الدفاع تطلق عملية لملاحقة فلول داعش بنينوى

مقتل خمسة إنتحاريين بعد تسللهم إلى بغداد والفلوجة

بغداد – محمد الصالحي

تمكنت القوات الامنية من قتل خمسة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة في الفلوجة وبغداد قبل استهداف المواطنين، فيما اطلقت وزارة الدفاع عملية عسكرية لمطاردة فلول داعش بجزر المخلط في نينوى. وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قوة من استخبارات عمليات بغداد تمكنت من قتل انتحاري يرتدي حزاما ناسفا وعنصرا بداعش كان معه في منطقة الضابطية في بغداد)، مبينا ان (هذين الارهابيين كانا ينويان استهداف العاصمة).واضاف ان (العملية تمت بعد متابعة استخباراتية). مشيرا الى انه (تمت السيطرة على اسلحتهما). يذكر ان عمليات بغداد كانت قد اعلنت عن قتل انتحاري يرتدي حزاما ناسفا في احدى المناطق الزراعية شمالي العاصمة.

عبوة ناسفة

وقال مصدر امس ان (عبوة ناسفة زرعها ارهابيين إنفجرت بالقرب من سوق شعبي في ناحية اليوسفية، ما ادى الى استشهاد شخص وإصابة اربعة اخرين بجروح متفاوتة). وفي الانبار قال آمر لواء حشد قضاء الكرمة العقيد جمعة فزع الجميلي في تصريح امس ان (القوات الامنية تمكنت من قتل ثلاثة انتحاريين يرتدون احزمة ناسفة اثناء محاولتهم التسلل الى منطقة الضابطية في قضاء الكرمة). وأضاف انه (من بين الانتحاريين يدعى الارهابي ناظم الرعودي من اهالي المنطقة فيما لم يتم التعرف على هوية الانتحاريين الاخرين) مبينا ان (اثنين من منتسبي الجيش استشهدا اثناء اقتحام مكان الانتحاريين وتم نقلهما الى دائرة الطب العدلي). وتمكنت القوات الامنية، من محاصرة ثلاثة انتحاريين من تنظيم داعش اثناء تسللهم الى مناطق شرقي مدينة الفلوجة. الى ذلك قال مصدر امس ان (القوات الامنية فرضت حظرا شاملا للتجوال على سير الاشخاص والمركبات والدراجات الهوائية والنارية في منطقة الظابطية في الكرمة على خلفية الخرق الامني). وقال عضو مجلس محافظة الأنبار عذال الفهداوي في تصريح امس إن (العمليات الإرهابية التي شهدتها المحافظة خلفت أكثر من ثلاثة آلاف معاق من المدنيين والأمنيين). وأضاف أن (هناك لجاناً مشكلة لغرض تعويض المعاقين بالإضافة الى تخصيص راتب تقاعدي وقطع ارض سكنية عن طريق لجنة التعويضات ومؤسسة الشهداء). لافتاً إلى أن (مستحقي تلك الامتيازات يجب أن تكون نسبة العجز لديهم اكثر من 65بالمئة). وفي الموصل قالت وزارة الدفاع في بيان تلقته (الزمان) امس ان (عملية عسكرية لمطاردة فلول داعش انطلقت في جزر المخلط من قبل قيادة عمليات نينوى). وأضاف، أن (العملية انطلقت استناداً الى معلومات استخبارية دقيقة وبإسناد قوات التحالف الدولي). وفي ديالى قال رئيس مجلس ناحية المنصورية راغب العنبكي في تصريح امس ان (قذيفة هاون سقطت قرب معمل للحصى في منطقة شروين شمالي المنصورية دون اي اصابات بشرية).

خلاليا داعش

وأضاف ان (مصدر إطلاق القذيفة من منطقة الزور التي تنتشر بها خلايا داعش). مشيرا الى أن (قوات الجيش ردت على مصدر إطلاق القذيفة). وفي كركوك قال مصدر امس ان (قذيفة هاون سقطت على احد المنازل السكنية في قضاء الحويجة). مبينا أن (القذيفة لم تسفر عن خسائر بشرية). وأضاف أن (القوات الأمنية شنت حملة تفتيش واسعة قرب حدود القضاء بحثا عن مصدر إطلاق الصاروخ). وقال بيان لاعلام الحشد الشعبي تلقته (الزمان) امس ان (قوات الحشد الشعبي تواصل تنفيذ حملة تفتيش في قاطع الجزيرة الغربية الكبرى في محور بيجي). وأضاف أن (القوات عثرت على اكداس من العبوات الناسفة وصواريخ مضادة وصهاريج وقود وعجلات مدفونة تحت الارض وقنابر هاون).