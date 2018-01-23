البرلمان لم يمنع مرتكب الجريمة المخلة بالنزاهة – طارق حرب

في جلسة البرلمان يوم 22/1/2018 وعند تولي مجلس النواب تشريعا قانونيا يتضمن تعديل احكام قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 والذي كنا ندعو اليه ونتمناه من البرلمان ان يضيف شرطاً جديدا لشروط من يرشح لعضوية مجلس النواب والذي يبغي الفوز بالانتخابات والحصول الى عضوية مجلس النواب ان لا يكون المرشح في الانتخابات والذي يحصل على عضوية البرلمان ان لا يكون قد ارتكب جريمة مخلة بالنزاهة اي ان عضو البرلمان يجب ان يكون نزيها اي غير مرتكب جريمة الفساد المالي والاداري اي ان يكون النائب نزيهاً امينا عفيفا اذ ان هذه الامور من الشروط التي يجب ان تتوفر في النائب اذ كيف يضم البرلمان من ارتكب جريمة فساد مالي واداري فكيف يمكن للنائب الفاسد ممارسة المهمة المودعة اليه بموجب المادة (61) من الدستور وهي مهمة الرقابة البرلمانية من استجواب واستيضاح وسؤال للفاسدين وهو فاسد بدليل الحكم عليه ذلك ان الكثير من جرائم الفساد المالي والاداري لا تعد من الجرائم التي تمنع الفاسد من الوصول الى البرلمان حيث لا تعد هذه الجرائم من الجرائم التي تكون شرطاً من الشروط المطلوبة في عضوية البرلمان وكم كان من اللازم ان يقرر البرلمان عند تعديله قانون انتخابات مجلس النواب عدم قبول من ارتكب جريمة فساد مالي واداري من الترشيح لانتخابات البرلمان ولعضوية البرلمان اي كان من اللازم على البرلمان وقد تولى تعديل قانون انتخابات البرلمان رقم (45) لسنة 2013 ان يضع من شروط المرشح عدم ارتكابه جريمة فساد مالي واداري اي جريمة مخلة بالنزاهة الواردة بالمادة الاولى من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2001 وهي الجرائم الوارده بالمواد 223 و234 و271 و 272 و275 و276 و290 و293 و296 واية جريمة يتوفر فيها احد الظروف المشددة الواردة بالفقرات 5 و 6 و7 من المادة (135) من قانون العقوبات المعدلة بالامر 55 لسنة 2004 الذي اصدرته سلطة الائتلاف المؤقتة اي سلطة برايمر الحاكم المدني الامريكي والجرائم التي ذكرناها كان من اللازم ان يعتبر مرتكب هذه الجريمة بعيدا عن الترشيح للبرلمان وبعيدا عن عضوية البرلمان لا بل كان من اللازم ان يمتد المنع بحيث يشمل من تم اتهامه وشموله بالعفو عن جريمة الفساد المالي والاداري ولكن مايريده الشعب وما تريده الحكومة وهيئة النزاهة من منع المذكورين من الوصول للبرلمان شيء وارادة مجلس النواب عند تعديله قانون الانتخابات شيء اخر .

بغداد