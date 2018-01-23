556 عائلة ترجع إلى القائم و الكرابلة وسليمان بيك

الهجرة تسعى لإعادة الأسر من النازحين الى مناطقها

بغداد – داليا احمد

أكد وزير الهجرة والمهجرين، جاسم محمد الجاف، ان هدف الحكومة الأساس هو عودة الحياة الطبيعية الى المدن والمناطق والقرى والارياف، وتشجيع العودة الطوعية الى المناطق التي نزحت منها الأسر.وقال الجاف بيان للوزارة امس خلال لقائه ليندا روبنسون وشيلي كلبرتسون من مؤسسة راند الامريكية ان الوزارة تعمل الآن على ملف اعادة العوائل النازحة الى مناطقهم المحررة واغاثتهم في الوقت نفسه وعن طريق فروعها المتوزعة في المحافظات وبالتنسيق مع الوزارات القطاعية والحكومات المحلية وقيادة العمليات المشتركة بعد تامين واعادة الاستقرار للمناطق المحررة), واضاف ان (ملف إعادة النازحين الى مدنهم الاصلية يحتاج الى وقت وطويل وتنسيق عال مع الجهات المعنية فضلا عن اهمية تامين اعادة الاستقرار وعودة الحياة الطبيعية الى تلك المدن), مشيرا الى ( وجود بعض المشاكل المجتمعية والأمنية في تلك المناطق التي تؤدي الى تأخير عودة النازحين الى بعض تلك المناطق), وتابع ان ( لمحافظة نينوى وضعا استثنائيا خاصا بسبب التنوع الاثني والمذهبي والقبلي والذي بدوره يحتاج الى جهد استثنائي اكبر لعملية إعادة النازحين اليها خاصة ان العدد الأكبر من النازحين هو من المحافظة ), وتابع الجاف ان (الوزارة أعادت نحو 450 الف شخص من نزوح نينوى بعد عمليات التحرير الى مدنهم الاصلية من مجموع مليون و350 الف شخص).

أعلنت وزارة الدفاع عن إعادة 356 عائلة نازحة الى مناطق في قضاء القائم وناحية الكرابلة التابعين لمحافظة الأنبار. وقال بيان للوزارة امس ان (فرقة المشاة الآلية الثامنة واصلت إعادة العوائل النازحة إلى مناطق سكناهم، تنفيذاً للتوجيهات الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع), وأضاف ان (الفرقة اعادت 356 عائلة نازحة من منطقة المشاريع إلى القضاء والناحية ضمن قاطع لواء المشاة 32، بعد تأمين مناطقهم بالكامل ورفع العبوات الناسفة التي زرعها إرهابيو داعش ومعالجة المنازل المفخخة),واوضح البيان ان ( قائد الفرقة حث العوائل على عودتهم إلى منازلهم)، مثمنا (دور أبطال الفرقة في تطهير المناطق لضمان سلامة الأهالي), واشار البيان الى ان (تلك العوائل عبرت عن سعادتها في عودتها إلى منازلها وارضها التي تركوها بسبب احتلال داعش). وشهدت ناحية سليمان بيك التابعة لقضاء طوزخورماتو في محاقظة صلاح الدين عودة اكثر من 200 عائلة نازحة كدفعة اولى, فيما تم اعادة افتتاح مركز للشرطة في ناحية (ينكجة) التابعة للقضاء.

