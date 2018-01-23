الهجمات بالأسلحة الكيميائية في النزاع السوري

بيروت‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2011،‭ ‬اتهمت‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬والمعارضة‭ ‬المسلحة‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬باستخدام‭ ‬اسلحة‭ ‬كيميائية‭.‬

غاز‭ ‬السارين‭ ‬قرب‭ ‬دمش

في‭ ‬23‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2012،‭ ‬اقر‭ ‬النظام‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬بامتلاك‭ ‬اسلحة‭ ‬كيميائية،‭ ‬وهدد‭ ‬باستخدامها‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬حصول‭ ‬تدخل‭ ‬غربي،‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬ضد‭ ‬شعبه‭. ‬في‭ ‬20‭ ‬آب‭/‬اغسطس،‭ ‬اعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬باراك‭ ‬اوباما‭ ‬ان‭ ‬استخدام‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الاسلحة،‭ ‬او‭ ‬حتى‭ ‬نقلها‭ ‬يعتبر‭ ‬تجاوزا‭ ‬لـ‮»‬خط‭ ‬أحمر‮»‬‭.‬

هجوم‭ ‬بغاز‭ ‬السارين‭ ‬قرب‭ ‬دمشق

في‭ ‬21‭ ‬آب‭/‬اغسطس‭ ‬2013،‭ ‬شنت‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬هجوما‭ ‬على‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬ومعضمية‭ ‬الشام‭ ‬قرب‭ ‬دمشق،‭ ‬اكدت‭ ‬المعارضة‭ ‬المسلحة‭ ‬ان‭ ‬غاز‭ ‬السارين‭ ‬استخدم‭ ‬فيه‭. ‬لكن‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬نفى‭ ‬ذلك‭. ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬اب‭/‬اغسطس،‭ ‬اعلنت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ب‮»‬قناعة‭ ‬قوية‮»‬‭ ‬ان‭ ‬النظام‭ ‬مسؤول‭ ‬عن‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬اوقع‭ ‬1429‭ ‬قتيلا‭ ‬بينهم‭ ‬426‭ ‬طفلا‭.‬

في‭ ‬16‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬تنشر‭ ‬تقريرا‭ ‬لخبرائها‭ ‬الذين‭ ‬حققوا‭ ‬في‭ ‬الهجوم،‭ ‬يتضمن‭ ‬‮«‬ادلة‭ ‬واضحة‮»‬‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬غاز‭ ‬السارين‭.‬

لكن‭ ‬قبل‭ ‬يومين،‭ ‬ادى‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاق‭ ‬اميركي‭-‬روسي‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬لتفكيك‭ ‬الترسانة‭ ‬الكيميائية‭ ‬السورية،‭ ‬الى‭ ‬ابعاد‭ ‬خطر‭ ‬ضربات‭ ‬كانت‭ ‬تعتزم‭ ‬واشنطن‭ ‬وباريس‭ ‬توجيهها‭ ‬لنظام‭ ‬دمشق‭ ‬‮«‬لمعاقبته‮»‬‭.‬

‭ ‬هجمات‭ ‬بالكلور‭ ‬وغاز‭ ‬الخردل

في‭ ‬10‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2014،‭ ‬اكد‭ ‬محققو‭ ‬منظمة‭ ‬حظر‭ ‬الاسلحة‭ ‬الكيميائية‭ ‬ان‭ ‬غاز‭ ‬الكلور‭ ‬استخدم‭ ‬كسلاح‭ ‬كيميائي‭ ‬بشكل‭ ‬‮«‬منهجي‭ ‬ومتكرر‮»‬‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬كفرزيتا‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬حماه‭ ‬‭(‬وسط‭)‬‭ ‬والتمانعة‭ ‬وتلمنس‭ ‬في‭ ‬ادلب‭ ‬‭(‬شمال‭ ‬غرب‭)‬‭. ‬وفي‭ ‬نهاية‭ ‬آب‭/‬اغسطس،‭ ‬اتهمت‭ ‬لجنة‭ ‬تحقيق‭ ‬تابعة‭ ‬للامم‭ ‬ولمنظمة‭ ‬حظر‭ ‬الاسلحة‭ ‬الكيميائية‭ ‬مروحيات‭ ‬عسكرية‭ ‬سورية‭ ‬باستخدام‭ ‬غاز‭ ‬الكلور‭ ‬في‭ ‬بلدتين‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬ادلب،‭ ‬هما‭ ‬تلمنس‭ ‬في‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭ ‬2014‭ ‬وسرمين‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬2015‭. ‬واتهمت‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬باستخدام‭ ‬غاز‭ ‬الخردل‭ ‬في‭ ‬مارع‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬حلب‭ ‬في‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬آب‭/‬اغسطس‭ ‬2015‭.‬

