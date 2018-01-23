رأي في الإنتخابات – خالد الخزرجي

لا اعلم ماهي الدوافع والمعايير التي تستندون عليها وتريدون منا نحن ابناء هذا الشعب المخلصون المحبون لوطننا وشعبنا كي نضع اصبعنا في حبر الفساد والدم التي لوثنا بها اصابعنا فيما مضى من الزمن القريب ؟

عجبا على من سرق ثرواتي وحقوقي وكرامتي وتسبب في تهجيري وقتلي .. وجعلني اعيش في خيم بالية تعتصر امعاء صغاري الما من الجوع والعطش .. واحمل امي العاجزة فوق ظهري عشرات من الكيلو مترات هربا من وحوش داعش التي جاء بها العملاء المارقون ليهدموا بيتي ويذبحوا اولادي كذبح الخراف ..؟؟

كيف تريدون مني ان انتخب .. والنفايات تحيط بمدينتي .. مزروعة بطعام الكلاب السائبه والقطط والفئران ؟

كيف تريدون ان انتخب ومشفانا بلا دواء ..؟؟ وامراض السرطان اكلت اعدادا كثيرة من ابناء شعبي رجال ونساء واطفالا ..

من تريدون ان انتخب .. وانتم ابكيتم رجالا عراقيون من فاقة العوز والجوع ؟

وهل تعلمون ماذا يعني بكاء الرجال .. وكم من الهمْ يحمل حتى وصل به الحال ان يبكي ؟..

اا نتخب من نشر التخلف والجهل والمخدرات والطائفيه بين ابناء شعبي؟ …

كيف تريدون مني ان انتخب وجلود الشهداء في مذبحة اهلي في الكرادة مازالت ملتصقة على جدران المحلات والابنيه … كيف .. وشباب سقطوا وغابوا وليس لهم اثر … وانين امهاتهم يعلو اصوات السماء .. علهم يحصلون على اثر لهم ليدفنونها كرمز يزورونها بين فينة واخرى ..؟؟ هؤلاء من حزن عليهم الطير والعصفور حتى ورود بلادي ذبلت حزنا والما لما جرى لهم .؟؟….

اانتخب ومدن باهلها اصبحت اطلالا مازال اهلها تحت انقاضها قتلى بلا ارواح …

اي خير هذا الذي فعلتوه او عملتوه … يذكرني ويدفعني لانتخبكم؟

هل تريدون خداعي مرة اخرى ؟؟.. لا .. ان كنت قد خدعتني مرة عيب عليك ..

اما ان اردت خداعي مرة اخرى فهذا عيب عليً .

انتم تريدون ان يخرج الشعب لانتخابكم .. بالقوة بالتهديد بقطع الارزاق والرواتب …

انتم تريدون ان ننتخب قسرا.. لانكم خائفون ملطخة ايديكم بالفساد والجريمة .. انتم حملتم المعاول التي استخدمها المجرمون لتمزيق العراق ومجتمعه ؟

يالقباحتكم وغروركم .. اقولها متيقنا بانكم خائفون من المستقبل من القانون .. خائفون لانكم ستحاسبون مهما طال الزمن او قصر ؟؟..

اتعلمون ماذا فعلتم .. بهذا البلد وشعبه ؟؟ انتم تتحملون سبب ارتداء شعب الرافدين

وشاح السواد طوال عقد ونصف من الزمن … ؟؟

الستم انتم من حولتم مؤسسات الدولة ودوائرها الى جامعة علي بابا تخرج مرتشين

وفاسدين .. ؟؟

وللتاريخ اقول انتم اناس ساديون تم اختياركم بعناية من قبل مجرمي امريكا لتدمير هذا البلد وسرقة ثرواته وتمزيق مجتمعه … وها انتم قد حققتم لها وللصهيونية ما ارادوا.

فلا تفرحوا فهؤلاء سيتركونكم لمصيركم المحتوم … وسياتي اليوم الذي ستقفون امام حكم الشعب والقانون ..؟؟

تحية لكل سياسي عراقي شريف .. يريد خيرا للعراق .. واخيرا ادعو كل برلماني اراد ان يضع لنفسه بصمة خير بين الاشرار … ان يضع العراق وشعبه نصب عينيه فالتاريخ لايرحم وسيسجل كل صغيرة وكبيرة .. وهو ميراث لاجيالك اما ان يتفاخروا به او يكون وصمة عار تلاحقهم اينما كانوا