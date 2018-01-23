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قوانين حمورابي – فيصل جاسم العايش

كيف تمكن ملك عراقي قديم، وقديم جداً, أن يضع على مسلته مئتين واثنين وثمانين قانوناً هي معالجات لكل تفاصيل الحياة الاجتماعية آنذاك.

لقد فعلها حمورابي في مسلته خالدة الذكر، حيث كانت قوانينه هذه تخطيطاً لكل مفاصل الحياة في الحرب كما في السلم، في الميراث كما في الزراعة في علاقة الجار بجاره، كما في علاقة الحاكم بالمحكوم، أية عقلية هذه التي صاغت كل هذه القوانين، يوم لم تكن هناك لا منظمة العدل الدولية، ولا معاهد للقضاء، ولا كليات لتخريج القضاة والمحامين، فكانت مسلته اول دستور اجتماعي يفصح عن العلاقة بين البشر بكل مجرياتها وعلائقها فـــــــــيحدد لكل منهم حقه ويبين لكل منهم واجباته في خـــــــارطة مثلى لبناء مجتمع سليم ومعافى .

أي رجل هذا الذي لم يعرف جامعة هارفرد ولا السوربون ولا يعرف من الحياة الا التي يراها أمام عينيه، ليؤسس هذه المنظومة القانونية العجيبة الخلاقة، وأي مدى في التفكير الحضاري يومذاك، ونحن نتحدث عن ربما ستة آلاف سنة قبل سنواتنا هذه، وعن زمن لا يعرف الناس فيه سوى الزراعة لكي يقوا أنفسهم غائلة الجوع، وسوى بعض الاسلحة البسيطة المصنوعة من أغصان الاشجار لدرء أي شرور يتعرضون لها من جيرانهم، ويقضون جل اوقاتهم في المعابد تحبباً للآلهة التي كما يرون ترعى مصالحهم وتمنحهم أسرار البقاء أحياءاً على وجه هذه الارض .

يقف حمورابي متأملاً قوانين مسلته باحثاً عن إضافة جديدة الى هذه المكونات التي أسس عليها قوانينه فيجدها كاملة ليست بحاجة بعد الى أية اضافة فقد اودع فيها كل ملكته التي اكتسبها من كونه الملك الفاعل والنشيط والباحث عن خير قومه وحبهم للحياة،لذلك استحق حب شعبه له وتفانيهم في خدمة الارض ومن عليها .

نحن إذن سلالة هذا الرجل الخــــــــارق الذي فاق في مدونته التاريخية كل كتبة الدساتير الحديثة، وكل صانعي القوانين البشرية التي ينبغي لمن يفكر فيها ان يضع مصلـــــــــحة الانسان اولاً وأخيراً أمام عينيه لا ان تكون عائقاً عن تطوره الحضاري والمعرفي .