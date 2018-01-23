التأمين الوطني لحل مشكلة كردستان – سامي كَه ردي

شعوب الشرق الاوسط بشكل عام والعراقيون وشعب كوردستان بشكل خاص لكثرة ما يتحدثون عن الوحدة الوطنية والنخوة ونكران الذات وصلات القرابة والدم والعشيرة ولكن الواقع هو العكس من ذلك بل في الواقع لا نتلمس سوى الانانية والتفرد والشقاق والنفاق . وما يؤسف له ان هذه الصفات المشينة هي التي ادت بنا الى هذا الواقع المأساوي فجعلت الحكومات الاوربية والعالمية تنظر الينا بعين العطف بل وان هذه السلوكيات هي التي اوصلت شعوبنا الى الاستجداء وطلب العون من الاخرين ويالعنة الله على الثروة النفطية التي لم نحسن التصرف بها فقادتنا الى ما نحن عليه بل اضحت نقمة قاصمة وانتجت لنا الحروب بدلا من البناء والسلام والامان فتقاتل الجميع لا لجعلها نعمة للشعب بل من اجل السطوة والسيطرة عليها وسرقة عائداتها وتسخيرها في غير وجهتها الصحيحة.

يا ابناء شعب كوردستان العراق حكومتنا تمر بأكبر ازمة ادارية و مالية غير ان حلولها يسيرة وميسرة فلوتمعنا وتحاورنا معاً بروحية الانتماء والحرص على شعبنا وبروحية من نكران الذات والتسامح والتضحية بعيدا عن العداء والكراهية والاحقاد والمصالح الحزبية المتفوقة على الروح الوطنية والقيم القومية فمن المؤكد ان الحلول ستكون يسيرة:

ماهي الحلول وكيف تتم وما هي الوسائل ؟ وللاجابة على هذه الاسئلة الملحة ومن اجل ان ننقذ حكومتنا وشعبنا من هذه الازمة العصيبة نقول:

على برلمان كوردستان وحكومة الاقليم ومعها قادة الاحزاب الاتفاق على الاعلان عن حكومة طواريء واعلان حكومة (التأمين الوطني) لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد والالغاء حال ايفائها بالحاجة وذلك لتامين شركات الاتصالات وكل الشركات النفطية بما فيها المصافي والمولات العملاقة والشركات المولدة للكهرباء المحلية والعقارات الضخمة التي تورد ايجارات خيالية بنسبة 80 بالمئة للدولة و 20 بالمئة للمستثمر كحالة مؤقتة وكضرورة قصوى لانقاذ الشعب والحكومة ودون اللجوء الى موارد النفط في الوقت الحاضر أو الاقتراض من الدول حتى انتهاء مرحلة المساومات القانونية مع حكومة المركز ومن جانبها تقلص حكومة الاقليم العديد من الوزارات الغير الضرورية في الوقت الحاضر وبأمكان رئيس الوزراء اتمام كل متطلبات شعب الاقليم بـ(6) وزراء في الوقت الحاضر والتقشف في الدوائر الغير ضرورية حتى لوتطلب الامر ارسال الموظفين الفائضين في الوقت الراهن لبيوتهم اقتصاداً في البنزين والكهرباء والمصاريف الاخرى .

هنا اجزم ان بامكان حكومة الاقليم الوقوف على قدميها واعطاء رواتب الموظفين دون استقطاع النصف او الربع ودون الحاجة لحكومة المركز هذه فكرة بسيطة من انسان بسيط مثلي اذن اين انتم ايها المستشارون وعقلاء القوم اننا في مرحلةً عصيبة واعتبروا يا اولوا الالباب (ما حك جلدك مثل ظفرك فتول انت جميع أمرك) لاتنتظروا نزول وحي من السماء فأفيقوا يا قادة الامة قبل ان يفوتكم القطار وقبل ان تجري المياه تحت بساطكم..

سامي كَه ردي

اربيل