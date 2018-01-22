مقتل تسعة يمنيين بينهم صحافي في قصف للحوثيين على عرض عسكري

التحالف العسكري في اليمن يعلن عن مساعدات بقيمة 1،5 مليار دولار

عدن‭- ‬الرياض‭ – ‬الزمان‭ ‬‭ ‬قتل‭ ‬خمسة‭ ‬مدنيين‭ ‬يمنيين‭ ‬بينهم‭ ‬مصور‭ ‬صحافي‭ ‬وأربعة‭ ‬عسكريين‭ ‬اثر‭ ‬سقوط‭ ‬صواريخ‭ ‬أطلقها‭ ‬المتمردون‭ ‬الحوثيون‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬عسكري‭ ‬لمناسبة‭ ‬افتتاح‭ ‬مقر‭ ‬أمني‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬تعز‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬اليمن،‭ ‬بحسب‭ ‬مسؤول‭ ‬حكومي‭ . ‬وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬ان‭ ‬‮«‬مليشيات‭ ‬الحوثي‭ ‬أطلقت‭ ‬ستة‭ ‬صواريخ‭ ‬كاتيوشا‮»‬‭ ‬أثناء‭ ‬تدشين‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬العام‭ ‬مقرا‭ ‬تدريبيا‭ ‬في‭ ‬تعز‭ ‬بحضور‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬اللواء‭ ‬علي‭ ‬ناصر‭ ‬لخشع‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬عشرات‭ ‬المواطنين‭. ‬وذكر‭ ‬ان‭ ‬القصف‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬المصور‭ ‬الصحافي‭ ‬لقناة‭ ‬‮«‬بلقيس‮»‬‭ ‬الفضائية‭ ‬اليمنية‭ ‬محمد‭ ‬القدسي،‭ ‬واربعة‭ ‬مدنيين‭ ‬آخرين‭ ‬بينهم‭ ‬امرأة‭ ‬وطفل،‭ ‬وأربعة‭ ‬عسكريين‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭. ‬وأكدت‭ ‬القناة‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬مقتل‭ ‬المصور‭ ‬أثناء‭ ‬عمله‭ ‬على‭ ‬تغطية‭ ‬العرض‭ ‬العسكري‭. ‬فيما‭ ‬أعلن‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬مساعدة‭ ‬مالية‭ ‬جديدة‭ ‬بقيمة‭ ‬1،5‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬وعن‭ ‬خطة‭ ‬للسماح‭ ‬بادخال‭ ‬مساعدات‭ ‬اضافية‭ ‬لهذا‭ ‬البلد‭ ‬الغارق‭ ‬في‭ ‬نزاع‭ ‬مسلح،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يواجه‭ ‬الحلف‭ ‬بقيادة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬اتهامات‭ ‬بالتسبب‭ ‬بمقتل‭ ‬مدنيين‭ ‬وبفرص‭ ‬حصار‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تفاقم‭ ‬الازمة‭ ‬الانسانية‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬الحرب‭. ‬وقال‭ ‬التحالف‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬قبيل‭ ‬اجتماع‭ ‬لوزراء‭ ‬خارجية‭ ‬او‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬دول‭ ‬أعضاء‭ ‬فيه‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬انه‭ ‬سيقدم‭ ‬1‭,‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬مساعدات‭ ‬يتم‭ ‬توزيعها‭ ‬بواسطة‭ ‬وكالات‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬للاغاثة‭. ‬وستتبرع‭ ‬السعودية‭ ‬بمليار‭ ‬دولار،‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تقوم‭ ‬الدول‭ ‬الاخرى‭ ‬الاعضاء‭ ‬في‭ ‬الحلف‭ ‬بتمويل‭ ‬المبلغ‭ ‬المتبقي‭ ‬وهو‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬وبعيد‭ ‬لقاء‭ ‬الرياض‭ ‬الذي‭ ‬ضم‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬السعودية‭ ‬ودولة‭ ‬الامارات‭ ‬والبحرين،‭ ‬صدر‭ ‬بيان‭ ‬ختامي‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭ ‬ان‭ ‬خطة‭ ‬المساعدات‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬الطاقة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬للموانئ‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬وفتح‭ ‬معبر‭ ‬حدودي‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬واليمن‭ ‬لتسهيل‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭.‬كما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬انه‭ ‬سيتم‭ ‬‮«‬تجهيز‭ ‬17‭ ‬ممرا‭ ‬بريا‭ ‬آمنا‮»‬‭ ‬داخل‭ ‬اليمن‭ ‬‮«‬لضمان‭ ‬وصول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‮»‬،‭ ‬واقامة‭ ‬جسر‭ ‬جوي‭ ‬بين‭ ‬الرياض‭ ‬ومحافظة‭ ‬مأرب‭ (‬وسط‭ ‬اليمن‭) ‬يتمثل‭ ‬برحلات‭ ‬يومية‭ ‬لطائرات‭ ‬النقل‭ ‬العسكري‭ ‬‮«‬سي130‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ستنقل‭ ‬المساعدات‭.‬