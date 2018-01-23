التخطيط ينجز مسحاً لإسعار سلع وخدمات سلة المستهلك

خبير لـ (الزمان): إرتفاع إجور السكن والغذائية وراء زيادة معدلات التضخم

بغداد – شيماء عادل

عزا الخبير الاقتصادي عبد الحسين المنذري سبب زيادة معدلات التضخم في البلاد الى ارتفاع اجور السكن والمواد الغذائية. وقال المنذري لـ (الزمان) امس ان (معدل التضخم للعام الماضي ارتفع الى 0،8 بالمئة وهذا ما اعلنته وزارة الخطيط بعد ان اظهرت المؤشرات التي ادت الى الارتفاع وهي اجور السكن التي ازدادت نتيجة الوضع العام للبلاد ونزوح عدد من الاسر الى مناطق اخرى ما ادى ذلك الى ارتفاع بدلات الايجار والسلع الغذائية)، مشيرا الى ان (تلك النسبة لا يتأثر بها الاقتصاد كون الوضع مستقر واحيانا تسعى الدولة الى زيادة التضخم ليسهم ذلك في تنشيط الاقتصاد ويزيد الطلب على السلع وبالتالي يساعد في حل جزء من مشكلة البطالة).

ضغط الموازنة

مؤكدا ان (الدولة استطاعت السيطرة على التضخم خلال العام الماضي من خلال عدم احداث ضغط على الموازنة). وأعلنت الوزارة عن ارتفاع معدل التضخم الشهري لكانون الأول خلال العام المنصرم بنسبة 0.3بالمئة ، مشيرة إلى أن المسح الذي اجرته لم يشمل محافظتي الأنبار ونينوى بسبب الوضع الأمني فيهما. وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان تلقته (الزمان) امس إن (الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة أنجز تقرير التضخم السنوي والشهري لكانون الأول الماضي على أساس جمع البيانات ميدانيا عن أسعار السلع والخدمات المكونة لسلة المستهلك من عينة مختارة من منافذ البيع في المحافظات كافة)، لافتا الى ان (تلك المعدلات تحتسب من السلع والخدمات التي تشمل الغذائية والإيجار والنقل والاتصالات والصحة والتعليم وغيرها مما يقتنيه المستهلك)، وأضاف الهنداوي أن (مؤشرات التضخم السنوي خلال العام الماضي شهدت ارتفاعا بنسبة 0.8 بالمئة)، مشيراً إلى أن (الارتفاع جاء بسبب ارتفاع قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.4 بالمئة وقسم السكن بنسبة 2،5 بالمئة بالاضافة الى ارتفاع اسعار مجموعة الايجار بنسبة 0،8 بالمئة ).

رقم قياسي

مبينا ان (الرقم القياسي للشهر ذاته ارتفع بنسبة 0،3 بالمئة بسبب ارتفاع قسم الاغذية بنسبة 0،1 بالمئة وقسم السكن بنسبة 1،1 بالمئة وقسم الصحة بنسبة 0،3 بالمئة وقسم الاتصالات بنسبة 0،1 بالمئة وقسم التعليم بنسبة 3،1 بالمئة)، وتابع الهنداوي أن (المسح الذي تم إجراؤه لم يشمل المحافظتين بسبب الوضع الأمني فيهما). على صعيد اخر سجل سوق العراق للاوراق المالية ارتفاعا للاسبوع الثاني في عدد الاسهم المتداولة . وقال المدير التنفيذي للسوق طه أحمد عبد السلام في بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوق نظم خلال الاسبوع الماضي خمس جلسات للتداول في السوق النظامي وخمس جلسات في السوق الثاني حيث تداولت خلال تلك الجلسات اسهم 41 شركة في النظامي و4 شركات في السوق الثاني من اصل 101 شركة مساهمة)، مؤكدا ان (عدد الاسهم المتداولة بلغ 4،181 مليار سهم مقابل 1،977 مليار سهم للاسبوع الذي قبله مسجلا ارتفاعا بنسبة 111.5 بالمئة، فيما بلغت قيمة الاسهم المتداولة 3،859 مليار دينار مرتفعة هي الاخرى بنسبة 135.6بالمئة).وأضاف عبد السلام ان (عدد الصفقات المنفذة للاسبوع الماضي بلغ 1948 صفقة ليقفل مؤشر السوق في أخر جلسة من الاسبوع 565.08 نقطة مرتفعا بنسبة 0.04بالمئة)، وعن نسبة مؤشرات تداول المستثمرين غير العراقيين في السوق اوضح عبد السلام ان (عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للاسبوع الماضي بلغ 244 مليون سهم منخفضا بنسبة 42.9 بالمئة ، فيما بلغت قيمة تلك الاسهم 331 مليون دينار من خلال تنفيذ 123 صفقة على اسهم 11 شركة منخفضة تلك القيمة بنسبة 2.7)، وتابع ان (الاسهم المباعة من هؤلاء المستثمرين هي 247 مليون سهما مرتفعة بنسبة 30.9بالمئة ، اما قيمة تلك الاسهم بلغت 151 مليون دينار من خلال تنفيذ 81 صفقة على اسهم 8 شركات مرتفعة هي الاخرى بنسبة 28.8 بالمئة).