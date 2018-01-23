وزير العطش في الحكومة العراقية – نعيم عبد مهلهل

لا اعرف خيالاً مزعجاً في أحلامي الجغرافية غير صورة موت شعب و طبيعة واندثار حضارة وانقراض حلم أزلي ظل وعلى مدى عصور يضيف الى الأمكنة بهجة الصالة والبراءة والحس.

فأن تصوري عن عودة ممكنة لعالم تعذب من شظايا الحروب و(لوريات) التهجير وحرق غابات القصب وغياب أمصال البلهارزيا ولقاح الكوليرا يعيد لي صورة بشعة من صور القتل، أنها تعود بسيناريو جديد اسمه سيناريو العطش. لا تمنحي صورة العطش سوى مشهد واحد يذكرني بشخصيتين رقيقتين لا يحسنا سوى الخديعة وصناعة مسن السيوف وإحراق الكتب. هولاكو وتيمورلنك، فأولئك الحنونين كحبل المشنقة يدركان أكثر من غيرهم إن صناعة العطش يأتي من خلال أتلاف الأنهر ، ولهذا أغرقا دجلة بحبر مكتبات بغداد من خلال رمي آلاف الكتب في نهر دجلة ، فعكف الناس عن شربه لأيام فساد العطش وتلف الزرع وشحت السواقي ونفرت الدواب عن شرب ماءها، لأن ألم إحراق الثقافة منعها من الاقتراب الى الماء وفضلت أن تموت عطشا ولا تشرب ماء لونته أحبار كتب الجاحظ والرازي والغزالي وقصائد أبي الطيب والبحتري وتراجم طاليس وكل الذي سعى الى ترجمته الخليفة المأمون من معارف الفرس والسريان والروم وفلسفات الهند والصين وغيرها من حضارات تلك الأزمنة. هذا العطش المائي عكس ومنذ تلك اللحظة التاريخية عطشاً روحياً على العراقيين سار معهم منذ دويلات المغول وممالكهم وحتى دخول الجنود المارينيز أرض العراق. أعتقد أن العطش الروحي هو أقسى أنواع العطش، وهاهو يضرب منطقة الأهوار بأعاصيره، وحين يتحد عطش الماء مع عطش الروح فأن اليباب سيحل في المكان وستموت الحياة في كل أشكالها، لهذا كان السومريون القدماء يضعون آلهة الماء في أول المراتب لإن الماء يمنح للحياة ديمومة الاستمرار ومع الهواء يشكلان ذاكرة الوجود الإنساني، لهذا بقيت حين أتجول في روح المكان وذاكرته ابحث عن منابع تسقي حلم البشر وأنا أدون على الطين ذلك المثل القرقيزي الذي يقول: لا نعرف العطش إلا عندما تجف الينابيع.

وهاهما ضرعا دجلة والفرات يقتربان من حافة الجفاف بسبب ما يعرف اليوم بمصطلح حرب المياه.فأنا قبل ايام سمعت نبؤة سوداوية الخيال والتوقع اطلقها وزير مواردنا المائية قوله ان بغداد والناصرية ستعنيان موسم جفاف هو الاقسى في الصيف القادم.تلك رؤيا رجل مختص عجز تماما ان يضع لنا الامال بأبعاد شبح العطش عن حقولنا واهوارنا وافواهنا ربما بسبب الضغوط التي تخرج عن ارادته كوزير لأن الامر يرتهن بخبايا السياسة على مستواها الدولي والاجندات العالمية التي تحيط بالعراق واللاعب الرئيس فيه هو دولة المنبع ( تركيا ) التي تمنح الماء الى اهوارنا وانهارنا وعطشنا.

وسط هكذا سيناريو قاتم ، تقترب الدمعة والقلق من خد الخارطة العراقية ، وارى صمتا حكوميا وتحركا خجولا عبر قنوات دوبلماسية قد لاتهش ولاتبش مادامت السياسة ومتغيراتها وتنازلاتها هي من تتحكم ببوابات السد (إليسو) المخيف الذي تعتزم تركيا ملئه بالمياه ، وقتها سيعم العطش والجفاف مساحات كبيرة ونبقى تحت رحمة زخات المطر الشتائي الذي لايمنحنا ما تختاجه حنطتانا وشعيرنا ورزنا ودولنا وقصب اهوارنا وشبوط اسماكنا وجواميسنا ومشاحيفنا.

وفق كل هذا ، ومع نبؤة وتوقع الوزير وهو من المختصين في لغة الماء ومناسيبه ،اتمنى من الحكومة الموقرة ان تستحدث وزارة جديدة اسمها وزارة العطش ، من اول مهامها تحويل بترولنا الى ماء .فهذا انفع لارواحنا وحقول مزراعنا.