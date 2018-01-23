الزراعة تحدّد موعداً لإقتناء مستلزمات الفلاحين

الدايني يوعز بإصلاح الإنهيارات الترابية القريبة من جسر ديالى

ديالى ــ سلام عبد الشمري

بغداد ــ قصي منذر

اوعز رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني بإصلاح الانهيارات الترابية بالقرب من جسر ديالى ، فيما دعا البلدية الى ردم المستنقعات المائية .

وقال الدايني لــ (الزمان) امس انه (ضمن جولاته الميدانية للاطلاع على الواقع الخدمي زار عدد من المناطق في بعقوبة والتقي بالأهالي للاستماع الى اهم الاحتياجات يرافقه عضوا مجلس المحافظة عامر الكيلاني ورعد المسعودي ومدير بلدية بعقوبة المهندس حيدر حسن امين) . واضاف الدايني ، انه (اوعز الى دائرة البلدية بردم المستنقعات المائية والمياه الأسنة بالقرب من المنازل بمادة السبيس ومد أنبوب مجاري من قبل دائرة المجاري لتلافي تجمع هذه المياه في عدد من المناطق وايضا بإصلاح الانهيارات الترابية القريبة من جسر ديالى المعلق للمحافظة عليه من الانهيار مستقبلاً) .

كدس الغام

الى ذلك اعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى ، عن ضبط كدس يضم ألغاما وصواريخ في ناحية مندلي شرق المحافظة . وقالت القيادة في بيان تلقته الــ (الزمان) ، إن (قوة امنية من قسم شرطة ناحية مندلي ، ضبطت كدسا للأسلحة والمتفجرات في المنطقة المحصورة بين الحاج يوسف والقرى المتروكة في منطقة قزانية في محيط الناحية) .

واضافت ، أن (الكدس يحتوي ثلاثة صواريخ وخمسة قنابر هاون وسبعة ألغام ورمانة يدوية وحشوة وكمية من المتفجرات ، حيث تم رفع المواد المضبوطة من دون حادث) .

ومن جهة اخرى أعلن مدير ناحية هبهب التابعة لقضاء الخالص في ديالى حسن شلال ، إن (فرقا مختصة من البيطرة والزراعة انطلقت في حملة لاحتواء بؤرة الإصابة الثالثة بمرض أنفلونزا الطيور في حقول للدواجن في أطراف منطقة الحديد شمالي ناحية هبهب) . وأضاف شلال لــ (الزمان) ، أن (الحملة التي ستقوم بإعدام زهاء 60 ألف دجاجة ستتم على مرحلتين وفق متطلبات الاحتواء، حيث سيحرق الدجاج ثم يدفن في حفر عميقة مع اعتماد كل الأطر المتبعة في عمليات تعقيم الحقول المصابة لمنع انتقال المرض الى المناطق المجاورة) .

على صعيد اخر حددت وزارة الزراعة مدة زمنية للفلاحين والمزارعين الراغبين باقتناء المستلزمات الزراعية بالاجل بمدة أقصاها شهرا واحد ا من تاريخ صدور كتاب الترشيح لانجاز معاملاتهم ،فيما سيعد الترشيح لاغياً في حالة تجاوز المدة من الفلاحين . وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) أمس ان (مديرية زراعة محافظة كربلاء اعلنت عن قيام الشركة العامة للتجهيزات الزراعية تحديد مدة زمنية اقصاها شهرا واحدا للفلاحين والمزارعين الراغبين بأقتناء المستلزمات الزراعية اعتباراً من تاريخ صدور كتاب الترشيح لغرض انجاز معاملاتهم في الكفالات والتعهدات والضمانات حسب الالية المقرة وبعد ذلك يعد الترشيح لاغياً لابلاغ الفلاحين والمزارعين).

فيما سوقت الوزارة كميات من الذرة الصفراء ولحم الدجاج وبيض المائدة للأسواق المحلية في كربلاء. واوضح البيان ان (مديرية زراعة المحافظة اعلنت عن تسويق كميات من محصول الذرة الصفراء من المزارعين والفلاحين خلال الموسم الحالي),وتابع ان (المديرية سوقت كميات تجاوزت الملايين من لحوم الدجاج وبيض المائدة لسد الحاجة المحلية في المحافظة وبلغت الكميات المسوقة إلى منافذ التسويق من محصول الذرة الصفراء لهذا الموسم بلغت 2560 طناً و 830 كيلو غراما لغاية الخامس عشر من الشهر الحالي). واضاف ان (سعر الطن الواحد هو 350 ألف دينار وعملية استلام المحصول من الفلاحين والمزارعين ستستمر حتى نهاية شهر أيار المقبل), واوضح البيان انه (تم تسويق مليون و 223 ألف كيلو من لحم الدجاج الحي فضلاً أن مشاريع بيض المائدة أنتجت أكثر من6 ملايين بيضة تم تسويقها للأسواق المحلية ، حيث تم تنفيذ هذه المشاريع ضمن قروض المبادرة الزراعية للحكومة). وبحث المركز الإرشادي في محافظتي كربلاء وميسان موضوع الحزمة المتكاملة لمحصول الحنطة ونظم الإنتاج الزراعي والعوامل الرئيسية في زيادة الكفاءة الإنتاجية وخدمة التربة والمحصول ومراحل التسويق ومواضيع أخرى ذات صلة بإنتاج الحنطة .

