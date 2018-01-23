الزراعة تشكّل لجاناً لمنع صيد الأسماك خلال موسم التكاثر

مواطنون لـ (الزمان): نطالب بفرض عقوبات قانونية بحق المخالفين

بغداد ــ داليـا أحمـد

شكلت وزارة الزراعة لجانا تعمل وفق قانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية لمنع صيد وبيع الاسماك بين المحافظات , محذرة من انها ستطالب بعقوبات قانونية ضد المخالفين , فيما عبر مواطنون واصحاب البحيرات عن تضامنهم مع تنفيذ القرار حفاظا على الثروة السمكية , داعين الى عدم التهاون في تطبيق القانون كما هو الحال لظاهرة الصيد الجائر لطائر الفلامنكو النادر. وقالت المواطنة ام ميثم لـ(الزمان ) أمس ان (صيد الاسماك الجائر يعد مخالفة قانونية منصوص عليها في جميع الدول ويتم محاسبة المخالفين ولاسيما في موسم التكاثر فإذا ما تم تطبيق القانون فان الثروة السمكية تبدأ بالندرة حتى الانقراض وتصبح البلاد فقيرة بهذه الثروة) .

واضافت ان (الاسر العراقية لا تخلو كل يوم اربعاء من نهاية الاسبوع من غداء السمك تقليدا للعادات والتقاليد المتعارف عليها لزيادة الرزق وهذا ما يدفع بالمواطنين الى الاقبال على الاسماك وبالتالي يعد هذا تشجيعا لاصحاب علاوي الاسماك من بيع اكبر كمية خلال ساعات معدودة وبرغم ان المواطن يعد مشجعا للتسويق الا ان الجهات المعنية هي المسؤول الاول عن انتشار ظاهرة البيع خلال موسم التكاثر حيث ان هناك قوانين صارمة كانت تقضي بتنفيذ اقصى العقوبات قبل حرب عام 2003 لمن يخالف القوانين لذلك يجب اعادة العمل بها من قبل جهات حكومية تعمل بكل شفافية ونزاهة ولا خلاف او تهاون في تنفيذ العقوبات ورفع الغرامات المالية حفاظا على الثروة وعدم هدرها فالبلاد اصبحت تعتمد على الثروة النفطية فقط بعد ان تم التهاون بالثروة الزراعية واصبحنا نستورد ابسط الخضروات فلا طاقة لنا لاستيراد الاسماك او الوصول الى هذه المرحلة), واضافت انه (قبل مدة لا تقل عن شهرين جاء زوجي بسمكة كبيرة طرية وعند تنظيفي لها تم استخراج بيوض بكميات كبيرة للغاية وصلت الى ما يقارب طبق كبير عند غسلها برغم ان اسرتي تعشق اكلها الا انني تأسفت على لحظة اصطياد هذه السمكة حيث كان الاجدر تركها حتى تضع البيوض فكم من سمكة راحت ضحية الصيد الجائر). وقال المواطن ابو مثنى ان (المواطن له ذائقة في الاكلات فلا منافس للسمك المشوي او كما يسمى شعبيا بالمسكوف ولاسيما في شارع ابو نؤاس لكن برغم ذلك يجب ان يكون هناك ادامة لهذه الثروة الحيوانية وللحفاظ عليها يجب اتباع القوانين التي تنص على عدم الصيد اثناء موسم التكاثر ويجب ان يدرك البائع واصحاب علاوي بيع الاسماك ان الالتزام بالقوانين هو ادامة للرزق الذي يعتاشون عليه هم واسرهم), واضاف ان (الكثير من الباعة يلتزمون بقوانين تنظيم الصيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها ولا وجود الا لعدد قليل جدا من المخالفين وولمنعهم لابد من تنفيذ اقصى العقوبات لعدم تكرار الظاهرة السلبية وعدم تجاهلهم كما هو الصيد الجائر لطائر الفلامنكو برغم انه مهدد بالانقراض الا ان الظاهرة مازالت مستمرة وستصبح شواطئ البلاد خالية من الفلامنكو نادر الوجود).فيما قال بائع السمك احمد عبد ربه ان (العمل ورزق المعيشة يعتمد على بيع الاسماك فضلا عن اننا لا نخالف القانون ونستمر في صيد الاسماك خلال الموسم برغم ان البحيرات هي قطاع خاص اي اننا لا نعتدي على البحيرات التابعة للدولة فكل بائع في علوة الاسماك يعتمد على بحيراته فيصطاد منها ما يرغب بيعه خلال اليوم الواحد والالتزام في قوانين صيد الاسماك يصب لمصلحة صاحب البحيرة ايضا فالبحيرات هي الاخرى لها موسم للتكاثر فلذلك التزامنا في القوانين يزيد من انتاجية البحيرات الخاصة), واضاف انه (خلال موسم التكاثر تخلو ايامنا من العمل الا ان ذلك يفسح المجال للعمل في الاراضي الزراعية برغم انها هي الاخرى جانب مهمل من الدولة الا انه بالامكان الافادة من المزروعات للعائلة وبيع الخضروات منها الريحان والكرفس وما الى ذلك لسد حاجة الاسر).من جانبها شكلت الوزارة لجانا تعمل وفق قانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المايئية لمنع صيد وبيع الاسماك بين المحافظات محذرة من فرض عقوبات قانونية صارمة ضد المخالفين .وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (شعبة المصائد الداخلية والبحرية التابعة للوزارة اصدرت بيانا منعت فيه صيد الأسماك للمدة من 15/2/2018 ولغاية 15/4/2018 بالنسبة لكل من محافظات النجف والبصرة و ميسان و ذي قار والمثنى والقادسية فضلا عن منع صيدها في المسطحات الداخلية ومنها الاهوار والبحيرات والأنهار للحفاظ على الثروة السمكية نظرا لبدء موسم التكاثر الأسماك), واضاف ان (البيان تضمن منع تسويقها بين المحافظات), مشددا على ان (الوزارة اصدرت توجيها إلى وزارة الداخلية لغرض تشكيل لجانا لتنفيذ البيان وفق قانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها فضلا عن مراقبة علاوي الأسماك).

محذرا (المخالفين من تعرضهم للعقوبات المنصوص عليها في القانون).

وتعد الثروة السمكية واحدة من أبرز القطاعات الحيوية في العراق، كونها ترتبط بشكل بالنظام الغذائي العراقي. لكن الثروة السمكية فيه تعرضت لأضرار عديدة، شأنها شأن القطاعات الاقتصادية الأخرى، خاصة بعد العام 2003، لأسباب عديدة، أبرزها الحروب، وغياب الاهتمام الحكومي، بالإضافة الى شح المياه، والصيد العشوائي. هذا الواقع حرم العراق مصدراً هاماً من مصادر الدخل، إذ تساهم الثروة السمكية بنسبة تصل الى 25بالمئة من الناتج المحلي. لذا لابد من ان هذه الثروة تحتاج إلى إعادة تقييم خاصة وأنها تعد رافداً هاماً للاقتصاد الوطني .