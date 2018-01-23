حقائق عن نجم مانشستر يونايتد الجديد

سانشيز الأعلى أجراً في الدوري الإنكليزي الممتاز

{ مدن – وكالات: انتهى أخيرا المسلسل المتعلّق بانتقال الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز من آرسنال إلى مانشستر يونايتد، عندما أعلن الأخير ضمّه مساء اول امس الإثنين. وأصبح سانشيز أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الإنكليزي الممتاز، حيث سيتقاضى في يونايتد 350 ألف جنيه إسترليني، إضافة إلى 100 ألف جنيها مقابل حقوقه الصورية، و150 ألفا على شكل مكافآت. وفيما يلي أمور يتوجّب معرفتها عن لاعب يونايتد الجديد، حسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل عبر موقعها الإلكتروني: ولد سانشيز في مدينة توكوبيلا شمال تشيلسي والتي يبلغ عدد سكّانها 25 ألف نسمة، هي مدينة معروفة بصيد الأسماك واستخراج المعادن، كما يطلق عليها تسمية مدينة الطاقة، لأنها تعتبر من المناطق الرئيسية لتوليد الكهرباء في البلاد.

وقال هومبيرتو شقيق سانشيز قبل أربعة أعوام: لو لم يصبح أليكسيس لاعب كرة قدم، لعمل في استخراج المعادن مثل البقية. و لقّب سانشيز في صغره بـديلا، أي السنجاب، وسمّي بذلك بسبب سرعته الكبيرة في تسلّق الأشجار والمباني والبحث عن الكرات المفقودة أثناء ممارسة الكرة في الشارع، والآن سمي أحد شوارع توبوكيلا باسمه. وكانت بدايات سانشيز صعبة، ورحل والده قبل أن يولد، وعملت والدته مارتينا ببيع بالأسماك بشكل غير شرعي، وعندما كان لاعبا بصفوف كوبريلوا في السادسة عشرة من عمره، تم تغريم والدته بمبلغ 1000 دولار لبيع الأسماك بدون رخصة، وهو ما دعا سانشيز للارتباط بوكيل الأعمال فرناندو فيليسيفيتش الذي اشترى حقوق اللاعب وتكفّل بدفع الغرامة. ويعرف سانشيز بأنه عدّاء سريع، وخلال تواجده في إيطاليا، قاد سيارته لرحلة تسوّق قبل أن يفقد مفاتيحها، وبدلا من طلب توصيلة لمنزله، ركض مسافة 4 أميال ليحضر المفتاح الاحتياطي قبل العودة إلى السيارة. وعلى الرغم من اختياره الانتقال إلى مانشستر يونايتد بدلا من مانشستر سيتي، يحمل سانشيز احتراما كبيرا للمدرب الإسباني جوسيب جوارديولا الذي أشرف على تدريبه في برشلونة، وقال عنه ذات مرة: جوارديولا جعلني أشعر بأنني سيارة فيراري. ورد جوارديولا بالقول بعد فوز برشلونة على ريال مدريد: أليكسيس سرق قلبي وقلوبنا جميعا، وصل هنا بحماس طفل ولم يفقد هذا الحماس أبدا، شجاعته لافتة للأنظار. وامتلك سانشيز حذاءه الرياضي الأول وهو في الخامسة عشرة من عمره، وكان من نوع ريبوك وأهداه إياه عمدة البلدة حينها، وقبل ذلك كانت والدته تستعير الأحذية التي يرتديها في المباريات، وقال ذات مرة كنت متحمّسا لدرجة أنني ارتديت الحذاء في الشارع رغم أنه مخصص للعشب.

و سانشيز رمز لعيد الميلاد في توكوبيلا، حيث يعرف عنه قيامه بتوزيع الهدايا مع أصدقائه من ظهر حافلة كبيرة، كما يقوم بالتبرّع بالهدايا والملابس لمدرسته القديمة. و أصبح سانشيز أصغر لاعب في تاريخ المنتخب التشيلي عندما مثّله للمرة الأولى العام 2006 في مباراة امام نيوزيلندا، والآن أصبح الهداف التاريخي لتشيلي برصيد 39 هدفا. و سينتقل سانشيز للعيش في مانشستر برفقة كلبيه أتوم وهومبر، وسبق للاعب أن أنشأ حسابا على موقع إنستاجرام للكلبين، واصطحبهما للتمارين، ويبقى معرقة ما إذا كان سيحظى الكلبان بلافتات خاصة من قبل مشجعي يونايتد كما كان يحدث في أرسنال. و أبدى سانشيز رغبته في العمل بمجال التمثيل عندما يعتزل الكرة، وقال ذات مرّة: لهذا أبذل جهدا عندما أقوم بتصوير الإعلانات، سيكون الظهور في الأفلام حلما، ربما كمحقق أنيق يتصرّف بهدوء، أو أحد الشبان الذين يعملون في وكالة ناسا ويعرفون كل شيء.