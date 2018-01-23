منبئ جوي يحذّر من رياح عاصفة الأيام المقبلة

هزة أرضية تضرب منطقة لومار الإيرانية

بغداد – تمارا عبدالرزاق

ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 على مقياس ريختر منطقة لومار الواقعة بين محافظتي ايلام ولرستان غرب ايران. وقال مركز رصد الزلازل في ايران في بيان امس ان (المراصد سجلت هزة ارضية بقوة 4.5 ريختر قرب منطقة لومار عند الساعة 7:15 بالتوقيت المحلي)، واضاف ان (الهزة وقعت على عمق 9 كيلومترات عند خط طول 46.81 وخط عرض 33.52). فيما حذر منبئ جوي، من رياح وعواصف شديدة، تضرب محافظات ومدنا في العراق.وقال المنبئ الجوي صادق عطية من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل في صفحته على الفيسبوك امس ان (على سكنة عدد من المدن الانتباه الى نشاط كبير في سرعة الرياح و من المتوقع ان تصل سرعة هبات الرياح الى 70 كيلو مترا في الساعة مما يتسبب في تصاعد الغبار)، واضاف ان (الرياح ستضرب محافظة واسط، وشرق وشمال محافظة الديوانية وشمال محافظة ميسان، ومحافظة ديالى عدا شمالها وشرق العاصمة بغداد، وغرب وشمال غرب الانبار وقضاء الرطبة والطريق الدولي وانتهاءً بالقائم). وتوقعت الهيئة أن يكون طقس اليومين المقبلين، غائما جزئياً وانخفاض في درجات الحرارة الى 3 درجات مئوية.

طقس غائم

وقال بيان تلقته (الزمان) أمس (استمرار الاجواء المغبرة اليوم الاربعاء ففي المنطقة الوسطى سيكون الطقس بين غائم جزئي وأحياناً غائماً، وفي الشمالية، غائماً جزئياً وأحياناً غائماً يتحول خلال الليل الى صحو، وفي الجنوبية بين غائم جزئي وأحياناً غائماً)، واضاف ان (درجات الحرارة ستنخفض قليلا عن اليوم السابق فالعظمى في بغداد 17 مئوية والصغرى 3 مئوية وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ومدى الرؤية 8-10 كيلو مترات وفي الغبار والمطر 5-7كيلو مترات)، واوضح البيان ان (طقس يوم غد الخميس سيكون في الوسطى، غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق، وفي الشمالية غائماً جزئياً يتحول تدريجياً الى غائم مصحوب بتساقط أمطار خلال الليل مع فرصة لحدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي الجنوبية، بين غائم جزئي وأحياناً غائماً يتحول تدريجيا خلال الليل الى صحو، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق)، وتابع ان (طقس الجمعة المقبلة، سيكون في الوسطى، بين صحو مع قطع من الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، وفي الشمالية، غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة متفرقة خاصة في أقسامها الجبلية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية، صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق). ويذكر ان نحو ثلاثة الاف شخص تعرضوا الى اختناق وضيق تنفس جراء العاصفة الترابية التي شهدتها اغلب المحافظات قبل ثلاثة ايام وحسب الاحصائية الرسمية التي اعلنت عنها الدوائر الصحية، فيما اكدت وزارة الصحة والبيئة تسجيل نحو الفين و416 حالة اختناق بتلك العاصفة . وقال المتحدث بأسم الوزارة سيف مطلك في تصريح سابق لـ (الزمان) ان (الملاكات الطبية والصحية استنفرت جهودها في بغداد والمحافظات تحسبا لاي طارئ خلال سوء الاحوال الجوية وموجة الغبار التي اجتاحت البلاد)، مشيرا الى ان (الوزارة وفرت المستلزمات والادوية الطبية والاجهزة اللازمة كافة لمعالجة تلك الحالات التي بلغت نحو الفين و 416 حالة).