورية‭ ‬منه‭.‬

المبدأ‭ ‬الثاني،‭ ‬اللحمة‭ ‬الثورية‭ ‬والابتعاد‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يفرق‭ ‬الشرائح‭ ‬الثورية،‭ ‬والسيطرة‭ ‬على‭ ‬اختلافاتنا‭ ‬حول‭ ‬شكل‭ ‬نظام‭ ‬الحكم‭ ‬أو‭ ‬اختلافاتنا‭ ‬الايديولوجية‭ ‬والابتعاد‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬طرح‭ ‬لا‭ ‬تتوافق‭ ‬عليه‭ ‬كل‭ ‬أطياف‭ ‬الثورة‭ ‬والالتفاف‭ ‬حول‭ ‬كل‭ ‬طرح‭ ‬محل‭ ‬إجماع‭ ‬وتوافق‭.‬

المبدأ‭ ‬الثالث،‭ ‬رفع‭ ‬شعار‭ ‬الثورة‭ ‬الذي‭ ‬يجمعنا‭ ‬ويميز‭ ‬هويتنا‭ ‬ويوصل‭ ‬رسالتنا‭ ‬وترك‭ ‬باقي‭ ‬الشعارات‭ ‬الخلافية‭ ‬والالتفاف‭ ‬حول‭ ‬شعارات‭ ‬توافقية‭ ‬ليس‭ ‬حولها‭ ‬أي‭ ‬خلاف‭ ‬ولا‭ ‬عليها‭ ‬اعتراض‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬طيف‭ ‬ثوري

المبدأ‭ ‬الرابع،‭ ‬مبدأ‭ ‬الانتخاب‭ ‬وليس‭ ‬التعيين‭ ‬وذلك‭ ‬لانتخاب‭ ‬قيادة‭ ‬موحدة‭ ‬للثورة‭ ‬وفق‭ ‬معايير‭ ‬صحيحة‭ ‬تنتج‭ ‬قيادة‭ ‬موحدة‭ ‬نلتف‭ ‬حولها‭ ‬جميعا‭.‬

الأهداف،‭ ‬انتخاب‭ ‬قيادة‭ ‬عامة‭ ‬للثورة

‭ ‬تشكيل‭ ‬بنية‭ ‬اقتصادية‭ ‬وطنية‭ ‬ذاتية‭ ‬مستقلة،‭ ‬اعتماد‭ ‬ذراع‭ ‬عسكري‭ ‬ليكون‭ ‬أداة‭ ‬التحرير‭ ‬والتمكين‭ ‬والاستقرار

انتخاب‭ ‬القاعدة‭ ‬الشعبية‭ ‬لقيادة‭ ‬الثورة‭ ‬العامة‭ ‬والتي‭ ‬يلتف‭ ‬حولها‭ ‬شعبنا‭ ‬وتلغي‭ ‬كل‭ ‬القيادات‭ ‬والحكومات‭ ‬والهيئات‭ ‬وتكون‭ ‬هي‭ ‬الممثل‭ ‬الوحيد‭ ‬والقيادي‭ ‬للثورة‭ ‬والشعب،‭ ‬تشكيل‭ ‬البنية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الذاتية‭ ‬الوطنية‭ ‬المستقلة‭ ‬للثورة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬القاعدة‭ ‬الشعبية‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬والمغترب‭ ‬ورؤوس‭ ‬الأموال‭ ‬الوطنية‭ ‬والثروات‭ ‬ومصادر‭ ‬الدخل‭ ‬الوطنية‭ ‬وهذه‭ ‬البنية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬تؤتمن‭ ‬عليها‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬لتسخرها‭ ‬في‭ ‬مسارين،‭ ‬التحرير‭ ‬والتنمية،‭ ‬بشكل‭ ‬عادل‭ ‬ويراعي‭ ‬الأولويات‭.‬