وفي‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬تشرين‭ ‬الاول‭ ‬2016‭ ‬صدر‭ ‬تقرير‭ ‬عن‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬المشتركة‭ ‬يفيد‭ ‬بان‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬شن‭ ‬هجوما‭ ‬بالسلاح‭ ‬الكيميائي‭ ‬مستخدما‭ ‬مادة‭ ‬الكلور‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬كمناس‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬قميناس‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬ادلب‭ ‬في‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬2015‭.‬

‭ ‬خان‭ ‬شيخون

في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬2017،‭ ‬استهدفت‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬مدينة‭ ‬خان‭ ‬شيخون‭ ‬التي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬مقاتلو‭ ‬الفصائل‭ ‬والجهاديون‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬إدلب،‭ ‬موقعة‭ ‬83‭ ‬قتيلا‭ ‬بينهم‭ ‬28‭ ‬طفلا‭ ‬بحسب‭ ‬حصيلة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬فيما‭ ‬أفادت‭ ‬مصادر‭ ‬أخرى‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬87‭ ‬شخصا‭ ‬بينهم‭ ‬ثلاثون‭ ‬طفلا‭. ‬وبحسب‭ ‬أطباء‭ ‬يعملون‭ ‬ميدانيا،‭ ‬فإن‭ ‬الأعراض‭ ‬التي‭ ‬عانى‭ ‬منها‭ ‬المصابون‭ ‬مماثلة‭ ‬للأعراض‭ ‬التي‭ ‬تسجل‭ ‬لدى‭ ‬ضحايا‭ ‬هجوم‭ ‬كيميائي‭.‬

ردا‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬قامت‭ ‬سفينتان‭ ‬أميركيتان‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭ ‬في‭ ‬ليل‭ ‬السادس‭ ‬إلى‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬نيسان‭/‬أبريل،‭ ‬بإطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬كروز‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬توماهوك‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬الشعيرات‭ ‬الجوية‭ ‬بوسط‭ ‬سوريا‭.‬

وفي‭ ‬29‭ ‬حزيران‭/‬يونيو،‭ ‬أكدت‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬لحظر‭ ‬الاسلحة‭ ‬الكيميائية‭ ‬ان‭ ‬غاز‭ ‬السارين‭ ‬استخدم‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬خان‭ ‬شيخون‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحديد‭ ‬مسؤولية‭ ‬اي‭ ‬طرف‭. ‬

في‭ ‬السادس‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭ ‬اعلن‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومنظمة‭ ‬حظر‭ ‬الاسلحة‭ ‬الكيميائية‭ ‬ان‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬مسؤول‭ ‬بالفعل‭ ‬عن‭ ‬الهجوم‭. ‬الا‭ ‬ان‭ ‬موسكو‭ ‬رفضت‭ ‬الاقرار‭ ‬بهذا‭ ‬الاتهام‭. ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬اعلنت‭ ‬واشنطن‭ ‬وباريس‭ ‬وبرلين‭ ‬ان‭ ‬هجوما‭ ‬مفترضا‭ ‬بغاز‭ ‬السارين‭ ‬وقع‭ ‬قبل‭ ‬خمسة‭ ‬ايام‭ ‬من‭ ‬هجوم‭ ‬خان‭ ‬شيخون‭ ‬‮«‬يحمل‭ ‬بصمات‭ ‬النظام‭ ‬السوري‮»‬‭.‬

‭ ‬فيتو‭ ‬روسي

في‭ ‬16‭ ‬و‭ ‬17‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر،‭ ‬استخدمت‭ ‬روسيا‭ ‬مرتين‭ ‬حق‭ ‬النقض‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬الدولي‭ ‬ضد‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬لتمديد‭ ‬مهمة‭ ‬خبراء‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬المشتركة‭.‬

‭ ‬النظام‭ ‬متهم‭ ‬بهجوم‭ ‬جديد

في‭ ‬22‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير،‭ ‬قال‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬ان‭ ‬قصفا‭ ‬صاروخيا‭ ‬‮«‬شنته‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬على‭ ‬القسم‭ ‬الغربي‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬دوما‭ ‬‭(‬شرق‭ ‬العاصمة‭ ‬دمشق‭)‬،‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬انتشار‭ ‬دخان‭ ‬أبيض،‭ ‬تسبب‭ ‬باصابة‭ ‬21‭ ‬مدنياً‭ ‬بحالات‭ ‬اختناق‮»‬،‭ ‬بينهم‭ ‬ستة‭ ‬أطفال‭ ‬وست‭ ‬نساء‭.‬

وكان‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬اورد‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬أنبأ‭ ‬عن‭ ‬هجوم‭ ‬مماثل‭ ‬لقوات‭ ‬النظام‭ ‬على‭ ‬أطراف‭ ‬مدينة‭ ‬دوما‭ ‬تسبب‭ ‬‮«‬بسبع‭ ‬حالات‭ ‬اختناق‮»‬‭.‬