نشاط ارشادي

واشار البيان الى انه (بحسب توجيهات الوزارة يجري التركيز على النشاط الإرشادي برعاية دائرة الإرشاد والتدريب الزراعي الذي يعمل على تنفيذ برنامجا توعويا ساندا لمحصول الحنطة للخطة الشتوية 2017/2018 وبحضور عدد من الفلاحين والمزارعين بغية الارتقاء بكميات الإنتاج).

ونظمت دائرة البحوث الزراعية لمناقشة واقع اصناف المحاصيل الحقلية في العراق في كلية الزراعة جامعة بغداد، وبحضور عدد من الباحثين والخبراء والمختصين في الشأن الزراعي.

وتابع ان (المشاركين ناقشوا الشتراتيجية الفاعلة في توفير امن الغذاء منها علاقة تربية النبات وتحسين نموه بتوفير الغذاء والامن الغذائي وواقع الاصناف المسجلة والمعتمدة والمتداولة والية تسجيل واعتماد اصناف المحاصيل الحقلية كما تم تسليط الضوء على دور الوزارة ودائرة البحوث الزراعية في استنباط العديد من اصناف المحاصيل ستراتيجية ودور برامج اكثار الرتب العليا في تعزيز الامن الغذائي للمواطن العراقي، ودعم الاقتصاد الوطني) .

فيما نظمت دائرة الارشاد والتدريب الزراعي ندوة ارشادية حول مخاطر افات الحنطة والوقاية منها وطرق مكافحتها في بغداد للموسم الزراعي الشتوي 2017-2018 وبحضور عدد من الفلاحين والخبراء والمختصين في الشأن الزراعي. واوضح البيان ان (ان المركز الارشادي التدريبي بحث عددا من المحاور منها اهم الافات الزراعية التي تصيب محصول الحنطة ومخاطر هذه الافات على المحصول وطرق مكافحتها تهدف الى توعية فلاحي ومزارعي الحنطة في بغداد باهم افات المحصول وتاثيرها على الانتاج عند عدم مكافحتها بصورة صحيحة وخرجت بعدد من التوصيات منها ضرورة استخدام المبيدات الجيدة والمسجلة من اللجنة الوطنية للمبيدات، واهمية اجراء عملية المكافحة في مواعيدها المناسبة).

وفيما يخص الاسمدة نظمت مديرية زراعة محافظة المثنى ندوة ارشادية بشأن اهمية تسميد محصول الحنطة الدفعة الثانية للموسم الزراعي الشتوي .2018-2017

واوضح البيان ان (الندوة تضمنت مناقشة اهم الاسمدة المستخدمة في عملية التسميد وطرق اضافتها والكميات المناسبة للمحصول فضلا عن مناقشة المديرية لسبل مكافحة افات الحنطة في المحافظة، حيث تم التطرق الى اهمية المبيدات الزراعية وكيفية استخدامها.

وتأتي هذه الندوات ضمن البرنامج التوعوي الساند للخطة الزراعية الشتوية لمحصول الحنطة).

من جانب اخر أعلن محافظ بغداد عطوان العطواني انه تقرر منعت دخول الدجاج المستورد ومنتجاته الى العاصمة بغداد فقط عبر الطريق المار بقضاء الراشدية .

وقال بيان امس ان (العطواني أشار الى ان قرار المنع جاء بسبب تعرض بعض حقول الدواجن في قضاء الراشدية الى الإصابة بفايروس انفلاونزا الطيور). مؤكدا ان (الهدف من هذا القرار لعدم تعرض الدجاج المستورد ومشتقاته للاصابة بهذا الفايروس بحكم قرب المسافة التي تمر بها شاحنات نقل الدجاج من الحقول المصابة بالوباء في القضاء).

واضاف ان (بإمكان التجار والموردين الدخول الى العاصمة عن طريق سيطرة النهروان جنوب العاصمة بغداد للطريق الرابط بمحافظة ديالى).

مشيرا الى ان (المحافظة والدوائر الصحية اتخذت جميع التدابير لتطويق هذا الوباء وان قرار غلق الطريق وقتي وسينتهي بعد اجراء جميع الفحوصات للتأكد من خلو القضاء من الوباء بشكل تام).