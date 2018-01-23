كاتيوشا

لماذا نكره الديمقراطية؟ – هاشم حسن التميمي

تحت هذا العنوان صدر قبل سنوات كتاب لمؤلف اجنبي بسرد فيه كراهية الناس للديمقراطية الغـــــربية بسبب هيمنة الاحتكارات ودينــــــــاصورات راس المال على العملية، ولا ندري ماذا سيقول هذا الكاتب لو تجمعت لديه الخفايا والوقائع المعلنة عن فساد طبقتنا السياسية وافعالها التي يشـــــــــيب لها راس الرضيع كما يقولون…!

ولايدري صاحبنا بان هلاك الناس وانتعاش الارهاب وضياع مئات المليارات من ثروات البلاد، وتسلط الجهلة وحثالات المجتمع للمشهد السياسي والاقتصادي والعلمي والثقافي وتهميش العلماء والمفكرين والصحفيين الشرفاء وضياع المدن بل الانسان وهويته وحضارته كلها بسبب الديمقراطية المزيفة التي رسخت المحاصصة ، وهي تقسيم الغنائم على الكبار وحاشيتهم واستئثار النواب وتفردهم بامتيازات شروعها لانفسهم لاشبيه لها في برلمانات الشرق او الغرب، واسهمت صراعاتهم وصفقاتهم ومعاركهم على الكراسي لفتح الابواب للارهاب ليقتل فقراء الناس في الساحات العامة، ليستكمل عمليات القتل المعنوي لطموح الملايين من العاطلين عن العمل والمهاجرين والمهجرين الذي يموتون غرقا في اعالي البحار بحثا عن وطن امن ونظيف ، او يقتلهم الجوع والبرد والمرض وفساد الاديوية والاغذية المحشوة بفايروسات انفلاونزا الخنازير والطيور، واخرى اكثر خطورة وفي مقدمتها الرشوة والتي وصلت حتى لبعض الاجهزة الامنية ومنحرفين في سلك القضاء والذين يحركون ب (الدفاتر والشدات الخضر) كل القضايا ويحكمون بالبراءة او مع وقف التنفيذ، فاصبح لكل كتلة قاضيها يحكم بما تشتهي او يشتهي صاحب الشدات..!

وماذا بعد من اخبار سيئة لتجربتنا الديمقراطية تحطم الاعصاب وتدفع المحبط منا بالمطالبة بدكتاتورية عادلة والغاء مجلس النواب وتوابعه الاخرى في المحافظات وصرف المبالغ الخيالية المخصصة له وللعملية الانتخابية للفقراء والعاطلين عن العمل، ولعل هنالك من يفكر بمقاطعة الانتخابات، او يصر على المشاركة ليقول كلا للمفسدين ، واطراف تشيع بحجب الرواتب او الحصة التموينية لمن يمتنع وياتي ذلك في اطار المخاوف من الديمقراطية بل كراهية الناس لها وللقائمين عليها لفسادهم العلني ولفساد اولادهم وبناتهم وحاشيتم فالاباء سرقونا وظلمونا والابناء يتاجرون بالمخدرات والسلاح والرقيق الابيض لاغتيالنا جسديا ومعنويا واخلاقيا فكيف ياصاحبي لانكره الديمقراطية الف مرة ونطالب بالدكتاتورية، فالظالم الذي تعرف خير من الديمقراطي الجاهل الذي باع المواطن وضيع الوطن