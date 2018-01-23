خطابات مسمومة – حسين عبد وادي

تتفاقم الازمات داخل البلدان حينما تكون تركيبة المجتمع الواحد تتجه الى تخندقات طائفية او قومية وحتى عرقية، وتبتعد طرق الحل بعد ان تكون الشرائح في تناحر دائم يسهم بصورة رئيسية الى حرب اهلية بين ابناء البلد انفسهم، وغالباً ما تكون تلك الانقسامات مستندة الى دائرة فارغة من محتوى المشكلة نفسها، حيث ترى هذه الجهة او تلك متمسكة برأيها الذي تعتقد انه عين الصواب وغيرها خاطئ. هذه النزاعات التي حدثت وتحدث وربما ستستمر في مختلف بلدان العالم كانت مسبوقة بخطابات كراهية واقصاء الاخر تبناها اشخاص يعتبرون انفسهم اصحاب القرار وزعماء لمن ينتمون لهم، ويساعدهم في ذلك اصحاب المصلحة الذين يركبون الموجة بغية مكاسب سياسية او اقتصادية تصب في مصلحتهم، ناهيك عن دور الاعلام الخطير الذي يعمل كماكنة ترويجية في تفشي وتنشيط خطابات الكراهية بين ابناء الشعب الواحد، وبالتالي يكون ناتج تلك العملية تعبئة لهذه الفئة على تلك، وبالعكس.

وربم يعد العراق من الدول المهمة التي تصدرت في فترة سابقة من عام 2005 و2006 و2007 ابان الحرب الطائفية التي اججتها خطابات الكراهية ابتداءً من بعض السياسيين اصاحب النفوذ مرورا برجال الدين المتطرفين والاعلام السياسي، علاوة على خطابات اقليمة سعت بصورة او باخرى الى بث روح التفرقة بين العراقيين.

وحـــــدث ما حدث في تلك الحقبة المظلمة التي دفع ثمنها الشعب العراقي فقط. ومرحلة ما بعد “داعش” وقرب الانتخابات التشريعية للعراق تعد من اخطر المراحل التي يستغلها البعض لبث خطابات الكراهية على اساس طائفي او قومي وحتى حزبي من اجل مكاسب سياسية تحصل عليها هذه الكتلة او تلك، بل يذهب البعض الى الخوض في برامج انتخابية مسمومة تهدف الى تمزيق ذلك النسيج بدم بارد.

وبالتأكيد هؤلاء السياسيون لا يمكن ان يكتب لهم النجاح في مبتغاهم الهدام دون وجود وجوه ساندة في مقدمتها المتصدون للمشهد الديني مرورا بالإعلام المدعوم سياسياً بأموال الشعب نفسه ومحاولة تضليل الراي العام عن الهدف المنشود في اقامة حكومة وطنية نزيهة تستحق ان تتصدى للمشهد السياسي وتخدم الشعب العراقي.

وهذه الخطابات التي يبثها السياسيون والداعمون لهم!! لا تؤثر على العملية الانتخابية فحسب، بل تعبئ المجتمع وتزيد الكراهية والتفرقة والبغضاء في ما بينهم وقد تكون نتاج حرب طائفية اخرى لا يمكن ان تحمد عقباها.

وتتفاقم خطابات الكراهية في العراق بشكل مخيف بحسب منظمة “مسارات” التي رصدت منذ الاول من تموز ولغاية مطلع تشرين الثاني من العام المنصرم 76 رسالة كراهية في اليوم الواحد تبث على جميع المواقع المسموعة والمرئية حيث حددت المنظمة من خلال دراسة ورصد إعلامي دقيق نسبا لشخوص من فئات مختلفة عملوا على بث خطابات الكراهية في المجتمع العراقي كانت 15 بالمئة منها إعلاميون، و42 بالمئة سياسيون، فضلاً عن 43 بالمئة كانت حصة رجال الدين، وتؤكد “مسارات.

ان هذه النسب حددت بعد عمل متواصل ومتابعة دقيقة لجميع الوسائل والشرائح المختلفة. ولعل تشريع قانون صارم ينبذ الخطاب الديني والقومي المتطرف، يحتاج الى تطبيق صارم على جميع من يبث او يتبنى خطاباً طائفياً او قومياً او عرقياً دون النظر الى الخلفيات السياسية او الدينية بشكل مباشر.