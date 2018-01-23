أوسي: إطلاق وثيقة تحديث سياسة الإسكان الوطنية في العراق

الإعمار ينفّذ أعمال جسر الموصل الحديدي الأول

بغداد – تمارا عبد الرزاق

تنفذ وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة اعمالها في اعادة اعمار و تأهيل جسر الموصل الاول الحديدي القديم في محافظة نينوى ضمن المشاريع التي يمولها البنك الدولي لإعادة إعمار المناطق المحررة. وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (الملاكات الهندسية والفنية في شركة سعد العامة وبأشراف دائرة الطرق والجسور التابعتين للوزارة تواصل تنفيذ أعمالها بمشروع اعمار وإعادة تأهيل جسر الموصل الأول الحديدي القديم في المحافظة وبنسبة انجاز بلغت 75 بالمئة وبكلفته تعاقدية اكثر من 2.980.300.000 دينار).

قطاعات متضررة

واضاف انه (تم انجاز التصاميم اللازمة للقطاعات المتضررة والمصادقة عليها بالاضافة الى انجاز تصنيع هياكل الفضاءات الثلاثة المتضررة في الورش وكذلك تم انجاز نصب الفضاءات الثلاثة المتضررة من الجسر والشروع بأكمال الهيكل الحديدي و بعدها سيتم صب قاعدة الجسر والإكساء ثم اعمال الإنهاءات).واوضح البيان ان (الملاكات الهندسية والفنية التابعة لشركة حمورابي العامة للمقاولات الانشائية احد تشكيلات الوزارة باشرت بتنفيذ اعمال مشاريع الطرق الريفية في محافظة واسط بعد استئناف العمل فيها حيث تمت المباشرة بأعمال طريق مقام الامام المهدي بالاضافة الى طريق الزوار ومدرسة في قضاء العزيزية فضلاً عن خط برينج وطريق حبيل والفداء في قضاء الصويرة). واوضح البيان ان (الاعمال شملت الحصى الخابط والتبليط وايضآ تثبيت الاكتاف بمادة الحصى الخابط).مؤكدا ان (الوزارة متواصلة ومن خلال ملاكاتها الفنية والهندسية في تنفيذ مشاريع الطرق الريفية في واسط ومتابعة الاعمال في المشاريع تلك حتى انجازها).من جانب اخر اقامت الوزارة حفلا مركزياً بمناسبة اطلاق وثيقة تحديث سياسة الاسكان الوطنية في العراق بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية. ونقل البيان عن الوزيرة ان نافع اوسي في كلمتها بالمناسبة ان (اطلاق وثيقة تحديث سياسة الاسكان الوطنية في العراق بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية يأتي تزامناً مع إنتصارات العراق وتحرير اراضيه من عصابات داعش للاحتفاء باحدى نجاحات هذه الوزارة وإلتزامها كجهة قطاعية معنية بالإسكان والتنمية الحضرية الى جانب دورها في تنفيذ وثيقة الإطار العام للخطة الوطنية لإعادة الإعمار والتنمية للمحافظات المتضررة جراء العمليات الإرهابية والحربية التي صادق عليها مجلس الوزراء بموجب قراره المرقم 213 لسنة 2017.

وثيقة الاسكان

واضافت ان (مجلس الوزراء سبق وان اصدر قراره المرقم 398 لسنة 2010 والمتضمن إعتماد وثيقة سياسة الإسكان الوطنية في العراق والتي تم إعدادها بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في العراق والإيعاز الى الوزارات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة بموجبها كل حسب اختصاصه وفق خارطة الطريق المرفقة بالوثيقة والتي كانت تمثل الرؤية لمعالجة أزمة السكن وتوفير السكن اللائق للمواطنين بموجب ما كفله الدستور ولغاية 2016 وفق ما جاء في خطط التنمية الوطنية الخمسية 2010- 2014 و2013-2017في حينه).

متغيرات سياسية

وتابعت اوسي انه (نظراً للمتغيرات السياسية والامنية والإقتصادية والعمرانية والبيئية التي يشهدها الوضع العراقي وعمليات التدمير الواسعة للبنية العمرانية والرصيد السكني وتزايد أعداد النازحين نتيجة العمليات العسكرية وتماشياً مع مخرجات الموئل الثالث والأجندة الحضرية الجديدة 2016 التي جعلت من الإسكان حجر الاساس للتنمية الحضرية المستدامة وبهدف تعزيز القدرة على الإنتاج الإسكاني لسد الإحتياج السكني المطرد بما يعزز تحقيق الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة 2030 بإيجاد مدن ومستوطنات بشرية شاملة آمنة قادرة على الصمود ومستدامة) ، من جانبه بين مدير برنامج العراق للامم المتحدة للمستوطنات البشرية انه تم (التعاون بين وزارة وبرنامج الامم المتحدة مع السلطات المحلية لتحليل السياسة التي واجهت المؤسسات التي بدأ العمل بها 2014 والعمل على تطوير وتنفيذ هذه الخطط ليأتي مع مدة بالغة الاهمية، بعد تحرير الاراضي من عصابات داعش الارهابية بسبب الضرر الفادح التي حل بأزمة السكن).