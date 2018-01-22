واشنطن تدعو لضبط النفس وحلفاؤها الكرد يعدون هجوم عفرين دعماً لداعش

عوارض ضربة غازات سامة تصيب 21 مدنياً قرب دمشق

لندن‭- ‬النقرة‭ – ‬بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬اعرب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاميركي‭ ‬ريكس‭ ‬تيلرسون‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلقه‮»‬‭ ‬ازاء‭ ‬حملة‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا،‭ ‬وحث‭ ‬جميع‭ ‬الاطراف‭ ‬على‭ ‬ضبط‭ ‬النفس‭ ‬في‭ ‬النزاع‭.‬

وادلى‭ ‬تيلرسون‭ ‬بتصريحاته‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كثفت‭ ‬تركيا‭ ‬الاثنين‭ ‬هجومها‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬بدأته‭ ‬السبت‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬‮«‬غصن‭ ‬الزيتون‮»‬‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين‭ ‬شمال‭ ‬سوريا،‭ ‬مستهدفة‭ ‬مواقع‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬بالقصف‭ ‬المدفعي‭ ‬والغارات‭ ‬الجوية‭.‬

وقبل‭ ‬بدء‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬البريطاني‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬صرح‭ ‬تيلرسون‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬لدحر‭ ‬داعش‮»‬‭ ‬مستخدما‭ ‬هذه‭ ‬التسمية‭ ‬الشائعة‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬فعلنا‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬ائتلاف‭ ‬شركاء‭ ‬وقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ (‬التي‭ ‬يشكل‭ ‬الاكراد‭ ‬مكونها‭ ‬الرئيسي‭) ‬لذلك‭ ‬نشعر‭ ‬بالقلق‭ ‬بشأن‭ ‬الحوادث‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‮»‬‭.‬

وشنت‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬هجوما‭ ‬بريا‭ ‬واسعا‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬الطيران‭ ‬والمدفعية‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬لطرد‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬منها‭. ‬وتتهم‭ ‬انقرة‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬بانها‭ ‬الفرع‭ ‬السوري‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬تمردا‭ ‬مسلحا‭ ‬على‭ ‬الاراضي‭ ‬التركية‭ ‬منذ‭ ‬1984،‭ ‬وتصنفهما‭ ‬بانهما‭ ‬‮«‬منظمتان‭ ‬ارهابيتان‮»‬‭.‬

اضاف‭ ‬تيلرسون‭ ‬انه‭ ‬يطالب‭ ‬‮«‬الطرفين‭ ‬بضبط‭ ‬النفس‮»‬‭ ‬للتقليل‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬المدنيين‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬نعترف‭ ‬بالكامل‭ ‬بحق‭ ‬تركيا‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬مواطنيها‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬ارهابية‭ ‬قد‭ ‬تسعى‭ ‬الى‭ ‬شن‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬الاتراك‭ ‬في‭ ‬الاراضي‭ ‬التركية‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬سوريا‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬انه‭ ‬يتحاور‭ ‬مع‭ ‬انقرة‭ ‬ومع‭ ‬قيادة‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬على‭ ‬امل‭ ‬‮«‬معالجة‭ ‬المخاوف‭ ‬الامنية‭ ‬المشروعة‭ ‬لدى‭ ‬الاتراك‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬تراجع‮»‬‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬عمليتها‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬عفرين‭. ‬من‭ ‬جهته‭ ‬اعتبر‭ ‬جونسون‭ ‬ان‭ ‬الوضع‭ ‬الراهن‭ ‬‮«‬شديد‭ ‬الصعوبة‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬من‭ ‬جهة‭ ‬نفهم‭ ‬ان‭ ‬الاكراد‭ ‬لعبوا‭ ‬دورا‭ ‬حيويا‭ ‬في‭ ‬أخذ‭ ‬زمام‭ ‬المعركة‭ ‬من‭ ‬داعش‭ ‬والجميع‭ ‬يقدر‭ ‬ذلك‭ (…) ‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى،‭ ‬نفهم‭ ‬ان‭ ‬لتركيا‭ ‬مصلحة‭ ‬مشروعة‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬حدودها‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬أصيب‭ ‬21‭ ‬مدنياً‭ ‬بينهم‭ ‬أطفال‭ ‬الاثنين‭ ‬بعوارض‭ ‬اختناق‭ ‬وضيق‭ ‬تنفس‭ ‬بعد‭ ‬قصف‭ ‬لقوات‭ ‬النظام‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬دوما‭ ‬المحاصرة‭ ‬شرق‭ ‬دمشق،‭ ‬رجحت‭ ‬مصادر‭ ‬طبية‭ ‬والمرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬ناجماً‭ ‬عن‭ ‬غازات‭ ‬سامة‭ ‬احتوتها‭ ‬الصواريخ‭.‬

