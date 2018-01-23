المخابرات تبحث مع عمّان تسليم مطلوبين

الكاظمي يبلغ العاهل الأردني رسالة العبادي بشأن وجود الحشد على الحدود

بغداد – صباح الخالدي

كشف النائب عن دولة القانون جاسم محمد جعفر، عن مطالبة رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي خلال زيارته الاردن الجانب الأردني بمعلومات عن وجود مطلوبين للقضاء، فيما كشفت تقارير اعلامية عن تلقي الحكومة الأردنية رسالة من نظيرتها في بغداد بشأن وجود قوات الحشد الشعبي في صحراء الأنبار، مشيرة إلى أن بغداد أكدت لعمان أن الحشد سيبقى في الصحراء وقرب منفذ طريبيل لحماية حركة البضائع. وقال جعفر في تصريح امس ان (زيارة رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي إلى الأردن جاءت لتسليم دعوة من رئيس الوزراء حيدر العبادي الى الملك عبد الله الثاني بشأن حضوره مؤتمر اعادة الاعمار في الكويت، فضلا عن مناقشة قضايا أمنية اخرى).وأضاف أن (رئيس جهاز المخابرات بحث ايضا مع الجانب الأردني القضايا الأمنية ومعلومات عن العراقيين المقيمين في الأردن من المطلوبين للقضاء ). مؤكدا (وجود بعثيين نشطين في الأردن).وبشأن الانباء التي تحدثت عن تسليم رسالة من الحكومة العراقية إلى نظيرتها الأردنية بشأن وجود الحشد في صحراء الأنبار، قال جعفر أن (العراق لا يقبل بتدخل الآخرين في هوية القوات التي تمسك الحدود). الى ذلك ذكرت تقارير اعلامية ان (الحكومة الأردنية نقلت تطمينات عراقية بمغادرة الحشد صحراء الأنبار المتاخمة للحدود الأردنية العراقية، عقب انتهاء مهمتها بإخلاء المنطقة من أية جيوب لعناصر داعش. وأفادت رسالة تسلمتها الحكومة الأردنية من نظيرتها العراقية، بحسب التقارير، بأن (وجود قوات الحشد إلى جانب وحدة مكافحة الإرهاب في مناطق الأنبار، وقرب معبر طريبيل الحدودي بين البلدين، لحماية حركة البضائع والطريق الدولي بعد افتتاح المعبر وإعادة الحياة إلى الحركة التجارية بين عمّان وبغداد). في غضون ذلك تعهد العبادي بدمج قوات الحشد الشعبي بالمنظومة الأمنية خلال الفترة المقبلة، عادا ذلك حلا نوعيا لوضعية الحشد.وقال في تصريح امس ان (إقرار قانون الحشد سيمكن الدولة من السيطرة على الفصائل المسلحة في بغداد واخضاعها للقوانين الحكومية والعسكرية).وأضاف أن (الحكومة لم تكن راغبة بسحب السلاح وحصره بيد الدولة في المدة السابقة لأن تهديد داعش كان قائما أما الآن فهناك رغبة حقيقية من كل الكتل السياسية بسحب السلاح). مبينا أن (المناطق ذات المكون الشيعي التي ينتمي إليها معظم الحشد هي أكثر المناطق رغبة بذلك لانهم لا يريدون سلاحا غير منضبط).وأشار العبادي إلى أن (البعض يريد أن يسرع بحل مسألة الحشد الشعبي إلا أنه لا يريد حركة خارج وحدة البلد) مشيرا إلى أن (الحل قادم بطريقة نوعية وعبر دمج الحشد بالمنظومة الأمنية).