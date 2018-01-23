المتصدّر يقابل الوسط على أرض الشعب بحثاً عن الإنتصار العاشر في الممتاز

ديربي في البصرة وميسان تبحث عن الفوز والنفط يواجه البحري

الناصرية – باسم الركابي

تجري اليوم أربع مباريات ضمن الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم تتوزع بين ملاعب النفط وميسان والميناء والزوراء وتظهر مهمة لجميع الفرق من حيث تحسين معدل النقاط ومساعدة نفسها في التقدم للامام وردم الهوة بعد ما تركته مباريات الجولات الأخيرة من تأثيرات واضحة على مواقعها الامر الذي يتطلب بذل اقصى الجهود المتوقع ان يعكس على مستوى المباريات التي تظهر صعبة على الجميع امام معطياتها لكننا ننظر قبل كل شيء الى المستوى الفني الذي مهم ان تظهر لفريق بالوضع المطلوب بعدما شاهدنا التغيرات في مواقع الفرق فضلا عن ظهور المفاجآت ما يعكس الاهتمام القوي للفريق في تدارك الامور خصوصا بعد عودة لاعبي المنتخب الاولمبي وبعد العودة لفرقهم من اجل إكمال جاهزيتها خصوصا التي فرطت باكثر من نقطة وشكت حالها بسبب تباين عدد اللاعبين من حيث الدعوة للمنتخب الاولمبي التي توسعت عند بعض الفرق ونذكر منها النجف وتلقي الخسارة الاولى من الحدود والحال للزوراء والشرطة التي شعرت بالقلق مع انه مدجج باللاعبين من المستوى المطلوب لكنها واجهت الكثير من المشاكل كما ا علن مدربيها.

لجنة الانضباط

كما مطلوب من لجنة الانضباط تخذ الإجراءات التي تحد من التصرفات البعض سواء الإداريين والمدربين واللاعبين بعد الذي حصل من تصرف خارج عن اللياقة والتصرف الرياضي ويجب ان يرد بقوة وعقوبات رادعة ضد كل من قام بالسلوك السيئ بعد لقاء الزوراء والشرطة وفي لقاء وزاخو والسماوة وعلى الكل الالتزام بضوابط التشجيع والادارة وابعاد كائن من يكن عن وسط ملاعب الكرة وجعل المباريات تسير دون مشاكل والوقوف بحزم امام كل من يحاول إثارة الفوضى والشغب في الملاعب التي تحتاج الى إجراءات ومن قوة حاميات الملاعب التي لازالت تقوم بواجبات تقليدية إمام يجري من تصرفات تسيء لاصحابها الذين باتوا يشكلون عقبة امام تنظيم المباريات وخشية ان يتعمد البعض لإثارة الامور بالاتجاه المعاكس وكأنهم ينصبون كمينا لقتل الرياضة المختزلة بكرة القدم متعة الكل هنا في العراق وعلينا ان نقف ونؤشر على المسيئين والتعاون مع الجهات المعنية في وضع حد وابعاد هؤلاء الأشرار وإحالتهم للقضاء لأنهم أصبحوا مصدر تهديد لتدمير قطاع الرياضة ممثلة بكرة القدم وقد يكون هؤلاء وراء تاخير رفع الحظر عن الملاعب الكروية.

الزوراء والوسط

ويستقبل المتصدر الزوراء بعد اربعة ايام من تعادله مع الشرطة في اول تعثر له يامل العودة الى النتائج المهمة من دون التأخر عندما يستقبل نفط الوسط اليوم والبحث عن الفوز للعودة لسكة الانتصارات التي توقفت امام الشرطة والثار لخسارة الموسم الأخير عندما يلعب بكامل عناصره بعد عودتهم للفريق من المنتخب الاولمبي وهو ما يدعم مهمة المدرب امام خيارات اللعب بالتشكيلة المطلوبة التي تقدم الأداء والنتيجة وتعزيز الصدارة ولو ان الفريق تدارك اكثر من مباراة بمن حضر ما يعكس نوعية اللاعبين والقدرة على الدفاع عن مهمة تحقيق اللقب هدف المشاركة المطلوب والعودة اليوم بكامل الوجه وفي حالة استقرار كبيرة تدعم خوض اللقاء بشكل افضل وتظهر مجموعة مهارية ومؤثرة وقوة هجومية تصعب مراقبتهم ويشكلون خطورة هجومية عالية عندما تلعب العناصر الأساسية إلتي غابت للفترة الماضية ما يوفر لاوديشيو حرية تحقيق التشكيل المطلوب ومن يجلس على دكة البدلاء بعدان لعب الفريق عشر مباريات مهمة قدم الاداء والمستوى والنتائج ويظهر الأقرب لتحقيق الفوز العاشر والعمل على توسيع الفارق مع الغريم الشرطة.