وأوضح‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لوكالةالانباء‭ ‬الفرنسية‭ ‬‮«‬أدى‭ ‬قصف‭ ‬صاروخي‭ ‬شنته‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬على‭ ‬القسم‭ ‬الغربي‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬دوما،‭ ‬الى‭ ‬انتشار‭ ‬دخان‭ ‬أبيض،‭ ‬تسبب‭ ‬باصابة‭ ‬21‭ ‬مدنياً‭ ‬بحالات‭ ‬اختناق‮»‬،‭ ‬بينهم‭ ‬ستة‭ ‬أطفال‭ ‬وست‭ ‬نساء‭.‬

ونقل‭ ‬المرصد‭ ‬عن‭ ‬السكان‭ ‬ومصادر‭ ‬طبية‭ ‬محلية‭ ‬ان‭ ‬ظهور‭ ‬تلك‭ ‬الأعراض‭ ‬ناجم‭ ‬عن‭ ‬تنشق‭ ‬غاز‭ ‬الكلور‭ ‬السام،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬تأكيد‭ ‬ذلك‭.‬

وفي‭ ‬مشفى‭ ‬نقل‭ ‬اليه‭ ‬المصابون،‭ ‬شاهد‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الأهالي‭ ‬وأطفال‭ ‬يحملون‭ ‬رضعاً‭ ‬ملفوفين‭ ‬بأغطية‭ ‬ويضعون‭ ‬لهم‭ ‬أقنعة‭ ‬أوكسيجين‭ ‬للتنفس،‭ ‬وكان‭ ‬بعضهم‭ ‬يبكي‭.‬

وتوزع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفتيات‭ ‬الصغار‭ ‬والرجال‭ ‬من‭ ‬أعمار‭ ‬مختلفة‭ ‬داخل‭ ‬المشفى‭ ‬وهم‭ ‬يضعون‭ ‬أقنعة‭ ‬الاوكسيجين‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬كتمان‭ ‬سعالهم‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الاسعاف‭ ‬في‭ ‬مشفى‭ ‬ريف‭ ‬دمشق،‭ ‬وهو‭ ‬طبيب‭ ‬عرف‭ ‬عن‭ ‬نفسه‭ ‬باسم‭ ‬باسل،‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬المصابين‭ ‬‮«‬يعانون‭ ‬من‭ ‬تهيج‭ ‬قصبي‭ ‬وضيق‭ ‬في‭ ‬التنفس‭ ‬واحمرار‭ ‬العينين‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬ظهرت‭ ‬عليهم‭ ‬رائحة‭ ‬تشبه‭ ‬رائحة‭ ‬ماء‭ ‬الجافيل‭ ‬أو‭ ‬الكلور‭ ‬وتم‭ ‬نزع‭ ‬ملابسهم‮»‬‭.‬

وأورد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬أنباء‭ ‬عن‭ ‬هجوم‭ ‬مماثل‭ ‬لقوات‭ ‬النظام‭ ‬على‭ ‬أطراف‭ ‬مدينة‭ ‬دوما‭ ‬تسبب‭ ‬‮«‬بسبع‭ ‬حالات‭ ‬اختناق‮»‬‭.‬