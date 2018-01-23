العراق وكردستان والمستقبل – خالد محسن الروضان

قرأت في جريدة (الزمان) السنه العشرون العـــــدد 5928-5929 (6-7 كانون الثاني-2018 ) موضوعاً بعنوان (العراق وكردستان والمستقبل ولاهمية الموضوع في الظروف الراهنة والمعقدة والخطيرة التي تواجهنا، وكواجب وطني وجدت نفسي ملزماً بالرد عليه.

ان الافكار التي تبناها كاتب المقال كفاح محمود كريم تعتمد على المنهج القومي المتعصب القائم على التبريرية المبتذلة، يقول الكاتب.. (وان شعب كردستان يختلف كلياً عن شعب العراق، عرقياً وقومياً وثقافياً وتاريخياً وحضارياً وجغرافياً، فأنه بعد ان فشل خلال قرن من الزمن في بناء دولة المواطنة، وان يكون شريكاً حقيقياً في كيان مختلط وضد رغبة الشعبين، قال كلمته وطلب ان يكون الشعبان شجرتين مثمرتين باسقتين، لاشجرة واحدة معلومة بثمار مشوهة، لكي يسود السلام بعيداً عن الصراعات الدموية والسياسات العنصرية والطائفية)

فشل الشراكة

فاذا كان الكاتب يقصد بفشل الشراكة بين الاحزاب الكردية والعربية فأن الشعب غير معني بها، فلقد قامت تحالفات مختلفة بين الاحزاب الكردية والعربية، وعقدت عدة مؤتمرات في لندن وصلاح الدين وشكلت معارضه لغرض اسقاط نظام صدام وحزب البعث، واتخذت من ارض كردستان العراق قاعدة محمية من قوات التحالف، وفي عام 2003 احتلت الولايات المتحدة الاميركية العراق، وكانت هذه الاحزاب متحكمة في سياسة الحكومات والنظام الجديد، وهنا يحضرني تصريح لرئيس العراق السابق الراحل جلال طلباني عبر فيه عن فرحته بالدور الذي احتله الكرد بعد الاحتلال الاميركي.

فالزعامة الكردية (مسعود البرزاني) وحزبه الديمقراطي الكردستاني التي نائت بنفسها اليوم عن ما يعانيه الكرد من مأسي، هي التي تقدمت القائمين الجدد على الحكم (كما اسماهم كاتب المقال) وهي التي اختارت شكل ونوع النظام، وقيدته بالنظام الفدرالي، فبعد احداث الكويت سنة 1991 اتخذ ما يسمى بالبرلمان الكردستاني بتاريخ 4/10/1992 قراراً يقضي بتبني النظام الفدرالي للعراق، بعد اعلان الاغلبية الكردية تحررها كما تزعم من السلطة المركزية في بغداد وبدعم من قوات التحالف، وبذلك فرض سياسة الامر الواقع التي خلفتها ظروف مشبوهة على مجموع الشعب. واستعرض المقال كوارث ومأسي الكرد والحروب التي راح ضحيتها ابناء الشعب العراقي عرباً وكرداً، في فرض مشاريع وصفها هزيلة (قانون الحكم الذاتي) حرب 1975 ولم يذكر من كان وراء الفتنة (كسنجر الوزير الاسبق للخارجية الاميركية) وشاه ايران الذي اوقع الملا مصطفى البرزاني في شرك قبول المساعدات الاسرائيلة واعلان الحرب والتمرد على الحكومة العراقية.

ونسي الكاتب حرب الكرد 1996 التي حصلت بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة مام جلال، حيث استعان مسعود البرزاني بالرئيس صدام لقمع وتحجيم دور جلال طلباني من خلال تدخل الجيش العراقي.

ويقول الكاتب (لقد تخلى الكردستانيون عن استقلالهم الذاتي وسارعوا الى بغداد حفاظاً على وحدة العراق وبناء دولة المواطنة والشراكة الحقيقية، تحت خيمة ديمقراطية حقيقية ونظام مدني متحضر والمساهمة في تأسيس دستور دائم يحفظ للبلاد وشعوبها كل الحقوق والامتيازات ويحترم خياراتها وتطلعاتها في دوله اتحادية اختيارية (من دون نعرة طائفية ولانزعة عنصرية، ولاعقدة مناطقية، ولا تمييز ولا اقصاء) (وان الالتزام بهذا الدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر شعباً وارضاً وسيادة)

نعم حصل هذا بعد صدور الامر المرقم 71 لسنة 2004 من سلطة الائتلاف المؤقتة، الذي لايختلف عن القرار الذي اصدرته عصبة الامم سنة 1925 المتضمن توصية بتشكيل لجنة تحقيقية مهمتها صياغة استقلال العراق ولاسيما البند الثاني منه تضمن (يدعوا الى الاعتراف بحكم ذاتي للاكراد في مناطقهم يكون بموجبه موظفوا الدولة في المناطق من ابنائها حصرياً على ان يتاح للطوائف الاخرى كل (اسباب العيش الكريم بما يسهم في اشراكهم في البناء المؤسساتي للدولة) .