قدرة الزوراء

الزوراء قادر على تامين النتيجة في ظل التفوق المهاري لعناصره ونتائجه وموقعهسيلعب في بالملعب المفضل الشعب الذي اكثر ما يقدم المستوى المميز مع أي من الفرق ولانه اليوم في أفضل حال ويبدو قادر على إزعاج الضيوف ولان ذاكرة الموسم الماضي ستظهر بقوة امام لاعبي المتصدر في الثار من الوسط.دعم جمهور الفريق الواسع والكبير للمهمة الذي يساند اللاعبين في جميع المباريات كما صاحبه الى أي ملعب كما سيلعب الفريق بالشكل المميز الذي اعتاد تقديم مبارياته وميزة اللعب المهاري التي يقدمه في مجمل مبارياته وباستطاعته حسم المهمة ولان الترشيحات تقف الى جانيه لانه سيلعب المباراة بتشكيلته المعروفة سعيا لمواصلة تحقيق النتائج والإمساك بالصدارة وعدم التهاون مع أي فريق امام تطلعات الاستمرار في تحويل المباريات لمصلحته ولان الفريق والمدرب اوديشيو ينتظرون لما هو ابعد والسيطرة على الموقف دون توقف امام توجيهات الجهاز الفني للاعبين في توخي الحذر واللعب باعلى المستويات وتقديم النتيجة التي ينتظرها الأنصار من جانبه لازال الوسط في وصغ مرتبك في تنفيذ المباريات واستمر يعاني من مباريات الذهاب من دون تحقيق أي نتيجة ايجابية مع عشر جولات شهدت الأخيرة منها تراجع واضح عندما خسر من الشرطة و تعاجل مع الجنوب والميناء وسيكون امام مهمة صعبة.

ويعلم عادل نعمة ان المباراة تتطلب تقديم الاداء العالي ولان اللاعبين لم يححدوا معالم طريق المباريات السهلة عندما سقط الفريق في اكثر من ملعب وسيكون امام اهم اختبار هام للغاية ومواجهة تحديات النتيجة والعودة بالفوز لاول حتى لو كان الطرف المقابل الزوراء والحالة المتجددة التي يمر فيها لكن الوسط يريد العودة لمباريات المشاركات الاخيرة عندما كان يهدد الفرق في مواقعها قبل ان يحرمها من مواجهات الارض قبل ان يفقد الميزتين ومعدلات النتائج تعكس ذلك في مشاركة تواجه ضعف الاداء لكن الفريق مؤكد سيكون مهتم في المباراة من خلال التعويل على عناصره الأخرى التي تكاملت بعدما شكى المدرب من النقص في مبارياته الأخيرة ويريد ان يضرب الزوراء في عقر داره والفرق الأولى في ايقا فه وسط جمهوره الكبير من خلال دعم جمهورا الشرطة والجوية للتعاون للتاثير على الزوراء الفريق الذي سيلعب بشعار لأخيار غير الفوز وعدم السماح لاي طرف إيقاف مده الجارف.

