مقتل تسعة يمنيين بينهم صحافي في قصف للحوثيين على عرض عسكري

التحالف العسكري في اليمن يعلن عن مساعدات بقيمة 1،5 مليار دولار
عدن- الرياض – الزمان قتل خمسة مدنيين يمنيين بينهم مصور صحافي وأربعة عسكريين اثر سقوط صواريخ أطلقها المتمردون الحوثيون الاثنين على عرض عسكري لمناسبة افتتاح مقر أمني جديد في تعز جنوب غرب اليمن، بحسب مسؤول حكومي . وقال المسؤول في السلطة المعترف بها ان «مليشيات الحوثي أطلقت ستة صواريخ كاتيوشا» أثناء تدشين قوات الامن العام مقرا تدريبيا في تعز بحضور نائب وزير الداخلية في الحكومة المعترف بها اللواء علي ناصر لخشع الى جانب عشرات المواطنين. وذكر ان القصف أسفر عن مقتل المصور الصحافي لقناة «بلقيس» الفضائية اليمنية محمد القدسي، واربعة مدنيين آخرين بينهم امرأة وطفل، وأربعة عسكريين في صفوف القوات الحكومية. وأكدت القناة على موقعها مقتل المصور أثناء عمله على تغطية العرض العسكري. فيما أعلن التحالف العسكري في اليمن الاثنين عن مساعدة مالية جديدة بقيمة 1،5 مليار دولار، وعن خطة للسماح بادخال مساعدات اضافية لهذا البلد الغارق في نزاع مسلح، في وقت يواجه الحلف بقيادة المملكة العربية السعودية اتهامات بالتسبب بمقتل مدنيين وبفرص حصار يسهم في تفاقم الازمة الانسانية الناتجة عن الحرب. وقال التحالف في بيان قبيل اجتماع لوزراء خارجية او ممثلين عن دول أعضاء فيه في الرياض، انه سيقدم 1,5 مليار دولار على شكل مساعدات يتم توزيعها بواسطة وكالات الامم المتحدة والمنظمات الدولية للاغاثة. وستتبرع السعودية بمليار دولار، على ان تقوم الدول الاخرى الاعضاء في الحلف بتمويل المبلغ المتبقي وهو 500 مليون دولار. وبعيد لقاء الرياض الذي ضم بشكل خاص وزراء خارجية السعودية ودولة الامارات والبحرين، صدر بيان ختامي جاء فيه ان خطة المساعدات تقوم على زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ في اليمن، وفتح معبر حدودي بين المملكة واليمن لتسهيل إيصال المساعدات.كما جاء في البيان انه سيتم «تجهيز 17 ممرا بريا آمنا» داخل اليمن «لضمان وصول المساعدات الإنسانية»، واقامة جسر جوي بين الرياض ومحافظة مأرب (وسط اليمن) يتمثل برحلات يومية لطائرات النقل العسكري «سي130» التي ستنقل المساعدات.