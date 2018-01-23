مصير شعب أم لعب قمار – كريم السلطاني

القضية ليست قضية شعب ولا هي قضية مصير ارواح ومستقبل اجيال.الظاهر عدنه القضية صارت مثل صيادة ابحر اشكد ماتكدر اكرف شتحصل ألك لان الواحد هالايام مايفكر بالثاني

كل واحد يفكر اشلون ياخذ اكثر والسياسة صار مثل .خدري الجاي خدريه.

اليوم الوضع بالبلد صار مثل سالفة الذبانه واكثر الناس سامعه هاي السالفه وانتخاباتنه الضاهر شغله ربح وخساره بس الخسارة هي حصة الشعب والجماعه الظاهر مايهمهم الدنية مثل مايكولون طشت لورشت .

وهذه الامور موغريبة بينة من الاول .عندما صارت السياسة بالبلد مثل لعب الجعاد اليلجي ياخذ اكثر والقضية انبنت على هذا الي وهذا الك واليجوع ايطبه طوب .مواحنه مو بلد عمرة الاف السنين وخيراته تشبع كل العالم بس هذا الشعب ماحس انه يوم شبعان دائما مغلوب عليه .مثل مايكولون يركض والغدة خباز.هو بس مجرد أله للموت وللدمار وللجوع .الخير موأله لان اكو اهواية حلوك ماتشبع ولاتقنع ولاتستحي ولا يعرك ضميرها . والا نتخابات هي مجرد ورقة ايمشون بيه مآربهم ويحققون ماجانوا يحلمون به. العمليه واضحة مثل وضوح الشمس.لاتستغربوا كل هاي الامور .الجماعة والامريكان متفقين كبل مايحتل البلد. والاهم من ذلك خدعوا حتى رجال الدين وخلوهم ايغطون ابوحل السياسة .الكثيرين تغرر بيهم ونجرفوا وراء تلك السياسية التي جلبت الويلات للشعب والدمار.القصة طويلة ومتخلص لا بعام ولا بأكثر لأن الوضع كل يوم يسوء اكثر .هذا هو امر مخطط له لاضعاف الشعب والقضاء عليه ولازالت بعض الاصوات تؤيد هذه الافعال وتقف مع المفسدين.

وبالتالي راح ايضيع الطبك والرغفان. ومانحصل على شيء بس الولات والثبور من وراء هذه السياسة التي كل همها هو القضاء على الشعب وتجزئة الوطن.