النفط والبحري

يستقبل النفط في الموقع الخامس 15 نقطة البحري خامس عشر الموقف 8 نقاط الاول حقق الفوز على الكهرباء وعاد بتعادل من كربلاء بعد التفريط الفوز بالوقت القاتل وسيكون في كامل عناصره التي تكون قد التحقت به بعد خروج المنتخب الاولمبي من تصفيات اسيا السبت ما يضع لمدرب امام فرصة تجهيز التشكيلة المطلوبة ومعالجة النقص الذي ظهرت تأثيراته في المباريات السابقة ودخول مباراة اليوم بجاهزية والعمل على تجاوز الضيوف الذين كانوا قد تلقوا خسارة العمارة في البصرة و ما يعطي الأفضلية للنفط من كل التفاصيل ولان اللاعبين يريدون ضمان الفوز والنقاط وتعزيز موقف الفريق وزيادة حالة التفاؤل بين اللاعبين في تحقيق المستوى والمواجهة وفيما يتعلق بتحقيق الفوز الذي يظهر مرشح له أصحاب الارض الذين عادوا للمنافسات بعد خسارة الصناعات الكهربائية ليحققوا التعادل مع الجوية والفوز على الكهرباء والتعادل مع ا كربلاء والحصول على خمس نقاط من ثلاث مباريات ويظهر متوازن وفي وضع مقبول في هذه الأوقات ويسعى الى تقديم نفسه بالوجه الذي ظهر به الموسم الأخير المشاركة الماثلة في أذهان المراقبين ومع انتقال عدد من أفضل عناصره لكنه عاد ليقدم الأداء والمستوى والنتائج وكل الدلائل تمنحه تحقيق النتيجة في ظل تصاعد المستوى العام للفريق واللاعبين ومن خلال النتائج التي استقرت ولان اللاعبين يتميزون بالمهارات والاداء الفني ولان الفريق يقدم مستوى واضح وفي تصاعد ويعلم المدرب واللاعبين ان الفوز قد يدعم جهودهم في التقدم لموقع نفط الوسط الذي يحل ضيفا على الزوراء في مهمة صعبة جدا.

من جانبه فالبحري تباينت نتائجه في الجولات الثلاث الأخيرة عندما تعادل مرتين بملعبه إمام الأمانة والسماوة وخسر من نفط ميسان الاسبوع الاخير ما يضعه امام مباراة صعبة وكان ان تعالج لامور من خلال مواجهات الارض عندما فرطت بالكثير من النقاط لتي لايمكن ان تهدر بهذه الكيفية ولانه احد الفرق التي تبقى تعول على مباريات البصرة وخوضها بحرص كبير لتحقيق فوائدها كما ينبغي و تامين نقاطها في الدفاع عن البقاء شعار المشاركة التي نعم تظهر أفضل من الأخيرة لكن على الجهاز الفني ان يستثمر حتى نصف المباريات بعد ظهور المعوقات إمام مباريات الذهاب وفي الوقت الذي تظهر التوقعات لمصلحة النفط لكن البحري يريد قلب الامور والعودة بالنتيجة بعدما شكل صعوبات حقيقية للطلاب في اخر لقاء بينهما في العاصمة ويسعى الإيقاع في النفط بمواقعه التي تظهر صعبة إمام لكل بعدما اسقط وأوقف الكهرباء بالفوز عليه بهدف وهي حسابات تظهر في بال مدرب البحري عبد اليمة الذي يرى في التعادل مع فريق مثل النفط شيء مهم لكنه لايريد هذه المرة تنازل عن كامل النقاط والعودة بها للبصرة من خلال الدور لكبير للاعبين واللعب على أخطاء النفط مع انه اليوم من فرق المنافسة القوية وهو الاخر يراهن على تشكيلته التي تعتمدعلى الوجوه الواعدة.

ميسان والديوانية

ويسعى ميسان في الموقع الثامن 14 نقطة تحقيق الفوز الثالث تواليا وهذه المرة على حساب الديوانية سادس عشر الموقع 9 نقاط أصحاب الارض حققوا فوزين مهم الاول في ملعبهم على كربلاء بثلاثة اهداف لواحد وفي البصرة على البحري بهدفين لواحد ويظهر في أفضل حال من حيث الموقع والنتائج و عندما يلاعب الديوانية والعمل بقوة ورغبة والتركيز على حسم المباراة عبر جهود اللاعبين ومواصلة تحقيق النتائج المطلوبة تحت أنظار جمهور ه الذي سيحضر لمؤازرة ودعم جهود اللاعبين اذين اعتادوا على خلق الفرص وصنع النتائج ويدركون طبيعة مباراة اليوم وأهميتها في تقدم الفريق ربما للموقع الرابع اذا ما انتهت نتائج بقية المباريات لمصلحته ما يجعله اللعب بشعار لاخيار عن الفوز والمساهمة تعزيز المسار الناجح للفريق الذي أكثر ما يؤكد بتركيز عال في ملعبه الذي دعمه كثير عبر جميع مشاركاته ويعول على ادء اللاعبين واظهار الرغبة المستمرة واللعب بتركيز خصوصا في اللقاء المذكور ليضع نفسه في موقع لم يصله إطلاقا المرات السابقة.

