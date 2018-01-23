وفد كويتي يعد بتغطية إعلامية واسعة لتأمين 100 مليار دولار والإستثمار :

عرض 157 مشروعاً خلال مؤتمر المانحين لإعمار العراق

بغداد – قصي منذر

أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار أمس أنها ستعرض 157 مشروعاً استراتيجياً ومتوسطاً للاستثماري خلال ûمؤتمر الكويت الدولي لإعمار العراق، موضحة أن المشاريع ستشمل جميع القطاعات من بيها النفط والغاز والنقل والإسكان والزراعة. وقالت الهيئة في بيان إنها ستعرض خلال المؤتمر الذي سيعقد في الكويت للمدة من 12 الى 14 شباط المقبل 157 مشروعا لجميع قطاعات الاقتصاد العراقي.

مشاريع كبرى

وأوضح البيان أن (المشاريع التي ستعرض ستكون منها إستراتيجية كبرى وأخرى متوسطة بما في ذلك النفط والغاز والنقل والإسكان والزراعة)، لافتاً الى أن (من ابرز المشاريع الإستراتيجية الكبرى التي ستعرض للاستثمار هي قطاع الأسمدة والبتروكيمياويات وقطاع النقل مثل السكك الحديد والمطارات والأنفاق والطرق السريعة، إضافة الى قطاع السكن، في حين ستشمل المشاريع المتوسطة قطاعات الصناعات الهندسية والصحة والتعليم والزراعي والسياحي الترفيهي والتجارة). وفي شأن متصل، أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي أهمية المؤتمر لكونه يوصل رسالة تفيد بدعم الاشقاء للعراق بعد انتصاره على داعش.ونقل بيان لمكتب العبادي عنه تأكيده خلال استقباله الوفد الإعلامي الكويتي برئاسة عدنان خليفة الراشد (أهمية العلاقات بين العراق والكويت وتعزيزها في مختلف المجالات الثقافية والاعلامية والاجتماعية والشعبية، وهو ما يزيد من عمق العلاقة بين الشعبين الجارين)، مشيراً الى أهمية المؤتمر (لأنه يعطي رسالة بدعم الاشقاء للعراق بعد انتصاره على داعش، وكذلك دعم المجتمع الدولي للعراق وان العراقيين ليسوا وحدهم).

تعزيز علاقات

من جهته اشاد الوفد الكويتي بـ(الدور الكبير للعبادي في تعزيز العلاقات، وكذلك الانتصار على داعش وإبعاد خطره عن المنطقة)، بحسب البيان الذي نقل عن الوفد تأكيده (حرص الكويت حكومة وشعبا على تطوير وتمتين العلاقات بين البلدين). الى ذلك، اشاد وزير الخارجية إبراهيم الجعفري بدور المؤتمر عادّاً إياه (ادرة رائعة وإنعطافة إنسانيَّة). ونقل بيان للوزارة عن الجعفري قوله خلال استقباله الوفد الاعلامي الكويتي امس أن (العلاقة مع الكويت ترسخها وحدة المصالح والمصير)، مشيدًا بـ(التطور الإيجابي في العلاقات في المدة الأخيرة، وحرص الكويت على استقرار العراق، وانعكاسات ذلك على مزيد من تطوير وتعميق العلاقات الثقافية والتجارية والاقتصادية). واشاد ايضاً بمؤتمر إعادة إعمار العراق ووصفه بأنه(بادرة رائعة وإنعطافة إنسانية على مستوى العالم)، مضيفاً (لقد اعتدنا على المبادرات الجيدة من الكويت، ونأمل أن تستمر في دعم العراق). من جهته أكد الوفد (استمرار دعم الكويت للعراق في مختلف المجالات)، لافتًا الى أن (العراق هو الأقرب إلى الكويت ثقافياً، واجتماعياً) مشيراً إلى ان(التغطية الإعلامية لأعمال مؤتمر المانحين الخاص بدعم العراق ستكون واسعة جداً لحشد الدعم للشعب العراقي). وجرى خلال اللقاء بحث سبل توثيق التعاون الثنائي في المجال الإعلامي والدور الإيجابي لوسائل الإعلام في تعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين. وحضر اللقاءين نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي.وسيخصص اليوم الأول من المؤتمر لعرض الفرص الاستثمارية في العراق، اما اليومان الاخيران فيخصصان لجمع مبلغ 100 مليار دولار لاعمار المدن المحررة ومن المقرر ان يشارك في المؤتمر 70 دولة، اضافة الى منظمات دولية منها البنك الدولي.