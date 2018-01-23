نائب رئيس الجمهورية يدعو لحوار عربي – عربي عاجل

علاوي والحكيم يبحثان مع مسؤول أممي نزاهة الإنتخابات

بغداد – داليا احمد

دعا نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي الأمم المتحدة للإسهام الفاعل في توفير الأجواء الضامنة لنزاهة الانتخابات وشفافيتها ، مؤكداً ضرورة تمكين القضاء من الرقابة على مفوضية الانتخابات. ونقل بيان لمكتب علاوي تلقته (الزمان) امس عنه دعوته خلال استقباله في مكتبه الرسمي مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ميروسلاف ينتشا والوفد المرافق له المنظمة الدولية للإسهام الفاعل في (توفير الأجواء الضامنة لنزاهة الانتخابات وشفافيتها)، مشدداً على (ضرورة البدء بحسم ملف إعادة النازحين وتعويضهم قبل موعد الانتخابات كونه أحد الشروط التي الزم رئيس مجلس الوزراء وزارته بها). وقدّم علاوي للوفد مقترحاته المتمثلة بـ(قيام الامم المتحدة ورئاسة مجلس القضاء ورئاسة مجلس النواب بوضع التفصيلات العملية لرقابة القضاء على مفوضية الانتخابات، وخاصة بعد ان صوّت مجلس النواب على هذا الامر، بالتنسيق مع المفوضية)، مؤكدا (ضرورة ان تجري الانتخابات النيابية وانتخابات مجالس المحافظات بالتزامن لضمان مشاركة جماهيرية واسعة فيها). وجرى خلال اللقاء الذي حضره ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق يان كوبيتش. بحث ملف الانتخابات النيابية المقبلة والسبل الكفيلة بتوفير البيئة الانتخابية الملائمة التي توفر فرصا متكافئة لجميع العراقيين للمشاركة في الانتخابات). الى ذلك، بحث رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم مع ينتشا الدعم الذي يحتاجه العراق في مؤتمر المانحين المرتقب . وقال بيان لمكتبه ان الحكيم ابدى ( تفاؤله بالتحالفات الوطنية التي جرت بين الكتل السياسية لعبورها العناوين المكوناتية ما يؤهلها لانتاج حكومة الاغلبية الوطنية والمعارضة الوطنية)، داعيًا المجتمع الدولي لـ(دعم العراق في ملف اعادة النازحين)، مؤكداً (حاجة العراق إلى دعم الامم المتحدة للنجاح في تحدي بناء الدولة والمؤسسات ليكون تتويجا للانتصارات التي تحققت).وعدّ الحكيم (إجراء الانتخابات في موعدها المحدد عامل أساس للحفاظ على الانتصارات)، مثمناً( موقف الأمم المتحدة الذي دعا إلى احترام التوقيتات الدستورية المتعلقة بالانتخابات فضلا عن دعمها المتواصل للمفوضية العليا للانتخابات). من جهته أبدى ينتشا (تضامن الأمم المتحدة مع ملف النازحين وضرورة عودتهم إلى ديارهم ومشاركتهم في الانتخابات واعمار المدن )، معربا عن (دعم الأمم المتحدة للعراق في مؤتمر المانحين المرتقب في الكويت).

على صعيد آخر دعا علاوي لبدء حوار عربي عربي عاجل وفق أسس صحيحة تنهي الخلافات القائمة وتضع حلا للمشكلات التي تسببت باضعاف البنية العربية ، بحسب بيان لمكتب علاوي تلقته (الزمان) امس، اوضح ان هذه الدعوة جاءت ذلك خلال استقباله بمكتبه الرسمي الوفد الإعلامي الكويتي الذي يزور العراق برئاسة امين سر جمعية الصحفيين الكويتية عدنان خليفة الراشد. ونقل البيان عن علاوي قوله مخاطباً الوفد الضيف ( انتم حملة رسالة سامية ونحن نتطلع لدور الاعلام الكويتي كما نتطلع لدور القيادة في الكويت وحكمة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ودوره المشرف بالوقوف الى جانب العراق ودعم وحدته واستقراره)، مؤكداً أن (العراق غني برجاله وثرواته، وان الظروف والتحديات التي واجهته هي التي عوقته ولولا ذلك لكنا اليوم في مقدمة الدول المانحة) . واوضح ان (معركة العراق ضد قوى الإرهاب والتطرف لم تنته بعد وستأخذ أشكالا أخرى بعيدة عن الجانب العسكري وهي بحاجة الى جهد استخباري)، لافتا الى ان (وحدة المجتمع وتحصينه ضد افكار العنف والتطرف والافادة من الأخطاء السابقة ستكون كفيلة بإفشال خطط الارهاب وأجنداته) .

من جهة اخرى فسرت المحكمة الاتحادية مصطلح الكثافة السكانية المنصوص عليه في الدستور بأنه لا يعني غالبية السكان، موضحة انه ينصرف إلى الجماعات ذات الثقل والظهور البارز في المدن. وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك في بيان تلقته (الزمان) امس إن المحكمة (سبق لها أن عرّفت الكثافة السكانية في حكمها بالرقم 15/ اتحادية ، عام 2008 عندما تلقت طلباً من مجلس محافظة كركوك لايضاح المقصود بالكثاقة السكانية)، موضحاً أن (الطلب كان لأغراض كتابة لوائح الدوائر في المحافظة باللغتين التركمانية والسريانية، اضافة إلى اللغة العربية واللغة الكردية) . واضاف الساموك أن (المادة 4/ رابعاً من الدستور نصّت على أن : اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان أخريان في الوحدات الادارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية)، موضحاً أن (المحكمة رجعت إلى احكام الدستور والمعاجم اللغوية حيث وجدت أن تعبير الكثافة السكانية المنصوص عليه في المادة 4/ رابعاً من الدستور ينصرف إلى الجماعات التي تشكّل ثقلاً وظهوراً بارزاً في المدن المتكوّنة من قوميات عدة ، ويكون لتلك الجماعات تأثيراتها في مسيرة المجتمع والمشاركة في حركته).

وتابع الساموك أن (المحكمة وجدت أن ذلك ينطبق على التركمان وعلى الناطقين باللغة السريانية في محافظة كركوك حيث يكونان ضمن مفهوم الكثافة السكانية المنصوص عليها في المادة 4/ رابعاً من الدستور)، مضيفاً أن (الحكم أكد أن الكثافة السكانية لا تعني بالضرورة غالبية عدد السكان، ومن ثَم هناك امكانية لكتابة لوحات الدلالة للدوائر في مركز المحافظة وفي القضاء وفي الناحية باللغات العربية أو الكردية أو التركمانية أو السريانية).