ويعتمد المدرب عدي اسما عيل على قوة وجهود اللاعبين لمواصلة مشوار النتائج الايجابية والتي استمر في التعامل الايحابي معها ولايريد ان تتوقف الامور هنا بل مواصلة العمل في المسار الصحيح وكل الدلائل تشير الى قدرة اهل العمارة في الخروج بكل الفوائد واثبات جدارته والبقاء على صلابته في حسم مباريات الملعب والاستمرار ق في الظهور الجيد ودعم المهام من خلال جهود اللاعبين الذين يقدمون دورا مهما ومرشحون لقيادة فريقهم مع قوة الديوانية التي جهزها نبيل زكي من اجل قهر المضيف والعدة بأول نتيجة مهمة من خارج الديار وهو الفريق الاخر الذي بدا يعمل لكن بشكل لكنه يدرك المهمة لم تكن سهلة ولان اغلب الفرق تواجه لعنة مباريات الارض وهو ما يظهر مع الفرق الجماهيرية عندما سقط الجوية مرتين ولاتظهر الامور كما يجب مع الديوانية الذي كل ماحققه هو العودة بنقطة من جيرانه النجف لكن طموحاته تدفعه للعودة بكل الفوائد عبر طريقة اللعب التي سيحددها المدرب الذي يرى نفسه مطالبا في تفعيل جهود وقدرات اللاعبين وحسم الامور عبر بوابة اهل العمارة التي اكثر ما تظهر متماسكة بوجه أي عنوان كان ما منح الفريق العديد من النقاط لتي كانت وراء تفوقه والبقاء في مقعده والذي يدافع عنه اليوم في بداية ونتائج طيبة تعكس قوة الفريق الذي يسير في الاتجاه الصحيح بفضل التوازن في النتائج مدعومة اخرها العودة بكامل النقاط من البصرة في عمل يحسب لافراد الفريق المؤكد عازمون على إضافة نقاط اليوم لتي ستشكل التحول في الموقع وهو ما يعمل عليه المدرب في وقت يكون زكي قد رتب الامور لخطف النقاط ولابد من نتيجة ايجابية من خارج الديار من خلال تسخير جهود الوجوه الشبابية.

