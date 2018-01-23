مانشستر سيتي يمدّد تعاقده مع ورقته الرابحة

{ لندن – وكالات: أعلن نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، مساء اول امس الإثنين، تجديد عقد لاعب آخر، بعدما نجح في تجديد عقد الثنائي نيكولاس أوتاميندي وفيرناندينيو خلال الأيام الماضية. وقال النادي الإنكليزي في بيان رسمي عبر موقعه على شبكة الإنترنت، إن كيفن دي بروين وقع عقدًا مع الفريق، لمدة 5 سنوات مقبلة بحيث يستمر حتى عام 2023 . وانضم دي بروين لمانشستر سيتي في عام 2015 ولعب مع السيتزينيز 122 مباراة حتى الآن سجل فيها 31 هدفًا، ويعتبر من أبرز لاعبي الفريق في الموسم الحالي. وقال دي بروين في تعليقه على تجديد عقده: أنا سعيد حقًا بتمديد عقدي مع مان سيتي، وكما قلت سابقًا نيتي هي البقاء مع النادي، شعرت أنني في منزلي منذ اليوم الأول. وأضاف: نحن لا نفوز فقط، بل نلعب كرة قدم رائعة أيضًا، وإنه من دواعي سروري أن أكون جزءًا من هذا، أنا متحمس حقًا لما يمكننا تحقيقه في السنوات المقبلة. أما مدير الكرة بالنادي تكسيكي بيجرستاين فقال: صفقة كيفن الجديدة هي خبر عظيم للنادي، لقد أظهر هذا الموسم مدى أهميته للفريق، وكان جزءًا لا يتجزأ من كل ما فعلناه حتى الآن.