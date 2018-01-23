الزمان تستطلع سلطنة عمان (4)

ولاية مطرح نموذج للسياحة الناجحة

حمدي العطارهل ادلكم على مكان في مسقط مهما مكث فيه الانسان لا يشعر بالملل؟ شوارعه عريضة نظيفة، حدائقه جميلة زاهية، محلاته وأسواقه عامرة بالبضائع المتنوعة القديم منها (التراثية ) إغلى من الجديد (المعاصر) رائحة البخور تنعش الذاكرة لتحملنا الى عبق الماضي خاصة وهي تمتزج مع رائحة مياه خليج عمان ، ومياهه المنبسطة بزرقتها لا تتوقف الا عند مرتفعات جبال تطل على هذا الخليج،حركة السياح والمارة لا تتوقف أبدا، الباعة يرتبون بأرزاقهم ،وينادون على الزبائن لأقناعهم بالاقتناء والشراء، لا بد من زيارة سوق السمك في ذلك المكان لمشاهدة اروع منظر لبيع السمك في العالم، السوق منظم ونظيف والسمك المشهور في سلطنة عمان تجده في هذا المكان (السردين والتونة والكنعد) وكم كنا نتشوق لتناول وجبة سمك طازجة على طريقة المسكوف في بغداد لكننا لم نحظ الا بوجبات (مرق السمك) الحار جدا وهي وجبة هندية! وكذلك السمك المقلي في اسواق المول الذي كنا نزوره! منطقة في مسقط تجمع فيها كل مباهج الحياة المعاصرة والتاريخية الحدائق والقلاع والمتاحف وقصر السلطنة وميناء قابوس والاسواق التاريخية، فإنجذب السياح واهالي عمان اليها، انها ولاية (مطرح)

صناعة السياحة

قطعت صناعة السياحة في الدول العربية شوطا كبيرا وأصبحت دول مثل مصر ولبنان وتونس والمغرب والاردن في مقدمة الدول السياحية في العالم،ويرغب في زيارتها لغرض الترفيه والاستفادة والتمتع بالاثار التاريخية الاصيلة وكذلك المعالم السياحية المعاصرة الكثير من السياح في العالم ،ويلعب وجود البحر والشمس دورا مؤثرا في جذب السياح الاجانب! دول لها طبيعة سياحية متميزة ومناخ سياحي مغري واثار تاريخية ومواقع حضارية تسهم في نجاح صناعة السياحة!لكنها انحسرت فيها السياحة بسبب الاضطرابات الامنية والحروب وعدم الاستقرار منها طبعا (العراق) وكذلك (ليبيا) و(الجزائر) و(السودان) و(سوريا).

دول الخليج العربي لم تفكر بأهمية السياحة الا في السنوات الاخيرة ، هل بسبب عدم حاجتها الى مصادر دخل متنوعة فإعتمدت على النفط والاقتصاد الريعي، او لأنها دول صغيرة لا تستوعب السياح بقدر ما تحتاج الى العمالة الاجنبية لغرض العمل وهذا النوع من الجذب ليس له علاقة بمفهوم السياحة.

سكان السلطنة

إن دول الخليج العربي حرص سكانها إن يكونوا هم السياح ومرحب بهم في الدول السياحية العربية وشرق آسيا ودول اوربا وامريكا لما ينفقونه على المجالات الترفيهية في الدول السياحية! ولا إظن أن زخم السياح من سلطنة عمان لخارج السلطنة يضاهي سكان باقي الدول الخليجية ! لكنهم بالتأكيد يمارسون السياحة الداخلية.

الكروبات السياحية

الدولة السياحية تحتاج الى مقومات طبيعية وتاريخية وبنى تحتية حتى يمكنها ان توفر الخدمة السياحية،ويجب ان تتصف الدولة السياحية بأنها (رخيصة) حتى تشجع ذوي الدخل المحدود لزيارتها وتحمل تكاليف السياحة فيها! كما ان حسن استقبال اهل البلد للسياح من الاهمية في نجاح السياحة !

ما تحتاجه السلطنة هو الانفتاح على استقبال الكروبات السياحية من الدول العربية وانا على يقين بإن العراق سوف يسجل اقبال متزايد لزيارة السلطنة في حالة وجود الكروبات السياحية بإسعار تنافسية مع دول سياحية جذبت العوائل العراقية للسفر اليها مثل (مصر- ايران- تركيا- لبنان- ارمينيا- اذربيجان – بيلاروسيا- جورجيا- تونس- دبي)اما اعتماد على منح الفيزا السياحية للرغبين بشكل منفرد وهي مع التذكرة مكلفة 600 دولار! فإن السفر الى السلطنة لا يكون مشجعا !

لأن يضاف اليها اجور السكن المرتفعة في الفنادق وكذلك اجور النقل من مسقط الى الاماكن السياحية تشكل عبء مالي لا يتحمله ذوي الدخل المحدود وهم الشرائح الاجتماعية الاكثر سفر لأسباب سياحية.

سياحة مسقط

كلفة فندقنا الجديد (كولدن توليب) بمنطقة (روي) تقترب من 100 دولار لليوم الواحد!

جعلنا نغيير من استراتيجتنا في هذه الرحلة وقد يحرمنا من السفر الى مدينة صلالة اهم المدن السياحية في سلطنة عمان وهي تبعد اكثر من 1000 كم ،كما فكرنا بتكاليف النقل فبدلا من التكسي وجدنا وسيلة نقل الباصات الكبيرة اقتصادية جدا،تجنب المطاعم والاعتماد على الوجبات الخفيفة(السندويج).

السياحية الاجنبية

توجهنا عصرا الى منطقة (مطرح) وهي اهم ولاية في مسقط التي تتكون من ست ولايات (مسقط ومطرح وبوشر والسيب والعامرات وقريات)، سميت مطرح أما لأن البضائع تطرح في الميناء او لأن السفن ترسو على ساحلها! وهي مدينة تطل على شاطئ بحر عمان الذي يرتبط جغرافيا بالهند والصين وايران وشرق افريقيا والبحرين وهو جعلها ان تكون منطقة تجارية هامة ،كما يعد الكورنيش اهم معلم سياحي،نحن استقلينا الباص(الرخيص جدا) ونزلنا في اخر الكورنيش بالقرب من حديقة ريام مرورا بحديقة كليوه ،تمتعنا بنسيم البحر المنعش ومنظر المسطح المائي الجميل،ما لفت نظري وانا اجلس في احد المطاعم المطلة على الكورنيش بالقرب من سوق مطرح ، استغربت من كثرة افواج السياح الاجانب عشرات الباصات الكبيرة تنقل هؤلاء السياح من دول اوربا والعالم الى سلطنة عمان البلد الخليجي العربي !

ولم اجد فوج سياحي عربي واحد! مشهد يـــــــــحتاج الى المراجعة من قبل مؤسسات السياحة في سلطنة عمان!

يتبع