تشكيل‭ ‬ذراع‭ ‬عسكري‭ ‬نزيه‭ ‬ووطني‭ ‬ومحترف‭ ‬ليكون‭ ‬أداة‭ ‬التحرير‭ ‬وسياج‭ ‬حماية‭ ‬مكتسبات‭ ‬الثورة‭ ‬ويضم‭ ‬كافة‭ ‬الخبرات‭ ‬والطاقات‭ ‬العسكرية‭ ‬المتاحة‭ ‬من‭ ‬ضباط‭ ‬ومقاتلين‭ ‬ويكون‭ ‬هو‭ ‬الجهة‭ ‬العسكرية‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬يعترف‭ ‬بها‭ ‬الشعب‭ ‬الثائر‭ ‬لننتهي‭ ‬من‭ ‬الفصائلية‭ ‬والتبعية‭ ‬الخارجية‭ ‬إلى‭ ‬الأبد

وماهى‭ ‬حقيقة‭ ‬الانباء‭ ‬التى‭ ‬ترددت‭ ‬عن‭ ‬مفاوضات‭ ‬تجرى‭ ‬حاليا‭ ‬بين‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬السورى‭ ‬الحر‭ ‬ومسئولين‭ ‬امريكيين‭ ‬حول‭ ‬معاودة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحده‭ ‬تسليح‭ ‬المعارضه‭ ‬السورية‭ ‬المعتدله‭ ‬؟

هذا‭ ‬الكلام‭ ‬سمعناه‭ ‬منذ‭ ‬مده‭ ‬طويله‭ ‬وحتى‭ ‬ان‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬الكلام‭ ‬صحيح‭ ‬فان‭ ‬هذا‭ ‬السلاح‭ ‬لن‭ ‬يستخدم‭ ‬ضد‭ ‬النظام‭ ‬والايرانيين‭ ‬وانما‭ ‬ضد‭ ‬داعش‭ ‬ونشر‭ ‬قوات‭ ‬المعارضه‭ ‬فى‭ ‬المنطقه‭ ‬التى‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬امريكا‭ ‬وليس‭ ‬فى‭ ‬المنطق‭ ‬الاخرى‭ ‬كادلب‭ ‬وحماة‭ ‬ودرعا‭ ‬والمناطق‭ ‬البعيده‭ ‬عن‭ ‬القنال‭ ‬مع‭ ‬النظام‭ .‬

وماتفسيركم‭ ‬لقيام‭ ‬الولايات‭ ‬المتحده‭ ‬بتشكيل‭ ‬حرس‭ ‬حدودي‭ ‬فى‭ ‬مناطق‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬؟

لقد‭ ‬حددت‭ ‬امريكا‭ ‬منطقة‭ ‬شرقي‭ ‬الفرات‭ ‬لنشر‭ ‬قوات‭ ‬حرس‭ ‬الحدود‭ ‬وهو‭ ‬بمثابة‭ ‬رسم‭ ‬حدود‭ ‬جديدة‭ ‬لان‭ ‬منطقة‭ ‬شرق‭ ‬الفرات‭ ‬ليست‭ ‬منطقة‭ ‬حدودية‭ ‬وانما‭ ‬حدود‭ ‬ترسمها‭ ‬امريك‭ ‬وتنشر‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطيه‭ ‬عليها‭ ‬وربما‭ ‬تنشر‭ ‬عليها‭ ‬ايضا‭ ‬ممن‭ ‬تسلحهم‭ ‬وتطلق‭ ‬عليهم‭ ‬المعارضه‭ ‬السوريه‭ ‬المعتدله‭ ‬وهى‭ ‬بذلك‭ ‬تحاول‭ ‬ارضاء‭ ‬الجانب‭ ‬الغربى‭ ‬والكروى‭ ‬فى‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ .‬

وهل‭ ‬ترى‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬الخطوه‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تدفع‭ ‬تركيا‭ ‬الى‭ ‬اتخاذ‭ ‬اجراءات‭ ‬عسكرية‭ ‬مضادة‭ ‬؟

