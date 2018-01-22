حسم موعد الانتخابات العراقية ومنع ترشيح الأجنحة المسلحة للأحزاب

بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

أقر‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬الاثنين‭ ‬تعديلات‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬انتخابات‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ (‬البرلمان‭)‬،‭ ‬بينها‭ ‬مواد‭ ‬تمنع‭ ‬ترشح‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬‮«‬الحشد‭ ‬الشعبي‮»‬‭ ‬،‭ ‬والأحزاب‭ ‬التي‭ ‬لديها‭ ‬أجنحة‭ ‬مسلحة‭. ‬وحسم‭ ‬موعد‭ ‬إجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬البرلمانية‭ ‬والمحلية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬12‭ ‬مايو‭/‬أيار‭ ‬المقبل‭. ‬وقال‭ ‬النائب‭ ‬عن‭ ‬التحالف‭ ‬الوطني‭ ‬علي‭ ‬الصافي،‭ ‬لوكالة‭ ‬الأناضول‭ ‬التركية‭ ‬،‭ ‬إن‭ ‬أعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬صوتوا‭ ‬بأغلبية‭ ‬الحضور‭ ‬على‭ ‬تعديلات‭ ‬بقانون‭ ‬انتخاب‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬لسنة‭ ‬2013،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬توضيح‭ ‬نسب‭ ‬التصويت‭.‬وجاء‭ ‬التصويت‭ ‬وسط‭ ‬دعوات‭ ‬من‭ ‬أحزاب‭ ‬سنية‭ ‬وأخرى‭ ‬كردية‭ ‬لتأجيله،‭ ‬حتى‭ ‬يتمكن‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬النازحين‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬ديارهم‭ ‬وممارسة‭ ‬حقهم‭ ‬الانتخابي‭.‬

وحض‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬ظروف‭ ‬ملائمة‭ ‬لإجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬ومساعدة‭ ‬النازحين‭ ‬على‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬مناطقهم‭. ‬وأضاف‭ ‬الصافي‭ ‬أن‭ ‬التعديلات‭ ‬تضمنت‭ ‬‮«‬وجوب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المرشح‭ ‬لعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬حاصلاً‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعادلها‭ ‬وألا‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬أو‭ ‬الهيئات‭ ‬المستقلة‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬لـ»الحشد‭ ‬الشعبي‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬التعديلات‭ ‬تضمنت‭ ‬كذلك‭ ‬‮«‬تخصيص‭ ‬مقعد‭ (‬كوتا‭) ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬واسط‭ (‬جنوب‭)‬،‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬للكرد‭ ‬الفيليي‭ (‬أكراد‭ ‬شيعة‭)‬‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬القانون‭ ‬ينص‭ ‬سابقاً‭ ‬على‭ ‬حصول‭ ‬المرشح‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬الإعدادية‭ ‬فقط،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لدى‭ ‬الكرد‭ ‬الفيليين‭ ‬أي‭ ‬مقعد‭ ‬كوتا‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬السابقة‭.‬

وبحسب‭ ‬الصافي‭ ‬فإن‭ ‬التعديلات‭ ‬شملت‭ ‬‮«‬إلزام‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بتوفير‭ ‬البيئة‭ ‬الآمنة‭ ‬لإجراء‭ ‬الانتخابات،‭ ‬وعودة‭ ‬النازحين‭ ‬إلى‭ ‬مناطقهم،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬التصويت‭ ‬إلكترونياً‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المناطق،‭ ‬وألا‭ ‬تكون‭ ‬للأحزاب‭ ‬التي‭ ‬تخوض‭ ‬الانتخابات‭ ‬أجنحة‭ ‬مسلحة‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬تنظيمات‭ ‬سياسية‭ ‬مرتبطة‭ ‬بقوات‭ ‬‮«‬الحشد‭ ‬الشعبي‮»‬‭.‬

وشاركت‭ ‬قوات‭ ‬‮«‬الحشد‭ ‬الشعبي‮»‬‭ ‬في‭ ‬المعارك‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬‮«‬داعش‮»‬،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬السياسيين‭ ‬العراقيين‭ ‬حذروا‭ ‬من‭ ‬دخولها‭ ‬معترك‭ ‬السياسة،‭ ‬وطالبوا‭ ‬بمنعها‭ ‬من‭ ‬خوض‭ ‬الانتخابات‭ ‬المقبلة‭.‬

ومن‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬أصدر‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬فؤاد‭ ‬معصوم‭ ‬مرسوماً‭ ‬جمهورياً‭ ‬بتحديد‭ ‬12‭ ‬مايو‭/‬أيار‭ ‬المقبل‭ ‬موعداً‭ ‬لإجراء‭ ‬الانتخابات،‭ ‬عقب‭ ‬تصويت‭ ‬البرلمان‭ ‬بتحديد‭ ‬الموعد‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬تعهّد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬عودة‭ ‬النازحين‭ ‬إلى‭ ‬مناطقهم‭ ‬والاستعداد‭ ‬لإجراء‭ ‬الانتخابات‭.‬

وقال‭ ‬مكتب‭ ‬العبادي،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬التقى‭ ‬في‭ ‬مكتبه‭ ‬اليوم‭ ‬المدير‭ ‬الإقليمي‭ ‬لعمليات‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬بمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬روبرت‭ ‬مارديني‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬مناقشة‭ ‬السبل‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتسهيل‭ ‬مهمة‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬مارديني‭ ‬خطة‭ ‬عملهم‭ ‬لعام‭ ‬2018‭ ‬لتقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬والخبرات‭ ‬المطلوبة‭ ‬للعراق‮»‬‭.‬

وأقر‭ ‬كان‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬اليوم،‭ ‬إجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬البرلمانية‭ ‬والمحلية‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬مايو‭/ ‬أيار‭ ‬المقبل‭ ‬وهو‭ ‬الموعد‭ ‬المحدد‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭.‬