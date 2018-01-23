المدّرب الجديد لم يساعد مالاقا في تحقيق الفوز على إيبار

ليفربول يتعرّض لإنتكاسة أمام متذيّل البريميرليغ ويوفنتوس يتخطى جنوى

{ مدن – وكالات: فجر سوانزي سيتي مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على ضيفه ليفربول بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم مساء اول امس الإثنين على ملعب ليبرتي في ختام الجولة 24 للدوري الإنكليزي. ورفع سوانزي رصيده بهذا الفوز إلى 20 نقطة في المركز العشرين والأخير بجدول الترتيب بقيادة المدير الفني كارلوس كارفالهال، بينما تجمد ليفربول عند 47 نقطة في المركز الرابع. سجل هدف اللقاء اللاعب ألفي ماوسون في الدقيقة 40 من عمر المباراة التي شهدت سيطرة واستحواذ من جانب ليفربول، وأداء دفاعي صارم من سوانزي. المباراة في مجملها كانت من طرف واحد تقريبا في ظل سيطرة وأداء هجومي لصالح ليفربول ولكن بلا فاعلية وخطورة على المرمى، في مواجهة سوانزي الذي استبسل ونجح في خطف النقاط الثلاث. جاءت البداية هادئة من جانب ليفربول بتمريرات في وسط الملعب، وأبعد فان ديك كرة عرضية من سوانزي. ولكن مع مرور الربع ساعة الأولى تحول الأمر لسيطرة من جانب ليفربول على مقاليد الأمور في وسط الملعب وتحركات من محمد صلاح وتسديدة قوية،ثم كرة عرضية من تشامبرلين ومحاولة من فيرمينو. ووجه فان ديك تسديدة قوية أمسكها حارس المتألق فابيانسكي، وفرض سوانزي رقابة صارمة ضد محمد صلاح وفيرمينو وماني مثلث الهجوم في صفوف ليفربول، وسط أداء بطيء من جانب الريدز وعدم وجود مساحات لأبناء المدرب كلوب. بعد مرور 30 دقيقة، بدأ لاعبو سوانزي في التحرر هجوميا وأرسل مارتن أولسون كرة عرضية ثم تسديدة من ليروي فير، قبل أن يحرز اللاعب ألفي ماوسون هدف الفوز في الدقيقة 40 . نال روبرتسون وماتيب إنذارين، لينتهي الشوط الأول بتقدم سوانزي. ولم يختلف الحال في الشوط الثاني في ظل أداء هجومي وسيطرة من جانب ليفربول ودفاع محكم من سوانزي سيتي الذي تراجع لمنطقة الجزاء ولعب بشكل دفاعي بحت. حاول محمد صلاح استكشاف مرمى سوانزي بتسديدة أبعدها الحارس فابيانسكي، الذي صد أيضا محاولة من ساديو ماني، وتسديدة أخرى من صلاح ثم محاولة لتشامبرلين. أجرى سوانزي أول تغييراته بنزول توماس كارول على حساب ناثان داير في الدقيقة 64، ثم أشرك ليفربول اللاعب آدم لالانا على حساب تشامبرلين في الدقيقة 68 لتنشيط الهجوم. دفع ليفربول بمهاجمه داني إنجز على حساب جيورجينهو فاينالدوم، وأضاع فيرمينو كرة قريبة ولكن دفاع سوانزي أغلق المساحات تماما. أجرى سوانزي تغييراً ثانياً بنزول ويلفريد بوني على حساب جوردان آيو في الدقيقة 79 . الدقائق العشر الأخيرة شهدت محاولات لاستهلاك الوقت من جانب لاعبي سوانزي، وحاول صلاح الهروب من الرقابة بتسديدة قوية أبعدها الحارس فابيانسكي نجم اللقاء، الذي أفسد تمريرة بينية بجانب كرة عرضية من صلاح أبعدها الدفاع. وأضاع فيرمينو في اللحظات الأخيرة كرة اللقاء بضربة رأس ردها القائم، وأهدرها إنجز في الست ياردات لينتهي اللقاء بفوز سوانزي.