تركيا‭ ‬بدات‭ ‬بالفعل‭ ‬عملياتها‭ ‬العسكرية‭ ‬وهذا‭ ‬كان‭ ‬متوقعا‭ ‬فلقد‭ ‬عززت‭ ‬تركيا‭ ‬مواقعها‭ ‬فى‭ ‬ريف‭ ‬ادلب‭ ‬العام‭ ‬الماضى‭ ‬والتصعيد‭ ‬التركى‭ ‬الحالى‭ ‬ضد‭ ‬عفرين‭ ‬هو‭ ‬نتاج‭ ‬توافق‭ ‬روسى‭ ‬تركى‭ ‬لان‭ ‬اردوغان‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬يثق‭ ‬بالسياسه‭ ‬والوعود‭ ‬الامريكيه‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬دعم‭ ‬امريكا‭ ‬للانفصاليين‭ ‬بالسلاح‭ ‬واعتراض‭ ‬تركيا‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬وهو‭ ‬مادفع‭ ‬امريكا‭ ‬الى‭ ‬اطلاق‭ ‬وعود‭ ‬بان‭ ‬هذا‭ ‬السلاح‭ ‬سيتم‭ ‬سحبه‭ ‬منهم‭ ‬بعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬داعش‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬السلاح‭ ‬اتثقل‭ ‬الى‭ ‬عفرين‭ ‬وهذا‭ ‬امر‭ ‬خطير‭ ‬بالنسبه‭ ‬لتركيا‭ ‬والتى‭ ‬قررت‭ ‬الحسم‭ ‬العسكرى‭ ‬فى‭ ‬عفرين‭ .‬

وهل‭ ‬ترى‭ ‬ان‭ ‬الانتصارات‭ ‬التى‭ ‬حققها‭ ‬الجيش‭ ‬السورى‭ ‬النظامى‭ ‬اضعف‭ ‬موقف‭ ‬المعارضه‭ ‬فى‭ ‬اى‭ ‬مفاوضات‭ ‬سياسيه‭ ‬قادمه‭ ‬؟

تحقيق‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬لتقدم‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬لن‭ ‬يغير‭ ‬من‭ ‬شئ‭ ‬فى‭ ‬المفاوضات‭ ‬حتى‭ ‬وان‭ ‬كان‭ ‬النظام‭ ‬والروس‭ ‬قد‭ ‬عولوا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬لان‭ ‬النظام‭ ‬منى‭ ‬بهزائم‭ ‬فى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬ففى‭ ‬معركة‭ ‬دمشق‭ ‬تقدم‭ ‬الثوار‭ ‬الى‭ ‬ادارة‭ ‬المركبات‭ ‬كما‭ ‬منيت‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬بهزيمة‭ ‬فى‭ ‬معركة‭ ‬ادلب‭ ‬وتكبدت‭ ‬هشاشة‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ .‬

وماهى‭ ‬اسباب‭ ‬فشل‭ ‬الوساطه‭ ‬المصريه‭ ‬فى‭ ‬فك‭ ‬الحصار‭ ‬عن‭ ‬الغوطه‭ ‬الشرقيه‭ ‬؟

فشل‭ ‬الوساطة‭ ‬المصرية‭ ‬فى‭ ‬فك‭ ‬الحصار‭ ‬عن‭ ‬الغوطه‭ ‬يرجع‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الموقف‭ ‬المصرى‭ ‬من‭ ‬الازمه‭ ‬ليس‭ ‬حياديا‭ ‬فهو‭ ‬يقف‭ ‬بجانب‭ ‬النظام‭ .‬

وهل‭ ‬ترى‭ ‬ان‭ ‬المناطق‭ ‬الامنة‭ ‬هى‭ ‬تكريس‭ ‬لتقسيم‭ ‬سوريا‭ ‬؟

لا‭ ‬اعتقد‭ ‬ذلك‭ ‬لان‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭ ‬غير‭ ‬مؤهله‭ ‬للتقسيم‭ ‬ولايمكن‭ ‬ان‭ ‬تقسيم‭ ‬جغرافيا‭ ‬او‭ ‬اداريا‭ .‬

وماهي‭ ‬حقيقة‭ ‬الانباء‭ ‬التى‭ ‬ترددت‭ ‬عن‭ ‬انتقال‭ ‬عناصر‭ ‬داعش‭ ‬بعد‭ ‬هزيمتهم‭ ‬فى‭ ‬سوريا‭ ‬الى‭ ‬دول‭ ‬اخرى‭ ‬بالمنطقه‭ ‬لتنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬ارهابيه‭ ‬بها‭ ‬؟

