إنطلاق منتدى دافوس الإقتصادي بمشاركة العبادي

الحديثي لـ (الزمان) : تخصيص رواتب للعمال المضمونين في القطاع الخاص

بغداد – قصي منذر

ناقش مجلس الوزراء تخصيص رواتب للعمال المضمونين في القطاع الخاص لتوفير الضمان الاجتماعي لهم، كما صوّت على قانون الكسب غير المشروع . وقال المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي لـ (الزمان) امس ان (المجلس صوّت خلال جلسته امس التي ترأسها رئيس الوزراء حيدر العبادي على مشروع قانون الكسب غير المشروع لضمان مشروعية تمويل التنظيمات السياسية والمنظمات غير الحكومة واخضاع الذين يستغلون مناصبهم الوظيفية بالاثراء غير المشروع للمساءلة والقانون)، واضاف ان (الجلسة شهدت ايضا الموافقة على اجراء التعديل الاول لقانون وزارة الداخلية والتصويت على قانون المرور واحالتهما الى مجلس النواب)، واوضح الحديثي انه (تمت الموافقة على ترشيح وزارة الزراعة لتكون نقطة الاتصال الحكومي بين العراق ومنظمة التجارة العالمية في ما يخص الصحة بمجال الثروة الحيوانية والقطاع النباتي عن طريق دائرتي البيطرة ووقاية المزروعات)، وتابع ان (المجلس ناقش توفير الضمان الاجتماعي وتخصيص رواتب مجزية للعمال المضمونين في القطاع الخاص). وبشأن مشاركة العبادي بمؤتمر دافوس الاقتصادي، اكد الحديثي ان (العبادي توجه الى سويسرا للمشاركة بالمنتدى الاقتصادي ضمن الدورة الثامنة والاربعين وبمشاركة 70 بين رئيس دولة وحكومة بالاضافة الى وزراء المالية والخارجية ورجال اعمال وشركات فضلا عن منظمات مالية دولية واقليمية)، مبينا ان (العبادي سيبحث مع عدد من القادة على هامش المؤتمر احتياجات العراق خلال المدة المقبلة وسبل تلبية تلك المتطلبات بالاضافة الى مناقشة دور المجتمع الدولي بدعم جهود الحكومة في اعادة الاستقرار وتوفير خدمات للمواطن). وأنطلقت امس الثلاثاء أعمال منتدى دافوس في منتجع دافوس السويسري، تحت شعار (بناء مستقبل مشترك في عالم مفكك).

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، من دافوس ان (جميع الدلائل تشير إلى مزيد من انتعاش النمو العالمي، وهو أمر مشجع؛ لكننا لا ينبغي أن نشعر بالارتياح؛ لأن 20 في المئة من الأسواق الناشئة والنامية شهدت انخفاضاً في دخل الفرد خلال عام 2017 ومنها 15 دولة من العالم الثالث).ويواصل المنتدى اجتماعاته حتى يوم الجمعة المقبل بحضور 3 آلاف شخصية من أكثر من 100 دولة حول العالم. من جهة اخرى رأى العبادي ان تمكين النازحين في المشاركة بالانتخابات امر اساسي. واكد خلال مؤتمره الاسبوعي قبيل مغادرته الى سويسرا امس (استعداده لمناقشة قانون الموازنة مع اللجان النيابية من اجل تمريرها)، واضاف (من واجب الحكومة تأمين الانتخابات وتمكين النازحين من المشاركة فيها)، مشيرا الى ان (قرار المحكمة الاتحادية وتصويت البرلمان اغلق الباب امام من يريد تأجيل الانتخابات). وفي شأن آخر، وجّه مصرف الرافدين فروعه في بغداد والمحافظات بتسلم طلبات ترويج معاملات القروض والسلف من المواطنين والموظفين. وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (الزمان) امس انه (تم استئناف منح القروض والسلف للمواطنين والموظفين وبحسب الضوابط والتعليمات القانونية التي سيتم نشرها خلال الأيام المقبلة). ودعا البيان المواطنين الراغبين بالحصول على السلف والقروض الى زيارة فروع المصرف وترويج معاملاتهم . كما دعا المواطنين الى (استقاء الأخبار من مصادرها الخاصة المتمثل بالمكتب الاعلامي للمصرف وعدم الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي التي يشكل بعضها بيئة لترويج الشائعات ونشر معلومات ووثائق مزيفة عن المصرف ).