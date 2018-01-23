النزاهة تستقدم محافظاً وعدداً من مسؤولي نينوى بتهم فساد الحنطة

علاوي يدعو المجتمع الدولي للإسهام الفاعل في مؤتمر المانحين

بغداد – محمد الصالحي

بحث نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي مع السفير الكويتي لدى بغداد سالم الزمانان الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر المانحين لإعادة اعمار العراق في دولة الكويت خلال الشهر المقبل .

ونقل بيان لمكتب علاوي تلقته (الزمان) امس خلال استقباله الزمانان في مكتبه ببغداد قوله ان (هذا المؤتمر سيمثل فرصة كبيرة لتوفير الدعم اللازم لإعادة اعمار المناطق المحررة وتنشيط القطاع الخاص). داعيا (المجتمع الدولي للمساهمة الفاعلة في هذا المؤتمر والوقوف مع العراق لتجاوز التحديات التي خلفتها معارك التحرير ضد تنظيم داعش). وثمّن علاوب(الدور المشرف لدولة الكويت, أميرا وحكومة وشعبا في دعم العراق). لافتا الى ان (العراق لن ينسى وقفة الاشقاء والاصدقاء الى جانبه في محنته وجهودهم في تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجهه) . على صعيد آخر، نفى ائتلاف الوطنية صحة انباء افادجت بإجراء زعيمه علاوي اتصالات مع الحكومة السورية بهدف تحريض الائتلاف ضد بعض الدول العربية .

ترويج اكاذيب

وقال بيان صادر عن قيادة ائتلاف الوطنية تلقته (الزمان) امس ردا على (فبركات وأكاذيب صحيفة سعودية) انه (بين الحين والآخر تنبري بعض وسائل الاعلام المأجورة التي تحمل نيات سيئة لترويج الأكاذيب والفبركات بحق بعض الشخصيات الوطنية ولعل آخرها الخبر المشبوه الذي تناقلته صحيفة الوطن السعودية بشأن اتصالات يجريها نائب رئيس الجمهورية وزعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي مع النظام السوري بهدف تحريض ائتلاف الوطنية ضد بعض الدول العربية). مضيفاً ان (ائتلاف الوطنية في الوقت الذي يحتفظ بحقه القانوني بمقاضاة الصحيفة فإنه ينفي وجود أي اتصالات او لقاءات او زيارات مع النظام السوري ورئيسه منذ أكثر من ذ اكثر من7 سنوات.

ولفت البيان الى ان الساحة الوطنية تشهد لعلاوي و(لمواقفه المشهودة في الدفاع عن شعب سوريا البطل والوحدة العربية والامة العربية والدعوة الى نبذ الخلافات التي أكدها خلال لقاءاته الصحفية أو الرسمية)، داعياً وسائل الاعلام الى (نقل الاخبار من مصادرها الموثوقة وعدم الانجرار نحو حملات التسقيط والأجندات الخارجية التي عملت وما تزال على تأجيج الأوضاع في العراق والمنطقة).

وجود مخالفات

على صعيد اخر أصدرت هيئة النزاهة قرارات استقدام بحق محافظ نينوى ونائب المحافظ للشؤون الإدارية وقائممقام الموصل، عازية السبب الى تهمة وجود مخالفات في نقل الحنطة.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في بغداد أصدرت قرارات استقدام المتهمين نوفل حمادي السلطان محافظ نينوى وعبد القادر عبد الله السنجاري نائب المحافظ للشؤون الإدارية وحسين علي جاسم قائممقام الموصل عن تهمة وجود مخالفات في نقل الحنطة من منطقة الرحمانية إلى مخازن بازوايا).

وأوضح أن (هذه القرارات جاءت استنادا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات في القضية الخاصة بوجود مخالفات في نقل الحنطة، مبيـنة أن قرارات الاستقدام جاءت بناء على تحقيقات الهيئة).

مؤكدا أن ( نتائج التحقيق التي أجريت من قبل ملاكات مديرية تحقيق نينوى، أفضت إلى وجود مخالفات ارتكبت من قبل المتهمين المذكورين في قضية نقل الحنطة داخل المحافظة).

وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف كشفت، عن قيام جهات عليا في حكومة نينوى بسرقة سبعة آلاف طن من الحنطة كان داعش قد خزنها بالمحافظة، وفيما لفتت الى إعادة تسويق الحنطة بأوراق مزورة وتوزيعها على المواطنين رغم تلفها طالبت بإجراء تحقيق بالقضية ومحاسبة سراق المال العام.