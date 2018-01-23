أسامة بشير القيادي بمجلس السوريين الأحرار لـ(الزمان): أي حل للأزمة السورية سيتم بقرار أمريكي والأنظمة العربية ستلتزم به

التصعيد العسكري التركي فى عفرين تم بالتنسيق مع موسكو بعد أن فقدت أنقرة ثقتها في واشنطن
القاهرة: حوار- مصطفى عمارة
شهدت الايام الماضية تصاعد حدة التوتر فى سوريا، ففيالوقت الذى استمرت فيه المعارك الضارية بين النظام السوري والمعارضة فى عدد من المناطق بدأت فيه القوات التركية عملية واسعة فى منطقة عفرين ،وترددت فيه انباء عن توجه امريكى نحو تسليح المعارضة السورية المعتدلة وفى ظل تلك التطورات
اولا نريد نبذه مختصرة عن مجلس السوريين الاحرار والدور الذى يقوم به؟
مجلس السوريين الأحرار هو لجان ثورية تعمل على خدمة القاعدة الشعبية الثائرة، وليس على قيادتها، وذلك لمساعدتها في تشكيل هيئة عامة للثورة وذلك بدعوة كل فرد ثائر ممثلا نفسه ضمن الهيئة العامة وليس ممثلا لأي كتلة أو حزب أو تنظيم أو فصيل، ضمن مبادئ ثورية مشتركة وغير خلافية بين أطياف الثورة المتعددة، ولتحقيق أهداف ثورية مشتركة، تتمثل في التحرير والعدالة والتنمية والإدارة الرشيدة، وذلك عن طريق انتخاب الشعب الثائر لقيادته، وتشكيل اقتصاده الوطني الذاتي، وبذراع عسكري محترف ونزيه.
بنية مجلس السوريين الأحرار
تعمل لجان المجلس بشكل منظم كمؤسسة هدفها خدمة هذا المشروع الوطني، وتنتخب هذه اللجان كل ستة أشهر رئيس المجلس الذي يدير عملها، وتتكون هذه اللجان من مجالس أحرار في كل محافظة وفي كل دولة في المغترب، تنشر المبادئ الثورية العامة المشتركة، وتحث القاعدة الشعبية على تشكيل الهيئة العامة للثورة، وتكون هذه اللجان خادمة للهيئة العامة للثورة لا قائدة عليها، ويكون لها مكاتب تعينها في عملها وتنظمه، كمكاتب التنظيم والإعلام في كل محافظة ودولة، وتتبع جميعها الإدارة المركزية والمكاتب المركزية للمجلس والتي تكون موجودة في الأماكن المتاحة لها جغرافيا حسب ظروف الثورة والمغترب.
الشعار ، إدارة رشيدة، تحرير، عدالة، تنمية المبادئ الثورية الجامعة
المبدأ الأول، العدو الأساسي للثورة هو النظام الأسدي المجرم وكل من حالفه، وإن الهدف المرحلي للثورة هو إسقاط هذا العدو وتحرير كامل سورية منه.
المبدأ الثاني، اللحمة الثورية والابتعاد عن كل ما يفرق الشرائح الثورية، والسيطرة على اختلافاتنا حول شكل نظام الحكم أو اختلافاتنا الايديولوجية والابتعاد عن كل طرح لا تتوافق عليه كل أطياف الثورة والالتفاف حول كل طرح محل إجماع وتوافق.
المبدأ الثالث، رفع شعار الثورة الذي يجمعنا ويميز هويتنا ويوصل رسالتنا وترك باقي الشعارات الخلافية والالتفاف حول شعارات توافقية ليس حولها أي خلاف ولا عليها اعتراض من أي طيف ثوري
المبدأ الرابع، مبدأ الانتخاب وليس التعيين وذلك لانتخاب قيادة موحدة للثورة وفق معايير صحيحة تنتج قيادة موحدة نلتف حولها جميعا.
الأهداف، انتخاب قيادة عامة للثورة
تشكيل بنية اقتصادية وطنية ذاتية مستقلة، اعتماد ذراع عسكري ليكون أداة التحرير والتمكين والاستقرار
انتخاب القاعدة الشعبية لقيادة الثورة العامة والتي يلتف حولها شعبنا وتلغي كل القيادات والحكومات والهيئات وتكون هي الممثل الوحيد والقيادي للثورة والشعب، تشكيل البنية الاقتصادية الذاتية الوطنية المستقلة للثورة من خلال دعم القاعدة الشعبية في الداخل والمغترب ورؤوس الأموال الوطنية والثروات ومصادر الدخل الوطنية وهذه البنية الاقتصادية تؤتمن عليها القيادة الرشيدة لتسخرها في مسارين، التحرير والتنمية، بشكل عادل ويراعي الأولويات.
