التعليم يقر المنهاج الرياضي للعام الجاري

يغداد – الزمان

أعلن قسم النشاطات الطلابية في جهاز الاشراف والتقويم العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المنهاج الرياضي والكشفي والفني والثقافي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2017-2018،

أعلن ذلك مدير قسم النشاطات الطلابية حسام المؤمن ، وأكد ان المنهاج تم اقراره بشكل رسمي من قبل جهاز الاشراف والتقويم في الوزارة وتم تبليغ اقسام النشاطات الطلابية في الجامعات الحكومية والأهلية كافة بفقراته، وأضاف بان باكورة النشاطات الرياضية ستكون بطولة العاب القوى للطلاب والطالبات في ملعب كلية التربية الرياضية في جامعة بغداد للفترة من 17-22/3/2018، فيما ستستضيف الجامعة التكنولوجية وبالتعاون مع جامعة تكنولوجيا المعلومات وكلية دجلة الاهلية بنفس التاريخ بطولة الشطرنج للطلاب والطالبات، فيما ستقام بطولتا تنس الطاولة والريشة الطائرة للطلاب والطالبات بتضييف الجامعة المستنصرية وكلية الرافدين الجامعة، كما ستضيف كل من جامعات البصرة التقنية الجنوبية وكلية شط العرب الجامعة بطولة كرة القدم للصالات للطلاب للايام من 12-19/4/2018، فيما سيختتم الموسم الرياضي ببطولة كرة السلة للطلاب بتضييف جامعة بابل وكلية المستقبل الجامعة، ونوه المؤمن الى المنهاج يتضمن ايضاً إقامة العديد من المهرجانات الكشفية والفنية والثقافية، حيث ستضيف كل من جامعة كربلاء وكلية الصفوة الجامعة وبالتعاون مع العتبة الحسينية المقدسة مسابقة الملتقى المعرفي للفترة من 25-28/2/2018، فيما ستضيف جامعة كركوك المهرجان الأول للفلم السينمائي.

كما ستضيف جامعة ميسان المخيم الكشفي للجامعات العراقية.

والجدير بالذكر ان قسم النشاطات الطلابية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ينظم سنوياً العديد من النشاطات الرياضية للطلاب والطالبات والأساتذة، فضلاً عن تنظيمه للمهرجاتالفنية والثقافية والكشفية، والمشاركة في العديد من النشاطات الرياضية والكشفية والفنية الخارجية.