الميناء ونفط الجنوب

وتشهد مدينة البصرة الديربي الثاني للمرحلة الاولى بلقاء الميناء ونفط الجنوب وكلاهما برصيد مشترك 13 نقطة ويقف الجنوب في الموقع 12 وبعده مباشرة الميناء في مباراة متوقع ان تستقطب اهل البصرة وأكثريتهم يمليون للميناء لأسباب معروفة في مواجهة تمثل حدثا كرويا مهما حيث الوضع المتدني والمتراجع وبعدما لازمه الفشل ست جولات بدأت من خسارة الديوانية واستمرت مع خمس تعادلات متتالية قبل ان يفقد للسيطرة حتى في ملعبه قبل ان يدفع فجر ابراهيم الفاتورة في ترك الفريق اثر النتائج التي فشل مع اللاعبين استعادة التوازن قبل التأخر في الموقع في سلم الترتيب الذي لازال يثر غضب الأنصار الكثر الذين يرون الامور تسير بالاتجاه المعاكس وبما قدلايتمكن الفريق العودة الى استعادة التوازن لان اللاعبين فشلوا في الدفاع والهجوم وترجمة الفرص قبل وقوع الدفاع في الأخطاء وأضاع الكثير من النقاط قبل ان يفقد17 نقطة من خسارة وسبع تعادلات وفوزين ويظهر أصل ضعيف للفريق الذي زادمن حيرة اهله امام معاناة النتائج بسبب ضعف التعامل مع المباريات التي خرجت عن سيطرته في الدفاع عن المشاركة وربما يتعرض لموقع اخر اذا ما اهتم في لقاء اليوم والعودة الى مسار النتائج الايجابية ومصالحة جمهوره في مهمة التحدي التي تظهر مفضلة عند جمهور المدينة التي تسقط عندها كل الاعتبارات امام النتيجة وعدم الوقع في المحضور في مهمة ينتظر ان يجهز فيها اللاعبين التي يعلوا فيها على الاسماء وقدراتها في صنع الفوز واضافة النقاط والابتعاد عن الموقع المخيف امام تفاصيل النتيجة التي يامل ان توظف للفريق والعودة الى عزف نغمة الفوز لتجنب التراجع امام ملاحقة الحدود والبحري وطرف لقاء اليوم التي سيلعبها لميناء بغياب المدرب ووسط ضغط الجمهور الذي يقدر طبيعة المباراة ولايقبل بغير تحقيق الفوز لان المواجهة تكون مع الاخوة الاعداء ولانها تشكل تحد اخر للفريق ولانها ستخدمن حالة التراجع ومسلسل النتائج المخيبة ولانه لاسبيل امام اللاعبين الا بتحقيق الفوز الهدف الذي سيلعب من اجله ولان الامور تتعلق بإسقاط الغريم لثاني بعد الفوز الاول على البحري قبل ن تتعثر الرحلة بعد الأخطاء التي ارتكبها اللاعبين والمدرب المقال وضغط الجمهور عد مباريات اظهرت الوضع الذي لم يتمكن اللاعبين من تغيره في بداية لازالت تشكل معاناة حقيقية للفريق الذي سيرقي فريقا قويا وصعبا ويظهر أفضل منه ولان المدرب عادل ناصر وزملاء المهنة ابعدوا عن تدريب الفريق ما سيدفع بقدرات اللاعبين في تحيد مسار النتيجة وتحقيق التي نجاح الثاني اتواليا بعد التغلب على الجوية الدور الأخير ما يجعله اللعب منتشيا وبجاهزية وفرتها النتيجة الغالية قبل ان تشكل مباراة اليوم تهديدا حقيقيا للجنوب الذي يسعى الى حسم المهمة من خلال قوة ومهارات اللاعبين وتخطي حاجز الميناء الذي يمر باسوء أيامه وباتت الفرق تطمع به فما بالك عندما يلتقي الجار في مهة ستضيف الكثير للمدرب عادل ناصر الذي يبحث عن زيادة معاناة فريقه السابق لاعبا ومدربا سابقا من خلال الدخول من منفذ الخلل التي لم يعالجها الفجر والتي ينتظر ان يتجاوزها المدرب البديل من خلال الرهان على اللاعبين المطالبون في تحقيق الفوز الاهم في هذه الجولة والمرحلة وفي حسابا ت الإدارة و الجمهور الذي لايرحم ولان حالة الاستقرار تظهر واضحة عند س الجنوب بالكثير من التفاصيل للميناء الذي عذب جمهوره الذي نفذ صبره وهو ما سيلعب عليه الجنوب الذي يعرف الثير من تفاصيل الامور عبر علاقة الجوار التي لامكان لها اليوم عند الطرفين امام الحصول على نقاط الديربي وتظهر الفرصة للجنوب الذي حصل على سبع نقاط من الفوز على الصناعات والتعادل مع الوسط والنتيجة المهمة والنقاط الغالية التي حصل عليها من البطل وكل الترشيحات تصب لكتيبة عادل ناصر لكن الميناء يعتبرها الاختبار الحقيقية من حيث النتيجة على حساب المنافس والبدء بتغير مسار الامور والاقتراب من المواقع المهمة.

تعادل للطلاب

وفرط الطلاب بتحقيق الفوز الثاني تواليا بعدما تقدم محمد سعد

قبل ان يقلب الحدود الطاولة على صفوفهم عن طريق اللاعب أموري عداي لتنهي اخر مباريات الدور العاشر بالتعادل ليرفع الطلاب رصيدهم الى 14 نقطة في الموقع العاشر ولو حقق الفوز لتثقدم الى الموقع الرابع وكان على اللاعبين الحفاظ على التقدم للنهاية والخروج بفوائد النتيجة في ان ياتي الفوز الثاني لدعم مهمة عصام حمدالذي يريد ترميم صفوف الطلاب والتقدم لموقع يليق بالفريق الذي فرط بالكثير من النقاط واخرها قبول التعادل من الحدود وضياع نقطتين وموقع مهم ربما لم يصله وسينتقل لملعب فريق الحسين الأسبوع الحالي في مهمة لاتبدو سهله.من جانبه رفع الحدود رصيده الى 13 نقطة في الموقع الثالث عشر وهو الأخر كان عليه ان يفوز ليكون في موقع اخر ربما لم يصله الموسم الأخير وهو الذي يواصل دوره في المنافسة بقيادة مظفر جبار الذي يقدم الفريق بشكل مقبول للان عير إقدام واعدة وشابة ولانه سينتقل الى السماوة الدور الحالي الجمعة لكن الاول التعامل بجدية مع مباريات الارض.