يوفنتوس يتخطى جنوى

ونجح يوفنتوس في تحقيق الفوز على جنوى، في ختام منافسات الجولة 21 من منافسات الدوري الإيطالي بهدفٍ نظيف سجله دوجلاس كوستا في الدقيقة 15 . وبهذا الانتصار رفع يوفنتوس رصيده إلى النقطة رقم 53، خلف نابولي المتصدر بفارق نقطة واحدة، بينما توقف جنوى عند 21 نقطة في المركز 15، ليبقى قريبًا من صراع الهروب من الهبوط. كانت أول محاولة من جانب يوفنتوس على مرمى الروسوبلو عبر ركلة حرة مباشرة سددها البوسني ميراليم بيانيتش من فوق الحائط، وأبعدها الحارس ببراعة. ثم تقدم يوفنتوس سريعًا في النتيجة عند الدقيقة 15، بعد كرة عرضية أرضية أرسلها ماريو ماندزوكيتش للبرازيلي دوجلاس كوستا الذي دخل منطقة الست ياردات ولمس الكرة بيمناه محولًا إياها إلى المرمى. حاول ميراليم بيانيتش أن يضيف الهدف الثاني عبر تسديدة من على حدود منطقة الجزاء، ولكن حارس جنوى ماتيا بيرين أمسكها بثبات. سدد ماندزوكيتش من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 31، لكن بيرين كان لها بالمرصاد كذلك. حاول جنوى البحث عن هدف التعديل، وتقدم لمنتصف ملعب يوفنتوس ورغم أنه كان يصل للثلث الأخير من الميدان لكنه فشل في أن يهدد مرمى تشيزني حتى انتهى الشوط الأول بتقدم اليوفي بهدفٍ نظيف. وجد يوفنتوس صعوبات دفاعية في بداية الشوط الثاني، مع دخول جالابينوف لخط هجوم جنوى وضغطه على اليوفي لكي يقع في الأخطاء. لكن اليوفي صنع الخطر عبر كرة عرضية أرسلها ليختشتاينر الظهير الأيمن إلى هيجواين داخل منطقة الجزاء قبل أن يتدخل مدافع جنوى آرماندو إيزو ويبعد الكرة من على خط المرمى تقريبًا. وحاول بعدها هيجواين بتسديدة قوية أمسكها الحارس بيرين على مرتين بصعوبة في الدقيقة 64 . عانى يوفنتوس عند نهاية المباراة مع انخفاض مستوى اللياقة البدنية عند لاعبيه، وقام أليجري بإدخال ستورارو وأسامواه في مكاني خضيرة وأليكس ساندرو الذي تعرض للإصابة. وفي الدقائق الأخيرة ضغط جنوى على يوفنتوس أكثر ولكن دفاع الفريق الأبيض والأسود ظل على تماسكه وتنظيمه، ودخل أندريا بارزالي مكان الظهير الأيمن ليختشتاينر لزيادة القوة الدفاعية، لتنتهي المباراة بفوز يوفنتوس وتحقيقه ثلاث نقاط صعبة للغاية.

مدرب مالاقا

أهدر فريق مالاجا فرصة الفوز على مضيفه إيبار في أول مباراة له تحت قيادة مدربه الجديد خوسيه جونزاليس. وتعادل ملقة مع إيبار 1-1 مساء اول امس الاثنين في المرحلة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم. وتقدم المهاجم المغربي الشاب يوسف الناصيري بهدف لمالاجا في الدقيقة 16 ولكن إنريكي جارسيا كيكي أدرك التعادل لإيبار في الدقيقة 76، وانهى مالجا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد البديل زدرافكو كوزمانوفيتش في الوقت بدل الضائع. وظل مالاجا في المركز العشرين الأخير برصيد 12 نقطة مقابل 28 نقطة لإيبار في المركز الثامن. وتولى جونزاليس تدريب ملقة يوم الاثنين الماضي، بعد يومين فقط من إقالة ميجيل جونزاليس من منصب المدير الفني، وذلك بعد أن مني الفريق بالهزيمة الرابعة عشر خلال 19 مباراة بالدوري الأسباني. وجاء قرار إقالة ميجيل جونزاليس عقب هزيمة ملقة في الجولة الماضية أمام مضيفه خيتافي 0 – 1 .