لجنة مشتركة

وقال بيان ان (اكثر من 200 عائلة في سليمان بيك عادت لسكناها بإشراف لجنة مشتركة من الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي بعد التأكد من سلامة موقف العائدين قضائي), واضاف انه (تم اعادة افتتاح مركز للشرطة في الناحية وان الاهالي ينتظرون إعادة افتتاح المركز البلدي لعودة الخدمات الى الناحية). فيما عقدت اللّجنة العليا الدائمة للتعايش والسلم المجتمعي جلستها الأولى برئاسـة الأميـن العـام لمجلـس الـوزراء مهـدي العـلاق، لوضع خطة والية لعملها للقيام بالأنشطـة والإجـراءات المتصلـة بالمصالحـة المجتمعيـة بمـا يعـزز التعايـش والسلـم المجتمعـي.وقال بيان امس ان (العلاق اكد أهمية اجراء مسح شامل للمشكلات التي خلفتها مرحلة داعش وتنمية ثقافة الهوية الوطنية والابتعاد عن الاحتقان الطائفي بين المكونات والاطياف كافة وتعزيز اللّحمة الوطنية), واضاف البيان ان ( اللّجنة تشكلت بموجب الامر الديواني رقـــــم 128 لسنة 2017 وتضم في عضويتها مستشـار رئيـس الـوزراء لشـؤون المصالحـة الوطنيـة / نائبـاً لرئيـس اللجنـة والمسـؤول التنفيـذي والمشـرف علـى منسقية التواصـل الجماهيـري، بالاضافة الى عدد من المشـرفين علـى منسقيات الثقافـة والتربيـة والإعـلام، الأجهـزة الرسميـة، حـل النزاعـات وتعزيـز ثقة المنظمات الدوليـة والمحليـة), واوضح (لقد كلفت اللجنة بجملة من المهام منها معالجـة وآثـار الاغتصاب الداعشـي علـى الإنسـان فـي المجـالات المجتمعيـة والثقافيـة والتربويـة والنفسيـة فـي المحافظـات العراقيـة كافة, وبالتعـاون مـع وزارات ومؤسسـات وأجهـزة الدولـة كافـة مـن جهـة والنخـب المدنيـة والمنظمـات الدوليـة المختصـة مـن جهـة أخـرى ، فضلاً عن وضـع التصـورات واقتراح الحلـول لمشـروع إعـادة الاستقرار بمـا فيهـا معوقـات إعـادة النازحيـن، الناجيـات مـن النسـاء ، والتعايـش بيـن الأقليـات.).

توحيد وتنسيق

وتابع (كما تتولى اللّجنة توحيـد وتنسيـق جميـع الأنشطـة المتصلـة بالتعايـش والسلـم والمصالحـة المجتمعيـة بمـا يساعـد علـى تجـاوز تعـدد الجهـات المنفـذة والتـي تمـارس ذات الأنشطـة دونمـا تنسيـق متبـادل بينهـا، ووضـع آليـات واضحـة لفـرز المشاكـل والتحديـات المتصلـة بالسلـم والتعايـش بحسـب طبيعتهـا ووضـع الحلـول الناجعـة والمباشـرة والسريعـة لكـل تحـدٍ يعرقـل المصالحـة المجتمعيـة), واشار البيان الى ان (اللجنة تعمل علـى جعـل المصالحـة المجتمعيـة مشروعـاً اجتماعيا يتبنـاه أكثر عـدد ممكـن مـن المؤسسـات والنخـب المجتمعيـة المدنيـة وفـي جميـع الحقـول والمستويـات ، والعمـل علـى نشـر وترسيـخ ثقافـة الحـوار والتسامـح واحترام الـرأي الآخـر والتنـوع والمواطنـة، واحترام القانـون وكـل القيـم الداعمـة للتعايـش السلمـي).وعلى صعيد اخر انطلقت عمليات أمنية في الاطراف المشتركة لمحافظتي البصرة وميسان لملاحقة المطلوبين ونزع الاسلحة.وقال بيان لقيادة عمليات الرافدين امس ان ( قطعات عسكرية تابعة لقيادة العمليات وقطعات امنية من اقسام شرطة محافظة ميسان وفوج الصقر التابع لقيادة شرطة واسط وباشراف اللواء علي ابراهيم دبعون قائد العمليات يرافقه اللواء ظافر المحمداوي قائد شرطة ميسان وقطعات عسكرية تابعة لقيادة عمليات محافظة البصرة نفذت واجبا أمنيا مشتركا في اطراف ناحية العزير التابعة لمحافظة ميسان وفي المناطق النائية الواقعة ضمن الحدود الادارية الفاصلة بين محافظتي البصرة وميسان).

ملاحقة مطلوبين

واضاف أن (ذلك جاء لملاحقة المطلوبين للقضاء وتجار المخدرات ونزع الاسلحة وتفتيش الاماكن والقرى لبسط الامن وفرض القانون), ونقل البيان عن قائد العمليات القول ان (هذا الواجب جاء نتيجة لخطة امنية مسبقة ولقاءات تشاورية مستمرة مع قيادة عمليات البصرة لضبط الحدود الادارية ومداهمة الاهداف المشتبه بها والقاء القبض على المطلوبين والمتاجرين بالمواد المخدرة والبحث عن الاسلحة والمعدات التي من الممكن ان تكون مخبأة في الاماكن النائية وفي اطراف القرى والمزارع), واشار الى انه (تم ضبط كمية من الاعتدة والاسلحة المتنوعة والقبض على عدد من المشتبه بهم).