ربما‭ ‬يحدث‭ ‬هذا‭ ‬لان‭ ‬داعش‭ ‬مسيره‭ ‬وليست‭ ‬مخيرة‭ ‬وهى‭ ‬تنتقل‭ ‬فى‭ ‬وضح‭ ‬النهار‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الى‭ ‬اخرى‭ ‬ولا‭ ‬نستبعد‭ ‬ظهورها‭ ‬بالخليج‭ ‬العربى‭ ‬والسعودية‭ ‬تحديدا‭ .‬

وكيف‭ ‬ترى‭ ‬تاثير‭ ‬الاضطرابات‭ ‬التى‭ ‬حدثت‭ ‬مؤخرا‭ ‬فى‭ ‬ايران‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬النظام‭ ‬الايراني‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬والحرس‭ ‬الثوري‭ ‬المتواجد‭ ‬فى‭ ‬سوريا‭ ‬؟‭ ‬

المظاهرات‭ ‬التى‭ ‬اندلعت‭ ‬فى‭ ‬ايران‭ ‬زعزعت‭ ‬نظام‭ ‬الملالى‭ ‬وجعلت‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬والنظام‭ ‬فى‭ ‬وضع‭ ‬نفسى‭ ‬صعب،‭ ‬ورغم‭ ‬استخدام‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬الايرانى‭ ‬لاقصى‭ ‬درجات‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬المتظاهرين‭ ‬فاعتقد‭ ‬ان‭ ‬ايران‭ ‬مقبله‭ ‬على‭ ‬ثورة‭ ‬شعبيه‭ ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬سوف‭ ‬يواصل‭ ‬النظام‭ ‬الايرانى‭ ‬دعمه‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬والنظام‭ ‬السورى‭ .‬

فى‭ ‬النهايه‭ ‬هل‭ ‬ترى‭ ‬ان‭ ‬الدور‭ ‬العربى‭ ‬فى‭ ‬سوريا‭ ‬اصبح‭ ‬غير‭ ‬مؤثر‭ ‬وان‭ ‬مستقبل‭ ‬سوريا‭ ‬سيتحدد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القوى‭ ‬التى‭ ‬لها‭ ‬تواجد‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬؟

الدور‭ ‬العربى‭ ‬فى‭ ‬سوريا‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يوم‭ ‬ما‭ ‬قرارا‭ ‬عربيا‭ ‬حتى‭ ‬بالنسبه‭ ‬للدعم‭ ‬الامريكى‭ ‬العسكرى‭ ‬لقوى‭ ‬المعارضه‭ ‬ونحن‭ ‬نعلم‭ ‬ان‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬ممنوعة‭ ‬عن‭ ‬المعارضة‭ ‬وهذا‭ ‬قرار‭ ‬امريكى‭ ‬تنفذه‭ ‬كل‭ ‬الدول‭ ‬الداعمه‭ ‬للثورة‭ ‬السورية‭ ‬وبالتالى‭ ‬فان‭ ‬الدور‭ ‬العربى‭ ‬فى‭ ‬سوريا‭ ‬مسيس‭ ‬وقائم‭ ‬على‭ ‬تبادل‭ ‬المصالح‭ ‬بل‭ ‬اصبح‭ ‬متخاذلا‭ ‬تجاه‭ ‬الثورة‭ ‬السورية‭ ‬والشعب‭ ‬السورى‭ ‬والخلاف‭ ‬السعودى‭ ‬القطرى‭ ‬انعكس‭ ‬فعلا‭ ‬على‭ ‬الثورة‭ ‬السورية‭ ‬وهناك‭ ‬سكوت‭ ‬مذهل‭ ‬من‭ ‬العرب‭ ‬تجاه‭ ‬جرائم‭ ‬النظام‭ ‬والروس‭ ‬والايرانيين‭ ‬ونستطيع‭ ‬القول‭ ‬ان‭ ‬الوقت‭ ‬الحالى‭ ‬هو‭ ‬اسوا‭ ‬فترة‭ ‬فى‭ ‬التاريخ‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬الامه‭ ‬العربيه‭ ‬والحل‭ ‬السياسى‭ ‬فى‭ ‬سوريا‭ ‬لن‭ ‬يتم‭ ‬الا‭ ‬بقرار‭ ‬امريكى‭ ‬وبرعاية‭ ‬امريكية‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬هو‭ ‬مجرد‭ ‬اوهام‭ ‬ومضيعة‭ ‬للوقت‭ .‬