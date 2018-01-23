أبيض .. أسود

رماد الفساد .. خارطة بلا طريق – مازن صاحب

قيل في الأثر (ما خاب من استشار) ومع تكرار الحديث عن خرائط طريق واستراتيجيات لمكافحة الفساد، والعراق مقبل على حملات انتخابية احد ابرز معالم برامجها الحديث عن اليات مكافحة الفساد من قوائم انتخابية يمكن وصف الكثير منها بكونها نتاج لمفاسد المحاصصة ، لذلك لابد من التوقف عند عدد من الحقائق الموضوعية عن مفاسد المحاصصة في العراق الجديد ، منها ما ينقله مؤلف كتاب “رماد بابل – الدولة الخفية في العراق، حكمة صينية تقول (أن تضع اسداً على رأس ألف خروف خيرً من أن تضع خروفاً على رأس ألف أسد)، ويفصح هذا الكتاب للوزير السابق محمد الدراجي عن مفهوم (المسؤول الساذج) الذي يتخذ قرارات غير مهنية دون بعد استراتيجي او قرارات غير ممكنة التنفيذ او من ذلك النوع الضاغط لأسباب سياسية وشخصية، ويضع لذلك معادلة رياضية بان ولاء الموظف الكبير مطلوب من حزبه، لكن هذا الولاء بدرجة 100* صفر كفاءة = صفر، مقابل معادلة ولاء بدرجة 100* 100كفاءة = عشرة الاف !!…

ويتكرر السؤال: كيف نواجه مفاسد المحاصصة وما السبل الممكنة للحد منه ؟؟

لا اعتقد ان أي خارطة طريق تحاول ان تواجه ما يصفه هذا الكتاب بـ(الحكومة الخفية)بحاجة الى ستراتيجيات بمكافحة الفساد فحسب، وهناك الكثير من الاستراتيجيات المتراكمة دون سياسات عامة تنهض بها الدولة، بل تحتاج الى (ستراتيجية دولة )تضع حدا لتطبيقات هذه الحكومة الخفية او العميقة ، كون فريق المصالح المنتظم فيها برأس واحد يتناغم مع تنظيم اداري كبير خفي للدفاع عن الامتيازات المالية والسياسية خارج القانون ومجتمع الدولة في تجاوز الدستور سياسيا وماليا وأيضا في التشريع والقضاء من خلال المحور التنفيذي والأمني، وربما اتفق مع هذا رأي الكاتب، لكن المشكلة الثانية التي يثيرها بان هذا التجاوز قنن من خلال لجنة كتابة الدستور في تضمينه ما يصفه الدراجي ب( تلك الألغام الناسفة ولم تتوقف عند مبدأ الالحاح على التوازن بل حركت ماكناتها المختلفة.. لترسيخ وتفعيل استراتيجية بث الخوف بان غياب المحاصصة في المناصب يعني التفريط بحقوق المكون او الحزب او الجماعة) بحاجة الى الكثير من التحليل لكشف أكبر جريمة فساد في تاريخ العراق الجديد.

هذه الكتب التي تؤلف من قبل مسؤولين سابقين عن مفاسد المحاصصة، لابد وان تؤخذ بعين الاعتبار من قبل واضعي السياسات العامة للدولة في تعزيز قيم مكافحة الفساد، فالتجربة الشخصية، سواء اختلفنا مع صاحبها ام وافقنا عليها، تبقى تجربة ذات مضامين تطبيقية بحاجة الى وقفة في رسم تلك السياسات العامة لمكافحة الفساد التي سبق وان تجاوزت ما ورد تقرير المفتش العام الامريكي ستيوارت بووين وما ورد في تقرير مجموعة عمل مستقبل العراق التي تراسها السفير الأمريكي السابق في العراق ريان كروكر وضمت نخبة من كبار المسؤولين السابقين والباحثين اليوم في مختلف مراكز الأبحاث الامريكية ، وتأكيد هذا التقرير على ان ((إن أفضل طريقة لهزيمة التطرف لعنيف هي دعم تطور حكومة عراقية فعالة ومستجيبة وشرعية، حيث يزدهر التطرف العنيف في المجتمعات التي تشعر بالتهميش والقمع من قبل الحكومة)).

كل ذلك، يجعلنا نكرر الدعوة للجهات ذات العلاقة في الهيئات المستقلة ومن بينها مفوضية الانتخابات ان تعمل على اعلان مدونة سلوك انتخابي ، تبدأ بكشف الذمة المالية لجميع المرشحين ، وتنتهي بإعادة كشف المالية بعد انتهاء الدورة التشريعية لمجلس النواب ، والعمل على تفعيل قوانين نافذة مثل قانون التضمين وانضباط موظفي الدولة ، لتأسيس جهاز اداري كفوء في الحد الموضوعي المقبول ، وفقا لمعادلة ( الولاء للحزب والكفاءة والنزاهة الشخصية) للمرشحين وإيجاد قاعدة سياسات حكومية تحد من انتفاخ بطون الدولة العميقة على حساب المواطن – الناخب ، وهذا ما يتطلب ان يدركه الناخب قبل ان يغمس اصبعه في الحبر البنفسجي !!

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