تشكيل ذراع عسكري نزيه ووطني ومحترف ليكون أداة التحرير وسياج حماية مكتسبات الثورة ويضم كافة الخبرات والطاقات العسكرية المتاحة من ضباط ومقاتلين ويكون هو الجهة العسكرية الوحيدة التي يعترف بها الشعب الثائر لننتهي من الفصائلية والتبعية الخارجية إلى الأبد
وماهى حقيقة الانباء التى ترددت عن مفاوضات تجرى حاليا بين وفد من الجيش السورى الحر ومسئولين امريكيين حول معاودة الولايات المتحده تسليح المعارضه السورية المعتدله ؟
هذا الكلام سمعناه منذ مده طويله وحتى ان كان هذا الكلام صحيح فان هذا السلاح لن يستخدم ضد النظام والايرانيين وانما ضد داعش ونشر قوات المعارضه فى المنطقه التى تسيطر عليها امريكا وليس فى المنطق الاخرى كادلب وحماة ودرعا والمناطق البعيده عن القنال مع النظام .
وماتفسيركم لقيام الولايات المتحده بتشكيل حرس حدودي فى مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية ؟
لقد حددت امريكا منطقة شرقي الفرات لنشر قوات حرس الحدود وهو بمثابة رسم حدود جديدة لان منطقة شرق الفرات ليست منطقة حدودية وانما حدود ترسمها امريك وتنشر قوات سوريا الديمقراطيه عليها وربما تنشر عليها ايضا ممن تسلحهم وتطلق عليهم المعارضه السوريه المعتدله وهى بذلك تحاول ارضاء الجانب الغربى والكروى فى نفس الوقت .
وهل ترى ان تلك الخطوه يمكن ان تدفع تركيا الى اتخاذ اجراءات عسكرية مضادة ؟
تركيا بدات بالفعل عملياتها العسكرية وهذا كان متوقعا فلقد عززت تركيا مواقعها فى ريف ادلب العام الماضى والتصعيد التركى الحالى ضد عفرين هو نتاج توافق روسى تركى لان اردوغان لم يعد يثق بالسياسه والوعود الامريكيه خاصة بعد دعم امريكا للانفصاليين بالسلاح واعتراض تركيا على ذلك وهو مادفع امريكا الى اطلاق وعود بان هذا السلاح سيتم سحبه منهم بعد الانتهاء من داعش الا ان هذا السلاح اتثقل الى عفرين وهذا امر خطير بالنسبه لتركيا والتى قررت الحسم العسكرى فى عفرين .
وهل ترى ان الانتصارات التى حققها الجيش السورى النظامى اضعف موقف المعارضه فى اى مفاوضات سياسيه قادمه ؟
تحقيق قوات النظام لتقدم على الارض لن يغير من شئ فى المفاوضات حتى وان كان النظام والروس قد عولوا على هذا الامر لان النظام منى بهزائم فى العديد من المناطق ففى معركة دمشق تقدم الثوار الى ادارة المركبات كما منيت قوات النظام بهزيمة فى معركة ادلب وتكبدت هشاشة قوات النظام .
وماهى اسباب فشل الوساطه المصريه فى فك الحصار عن الغوطه الشرقيه ؟
فشل الوساطة المصرية فى فك الحصار عن الغوطه يرجع الى ان الموقف المصرى من الازمه ليس حياديا فهو يقف بجانب النظام .
وهل ترى ان المناطق الامنة هى تكريس لتقسيم سوريا ؟
لا اعتقد ذلك لان هذه المناطق غير مؤهله للتقسيم ولايمكن ان تقسيم جغرافيا او اداريا .
وماهي حقيقة الانباء التى ترددت عن انتقال عناصر داعش بعد هزيمتهم فى سوريا الى دول اخرى بالمنطقه لتنفيذ عمليات ارهابيه بها ؟
ربما يحدث هذا لان داعش مسيره وليست مخيرة وهى تنتقل فى وضح النهار من منطقة الى اخرى ولا نستبعد ظهورها بالخليج العربى والسعودية تحديدا .
وكيف ترى تاثير الاضطرابات التى حدثت مؤخرا فى ايران على دعم النظام الايراني لحزب الله والحرس الثوري المتواجد فى سوريا ؟
المظاهرات التى اندلعت فى ايران زعزعت نظام الملالى وجعلت حزب الله والنظام فى وضع نفسى صعب، ورغم استخدام قوات النظام الايرانى لاقصى درجات العنف ضد المتظاهرين فاعتقد ان ايران مقبله على ثورة شعبيه ورغم ذلك سوف يواصل النظام الايرانى دعمه لحزب الله والنظام السورى .
فى النهايه هل ترى ان الدور العربى فى سوريا اصبح غير مؤثر وان مستقبل سوريا سيتحدد من خلال القوى التى لها تواجد على الارض ؟
الدور العربى فى سوريا لم يكن يوم ما قرارا عربيا حتى بالنسبه للدعم الامريكى العسكرى لقوى المعارضه ونحن نعلم ان الدفاعات الجوية ممنوعة عن المعارضة وهذا قرار امريكى تنفذه كل الدول الداعمه للثورة السورية وبالتالى فان الدور العربى فى سوريا مسيس وقائم على تبادل المصالح بل اصبح متخاذلا تجاه الثورة السورية والشعب السورى والخلاف السعودى القطرى انعكس فعلا على الثورة السورية وهناك سكوت مذهل من العرب تجاه جرائم النظام والروس والايرانيين ونستطيع القول ان الوقت الحالى هو اسوا فترة فى التاريخ تمر بها الامه العربيه والحل السياسى فى سوريا لن يتم الا بقرار امريكى وبرعاية امريكية وغير ذلك هو مجرد اوهام ومضيعة للوقت .