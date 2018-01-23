النزاهة تحقق بأضابير قروض للمصرف الزراعي دون تسديد

الداخلية تكشف عن تزوير في جباية وملكية مرور صلاح الدين

بغداد – محمد الصالحي

ضبطت هيئة النزاهة أضابير قروض زراعية بقيمة مليار و200 مليون دينار تم منحها في البصرة ولم يتم تسديدها، فيما كشف مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية عن ضبط عمليات تزوير وتلاعب بمعاملات نقل ملكية عجلات ومبالغ وصولات الجباية في مديرية مرور صلاح الدين. وقالت النزاهة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (فريق مديرية تحقيق البصرة الذي انتقل إلى المصرف الزراعي التعاوني فرع البصرة تمكن من ضبط 147 إضبارة خاصة بالقروض الزراعية التي تخص القروض المحمية الطماطم وقروض زوارق الصيد) مبينا أن (قيمة القروض المضبوطة بلغت نحو مليار و200 مليون دينار). واضاف (لم تسدد من قبل المقترضين منذ عام 2011 ولم يتخذ المصرف الزراعي التعاوني فرع البصرة أية إجراءات قانونية لاسترجاعها). وأوضح البيان أن (عملية الضبط تمت بموجب مذكرة قبض قضائية). وكشف مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية عن ضبط عمليات تزوير وتلاعب في مديرية مرور صلاح الدين وذكر بيان للوزارة تلقته ( الزمان) امس ان (عملية الضبط جاءت وفقاً لمصادر المكتب الخاصة، والتي أفادت بقيام ضابط وموظف قسم الرسوم بعمليات تلاعب وتزوير في وصولات الجباية الخاصة بنقل ملكية العجلات، الأمر الذي استدعى من مكتب المفتش العام بتشكيل لجنة تدقيقية قامت بتدقيق معاملات نقل الملكية ووصولات الجباية الخاصة بمجمع تسجيل المركبات واجازات السياقة في مديرية مرور صلاح الدين، حيث اكتشفت اللجنة وجود تلاعب وتزوير في المعاملات وفي مبالغ وصولات الجباية).وأضاف أن (المفرزة نظّمت محضر ضبط أصولي ودونت افادتي ضابط وموظف الرسوم، وعرضتهما أمام مديرية تفتيش المحافظات بغية تشكيل مجلس تحقيقي بالقضية لكشف المتورطين فيها).من جانبه، نفّذ مكتب المفتش العام في صلاح الدين مذكرتي قبض قضائية صادرة عن قاضي محكمة تحقيق سامراء بحق منتسبين اثنين أحدهما منسوب الى مديرية شرطة صلاح الدين قوة حماية المحافظة. والقت هيئة المنافذ الحدودية القبض على مسافرين ايرانيين بحوزتهما مواد مخدرة نوع كرستال وترياك احدهما في منفذ زرباطية والاخر في الشلامجة الحدوديين

. وقال بيان لقسم العلاقات والاعلام للهيئة تلقته (الزمان) امس ان (مسافرا ايرانيا ضبط بحوزته مادة مخدره نوع ترياك حيث تم أتخاذ الاجراءات القانونية بحقة وأحالته الى القضاء)، واضاف ان (ملاكات الهيئة في الشلامجة تمكنت ايضا من ضبط مسافر يحمل الجنسية ذاتها بحوزته مادة نوع كرستال تقدر بنحو خمسة غرامات ونصف الغرام مع ادوات تعاطي المادة). وفي محافظة كربلاء تمكنت دوريات النجدة النهرية بالإشتراك مع مفارز فوج طوارئ المحافظة الثاني انقاذ امرأة في العقد الثالث من العمر بعد محاولتها الانتحار من على جسر الهندية. واعلن مدير اعلام شرطة المحافظة علاء الغانمي في بيان تلقته (الزمان) امس عن (انقاذ امرأة تبلغ من العمر 32 عاما من سكنة مركز المحافظة ارادت انهاء حياتها اثناء محاولتها الانتحار من الجسر الذي يبلغ ارتفاعه نحو 20 مترا وذلك بسبب اصابتها بحالة اكتئاب نتيجة ظروفها العائلية)، وتابع ان (الدوريات النهرية وبعد سماع النداء عن طريق الجهاز اللاسلكي تحركت اثناء قيام المراة بالقفز وسط نهر الفرات وإنقاذها قبل الغرق والتوجه بها الى المستشفى وتلقي العلاج). واعفى محافظ الديوانية سامي الحسناوي ثلاثة مديري دوائر في المحافظة بسبب تقصيرهم بالعمل. وقال بيان امس ان (الحسناوي اصدر ثلاثة اوامر ادارية اعفى بموجبها مدير الدفاع المدني العميد سمير رزاق ومدير دائرة التسجيل العقاري لؤي مجبل مجيد ومدير البلدية عصام فرحان الگرعاوي من مناصبهم نتيجة تقصيرهم بالعمل وسوء الخدمات المقدمة للمواطنين)، لافتا الى انه (وجه مجلس المحافظة بالتصويت على اقالة هؤلاء رسميا من مناصبهم)، مبينا ان (عملية اعفاء المديرين تأتي ضمن الخطة الاصلاحية التي اعلنت عنها حكومة المحافظة).

في غضون ذلك اصدرت دائرة صحة المحافظة قرارا يقضي باعفاء مدير مستشفى الديوانية التعليمي احمد رحمن الخزاعي من منصبه بناء على طلبه.وقال مدير صحة المحافظة عبد الكاظم عبد الزهرة الاسدي بكتاب رسمي إن (الدائرة قررت تسمية سلمان عباس بادي مديرا للمستشفى بدلا عن الخزاعي)، مشيرا الى ان (بادي تسلم مهام عمله بصورة رسمية منحت له جميع الصلاحيات القانونية).