هيمنة الحكومة

اذ كان الغرض من الامر المرقم 71 لسنة 2004 الصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة، تقليص هيمنة الحكومة المركزية الاتحادية على المحافظات والبلديات واتاحة الفرصة اللازمة لتشكيل مجالس المحافظات والمدن (برلمانات محلية) ضمن اقليم كل محافظة، ثم كل ثلاثة محافظات واشارة الى اقليم كردستان ضمن حدود قبل 9/4/2003 وخلال 14 عاما مضى عملت بموجبه الدولة بعد ان تضمنها دستور العراق عام 2005 الا ان رئاسة اقليم كردستان العراق تجاوزت على الصلاحيات الحصرية للسلطات الاتحادية التي نص عليها الدستور وحولت اللامركزية الادارية الى اللامركزية السياسية المطلقة واصبحنا امام كونفدرالية، بعد ان استغل مسعود البرزاني بصفته رئيسا للاقليم، ثنائية السلطة ومجالس التشريعية المتمثلة بالدستور والقوانين والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، واستغل ايضاً الظروف الصعبة التي شهدتها البلاد نتيجة احتلال داعش لاراضي محافظات نينوى، صلاح الدين، والانبار، للمضي بشكل متزامن مع الاحتلال بالتوسع على حساب اراضي خارج حدود الاقليم قبل 9/4/2003 وكان من ضمنها سهل نينوى ومدينة كركوك.. واندفع الانفصاليون اصحاب النواية السيئة لاجراء استفتاء شمل حتى هذه المناطق، هذا الاستفتاء الذي يحمل مشروع الانفصال، والذي رفضته الامم المتحدة وجميع دول العالم عدى اسرائيل الدولة الوحيدة التي رحبت به وايدته.

ويستحضر الكاتب قائمة طويلة من الخروقات الدستورية ويحمل الحكومة الاتحادية اسبابها متجاهل مشاركة الاحزاب الكردية في الحكومة وادارتهم المراكز السياسية فيها (رئيس جمهورية، وعدد من الوزراء، ووزارات سيادية) نسبة من اعضاء البرلمان ونائب لرئيس البرلمان وغيرها من الوظائف والدرجات الخاصة، مع وجود حكومة خاصة للاقليم اختصرت على المكون الكردي وكذلك المحافظات في الاقليم.

والغريب لحد الذهول ان احد من هذه الاحزاب لم يصدر نقداً ذاتياً شاملاً عن الاخطاء والفشل في ادائهم السياسي وكل منهم يبدو (فرح بما لديهم) وجميع النخب السياسية تبدو غير قادرة على تغيير انفسهم والاعتراف بالاخطاء والخطايا التي ادت الى هذا الفشل.

تحول نظام

ويقول الكاتب ماذا جنينا ممن يحكمون بغداد؟

تحول النظام تدريجياً الى نظام طائفي بحت بعد ان اتفقنا ان يكون بلداً ديمقراطياً.. الكتلة البرلمانية دولة القانون تقود حملة لغرض الاغلبية السياسية مستخدمة ذات الاسلوب الذي استخدمه حزب البعث في صناعة مجاميع من العملاء داخل كردستان لوصفهم ممثلين الشعب الكردستاني.

ومن هنا نفهم مايعنيه كاتب المقال ان من يتعاون ويعمل مع الحكومات العراقية هو (عميل) ومن يتعاون مع الاجنبي ويعمل معه هو (كردي وطني حسب وجهة نظر الكاتب).

قلة الموارد

وانا ارى ان العامل الوحيد الذي فجر هذه الصراعات واثار هذه الاعتراضات هو قلة الموارد من عائدات النفط بسبب انخفاظ اسعار النفط عالمياً، وعدم تلبية الميزانية متطلبات حيتان الفساد، وهذا الوضع الاقتصادي السيء انعكس على اوضاع المواطنين ومعيشتهم وصرف رواتبهم.

وكان الافضل لكاتب المقال ان ينحى باتجاه الحفاظ على الوحدة الوطنية ويؤكد على الحل الوحيد للازمة بين الاقليم وبغداد بالحوار لان ذلك سيضع حداً لافتعال الشقاق وسيعزز الحكم الذاتي لكردستان العراق ويفتح الطريق امام التحولات الديمقراطية، فالذي حصل بعد ان مارسة الحكومة الاتحادية صلاحياتها السيادية التي نص عليها الدستور وحددها بالصلاحيات الحصرية والتي جاءت بالمادة (110).

عادة الحياة الديمقراطية الحقيقية لاخواننا الكرد ومارسوا دورهم الاعتيادي بعيداً عن دكتاتورية الزعامة وحكم العائلة الفردي، وسقط الجدار الذي بناه الانفصاليون بين شعب الاقليم وبغداد مثلما سقط جدار برلين. وسلاماً لشعب الكرد الشقيق ولكردستان العراق الشامخة العظيمة عاشت الوحدة الوطنية لكل ابناء العراق الصامد العظيم.

وينبغي ان نشير هنا بأن الاحتلال مشؤوم لايريد الخير لكل العراقيين عرباً وكرداً وتركماناً واقليات قومية اخرى ومسلمين شيعة وسنة ومسيحيين وارمن وصابئة والايزيديين. العراق شعب واحد لاشعبين.. فلمصلحة من يدعي كاتب المقال بأن العراق شعوب مختلفة؟ فالهوية العراقية لاتلغي الهويات الفرعية بل تنميها وترعاها في اطار التعايش ضمن مواطنة متساوية للقوميات والاديان والطوائف واللغات.

وعلينا ان نتعض من هذه الازمة، ونتطلع بثقة الى المستقبل من خلال بناء الدولة المدنية دولة المواطنة القائمة على احترام القانون وتحقيق العدل والمساواة ونبذ سياسة التطرف واشاعة ثقافة التنوع، والقضاء على كل الميول الانفصالية وثقافاتها العدوانية.