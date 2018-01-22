حسم موعد الانتخابات العراقية ومنع ترشيح الأجنحة المسلحة للأحزاب

بغداد – الزمان
أقر البرلمان العراقي الاثنين تعديلات على قانون انتخابات مجلس النواب (البرلمان)، بينها مواد تمنع ترشح عناصر من قوات «الحشد الشعبي» ، والأحزاب التي لديها أجنحة مسلحة. وحسم موعد إجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية في البلاد 12 مايو/أيار المقبل. وقال النائب عن التحالف الوطني علي الصافي، لوكالة الأناضول التركية ، إن أعضاء البرلمان صوتوا بأغلبية الحضور على تعديلات بقانون انتخاب مجلس النواب لسنة 2013، من دون توضيح نسب التصويت.وجاء التصويت وسط دعوات من أحزاب سنية وأخرى كردية لتأجيله، حتى يتمكن مئات الآلاف من النازحين من العودة إلى ديارهم وممارسة حقهم الانتخابي.
وحض مجلس النواب الحكومة على توفير ظروف ملائمة لإجراء الانتخابات ومساعدة النازحين على العودة إلى مناطقهم. وأضاف الصافي أن التعديلات تضمنت «وجوب أن يكون المرشح لعضوية مجلس النواب حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها وألا يكون من أفراد القوات المسلحة أو الهيئات المستقلة»، في إشارة لـ»الحشد الشعبي». وأوضح أن التعديلات تضمنت كذلك «تخصيص مقعد (كوتا) في محافظة واسط (جنوب)، في البرلمان للكرد الفيليي (أكراد شيعة)».
وكان القانون ينص سابقاً على حصول المرشح على شهادة الإعدادية فقط، في حين لم يكن لدى الكرد الفيليين أي مقعد كوتا في الانتخابات السابقة.
وبحسب الصافي فإن التعديلات شملت «إلزام الجهات المعنية بتوفير البيئة الآمنة لإجراء الانتخابات، وعودة النازحين إلى مناطقهم، وأن يكون التصويت إلكترونياً في جميع المناطق، وألا تكون للأحزاب التي تخوض الانتخابات أجنحة مسلحة»، في إشارة إلى تنظيمات سياسية مرتبطة بقوات «الحشد الشعبي».
وشاركت قوات «الحشد الشعبي» في المعارك ضد تنظيم «داعش»، غير أن الكثير من السياسيين العراقيين حذروا من دخولها معترك السياسة، وطالبوا بمنعها من خوض الانتخابات المقبلة.
ومن جهة أخرى، أصدر الرئيس العراقي فؤاد معصوم مرسوماً جمهورياً بتحديد 12 مايو/أيار المقبل موعداً لإجراء الانتخابات، عقب تصويت البرلمان بتحديد الموعد. من جهته، تعهّد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالعمل على عودة النازحين إلى مناطقهم والاستعداد لإجراء الانتخابات.
وقال مكتب العبادي، إن «رئيس الوزراء التقى في مكتبه اليوم المدير الإقليمي لعمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمنطقة الشرق الأوسط روبرت مارديني».
وأضاف أنه «جرى خلال اللقاء مناقشة السبل الكفيلة بتسهيل مهمة الصليب الأحمر في العراق، حيث قدم مارديني خطة عملهم لعام 2018 لتقديم المساعدات والخبرات المطلوبة للعراق».
وأقر كان البرلمان العراقي، في وقت سابق اليوم، إجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية في 12 مايو/ أيار المقبل وهو الموعد المحدد من الحكومة.