باحثة لـ(الزمان ) : إستثمار طاقات وإبداعات الشباب خدمة للمجتمع

البصرة تطلق حملة تطوّعية لصيانة 500 مقعد في 20 مدرسة

بغداد ــ داليـا أحمـد

أطلق عدد من المتطوعين في مؤسسة شجرة ادم للتنمية في قضاء القرنة التابع لمحافظة البصرة، حملة تطوعية لصيانة المقاعد الدراسية في مدارس القضاء.

فيما دعت باحثة اجتماعي الى تنمية المواهب وتقديم الدعم للحفاظ على الطاقات الشابة من الاندثار او الانجراف في الاعمال التخريبية. وقال مسؤول الورشة الفنية في المؤسسة يحيى الكعبي في تصريح امس ان (الحملة تضمنت تأهيل 20 مدرسة وصيانة أكثر من 500 مقعد وبدعم من المواطنين والناشطين في القضاء) وأضاف ان (المؤسسة قامت ايضا بحملات تشجير وترميم بعض المدارس).

مشيرا الى ان (الهدف من الحملة تشجيع الشباب على العمل التطوعي في القضاء).

وقال مواطنون في احاديث لـ(الزمان) أمس ان (الشاب الطموح يحمل الكثير من المواهب التي بإمكانه استخدامها تطوعا لبناء البلاد ونشر الحب في ارجاء العاصمة).

نسبة بطالة

واوضحوا ان (الفراغ الذي يعيشون فيه نتيجة ارتفاع نسبة البطالة دفعهم الى تشكيل فرق تطوعية في مختلف المجالات والفنون سواء الرسم او الزراعة او البناء او اي عمل تطوعي اخر).

وقال الطالب في معهد التكنولوجيا محمد ماجد ان (الشباب هم طاقات كبيرة من الابداع والفنون ويحملون الكثير من المواهب التي بالامكان الاسهام في بناء الوطن اذا ما تم احتواؤهم من جهات راعية داعمة تسعى الى تطوير البلاد).

واضاف ان (البطالة والفراغ الذي يعيشه الشباب جعلهم يجالسون مواقع التواصل الاجتماعي حيث تصب تلك المواقع الى مصلحة الشاب سواء بالتقليد والاقتداء او بنشر ابداعاتهم والانضمام الى الفرق التطوعية لبناء الوطن).

داعيا الجهات المعنية الى (مساندة الشباب من اجل تنفيذ احلامهم فمهما كانوا مبدعين ومهما قدموا من خدمات تطوعية فانهم يحملون طاقات يتمنون ان يكون هناك رعايى لتلك الطاقات واستثمارها لان مخططاتهم التي لا يستطيعون تنفيذها تحتاج الى دعم مادي كبير فترميم المدارس وصيانة المقاعد وتطوير الواقع الزراعي فيها جميعها بإمكان الشاب تنفيذها اضافة الى دور مؤسسة شجرة ادم للتنمية كبير لانها تسعى لرفع مستوى البلاد لو كان هناك من يدعمهم).

بينما قال المواطن ابو مصطفى متقاعد ان (العمل التطوعي مهم ويجب ان يلاقي الفريق دعم وتشجيع كبير وان كان بنشر الصور على مواقع التواصل او اجراء اللقاءات لهم عبر القنوات ببرامج مختصة من اجل رفع مستوى التطوع والانجاز الكبير الذي يقدمه الشاب دون ملل فحين يتم تجاهل ما مقدم سوف يكون هناك تقاعسا في الاعمال الاخرى فضلا عن ان الشاب تعد طاقة يجب الافادة منها كي لا تنجرف في الاعمال السلبية والتخريب لحياته وحياة الاخرين).

واضاف ان (تنظيم المؤسسات لترميم المدارس امر ليس بالسهل القيام به وما قدمته المؤسسة في محافظة البصرة هو عمل وانجاز كبير الا ان الانجاز الاكبر هو الاستمرار وتقديم المزيد ولاسيما للمدارس من اجل توفير كل ما يحتاجه الطالب من اجواء مساعدة لاكمال مسيرة العلم دون تقاعس او ملل فضلا عن ان الكثير من الرسامين الهواة بدأوا يحولون جدران الصفوف والمدارس الى لوحات تشجيعية تؤثر على العامل النفسي لهم وتحببهم في افكار تحمل غاية الرقي لبناء الذات ثم الوطن وخلق من الاجيال المقبلة اجيالا نافعة يرفع بها اسم الوطن عاليا).

زراعة شتلات

واشار الى ان (العمل التطوعي لا يشترط الانضمام الى المؤسسات والفرق فأنا رجل متقاعد اخصص ساعات من صباح ومساء نهاري في زراعة الشتلات في الحدائق القريبة من المنزل بل حتى الجزرات الوسطية التي تحاذي منزلنا وهملتها امانة بغداد لانها تتوسط منازل سكنية وبعيدة عن انظار الشارع الرئيس للسيارات والمارة فضلا عن انني اجدها تسلاية اجمل بها اوقاتي ويقضي معظم الوقت اصدقائي برفقتي وتبادل الحديث حتى اصبحت تلك الجزرات مكانا معلوما حينما نرغب بالتسامر واللقاء وتبادل اطراف الحديث).

الى ذلك قالت الباحثة الاجتماعية امال احمـد لـ (الزمان) امس ان (الشباب عبارة عن طاقات ونشاط يجب استثمار كي لا ينجرف الشاب في امور اخرى كالارهاب والعصابات والمخدرات وما الى ذلك من الامور السلبية التي يعاني منها المجتمع).

عمل تطوعي

واضافت ان (العمل التطوعي يأتي من ذات الفرد او الشاب بينما هناك شريحة كبيرة منهم يحملون طاقات ومواهب يجب ان تكون هناك منظمات وجهات راعية لاستثمارها فالعمل التطوعي المستمر قد يكون نوعا من الاحباط اذا ما قوبل بالدعم والتبني فضلا عن ان وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي هي ايضا جهات راعية داعمة تدفع الشاب الى تقديم المزيد من الانجازات دون توقف).

واشارت احمـد الى ان (المواهب الشابة من الرسامين هم مواهب كبيرة تحمل الكثير من الافكار التعبيرية والتي تبني ثقة في النفس للطالب او التلميذ عن طريق لوحات تحمل رسائل البناء والانجاز والاقتداء لبناء الوطن على عكس بعض اولياء الامور او شريحة المعلمين الذين يسخرون ويقيمون عقوبات للتلميذ عن طريق الكلمات التي تؤذي النفس لذلك يجب ان يكون هناك دعم وتشجيع للمواهب كافة من اجل البناء والاعمار للوطن الواحد).