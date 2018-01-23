نغولة الحمّص – محمد جبر حسن

البارحة كنت عائداً من شارع المتنبي مروراً بشارع الرشيد طاب لي ان اشرب استكان شاي في مقهى (حسن عجمي) واثناء جلوسي بالتخت الاول فيها تناهى لسمعي حديث ونقاش سياسي بين اثنين جالسين خلفي ، احدهما كان شاباً بمقتبل العمر حسن المظهر ويبدو انه طالب جامعي والآخر كان اكبر منه عمراً وآثار الزمن بدت تخط على جبينه بخطوط التعب مع بياض واضح في شعر رأسه وشاربه ، كلامهما ونقاشهما بدأ يحتدم شيئاً فشيئاً ويبدو ان هذا الطالب الجامعي قد تفلسف كثيراً ببعض المصطلحات السياسية مما اضطر صاحبه ان يقف ويصيح به ..

انت تعرف نغولة الحمص ؟

فغر الشاب فاهه ولم ينبس ببنت شفة !

هو يكلمه بالبراغماتية والليبرالية والاشتراكية واليسار المعتدل وتحالف قوى الشعب وصاحبه يسأله عن نغولة الحمص !!

وقبل ان ينطق بأي كلمة سمعته يشرح له ماذا تعني هذه الكلمة ..

شوف .. لمن نريد نسوي فلافل اول شي ننكع الحمص اليابس مع الماء الكافي بجدر او إنجانة ولمدة يوم كامل وبعدين نذب المي ونثرم الحمص بمكينة الثرم بس قبل كلشي لازم نطلع الحمصات اللي ما تشبعن بالمي وبقن متيبسات .. هنَّ هذني يسموهن نغولة الحمص !

تدري ليش لازم نتخلص منهن ؟

اولاً حتى لا يكسرن المكينة وثانياً اذا فلت حمصاية منهن وصارت بالفلفوله راح تكسر سنون اللي ياكل اللفة !

يعني خصم الكلام بقاء هاي الحمصات اليابسة مابيهن اي نفع بس أذية ..

هسه افتهمت شنو معنى كلامي ؟

جاوبه الشاب المتفلسف .. يعني قصدك لازم نتخلص من الحمصات اليابسة قصدي.. النغولة حتى نكدر نسوي فلافل ؟

جاوبه صاحبه وهو يضحك ..

لك يا فلافل يا بطيخ آني قصدي على هذوله الباقين يابسين بمجلس النواب ومابيهم نفع بس أذية ..

لازم نتخلص منهم !!

هنا تدخلت بالنقاش ..

اسمحولي شباب .. يعني على سالفتكم بعد هاي ( التحالفات الانتخابية ) مالة الاحزاب اللي علنوها ماراح ناكل فلافل .. قصدي ما راح نشوف مجلس نظيف لأن معظم اعضاء مجلس النواب باقين باقين مثل الحمصات اليابسة !

ضحكنا على حظنا المصخم وبعدها شربت استكان الشاي البارد وطلعت من المقهى ادردم وي نفسي :

انوب علينا نغولة الحمص !