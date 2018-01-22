سخط في طرابلس من قرار البرلمان الايطالي إرسال قوات إلى ليبيا

القاهرة – طرابلس – الزمان : استنكر عدد من السياسيين والاكاديميين الليبيين فى استطلاع اجرته الزمان معهم موافقة البرلمان الايطالي على ارسال مزيد من العناصر العسكرية الى ليبيا باعتباره انتهاكاً لسيادة ليبيا، وفي تصريح خاص للزمان ،قال عبدالنبى عضو اللجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي انه وجه خطاباً الى السفير الايطالي يطلب فيه مخاطبة حكومته للتوقف عن التدخل فى شؤون ليبيا وتدخلها لدعم أحد الاطراف على حساب الطرف الاخر ،فيما حذّر طلال الميهوب عضو مجلس النواب الليبى من استمرار ايطاليا فى انتهاك السيادة الليبية مطالبا لجنة الدفاع بمجلس النواب الايطالي بالغاء قرار ارسال مزيد من القوات الايطالية الى ليبيا باعتباره انتهاكا صارخا للسيادة الايطالية .
فى السياق ذاته قال الدكتور / جبريل العبيدى الكاتب والاكاديمي الليبي ان البرلمان الايطالى لايزال يتعامل مع ليبيا باعتبارها الشاطئ الرابع لايطاليا كما ان تواجد القوات الايطالية دون الحصول على موافقة البرلمان الليبى يعد انتهاك للسيادة الايطالية، واضاف ان السياسة الايطالية تجاه ليبيا تحكمها المصالح النفطية والمصالح الامنية. فى المقابل نفى العميد محمد بشر رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية فى تصريحات للزمان وجود قاعدة عسكرية ايطالية فى الجنوب الليبى لمكافحة الهجرة غير الشرعية مشيدا بالدور الايطالى للداعم لبلاده فى مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ،موضحا ان روما قدمت مساعدات طبية وانسانية تم نقلها من مطار روما الى مطار معيتيقه فى الغرب الليبى .اضافة لتقديم مساعدات لمدن صبراته وزواره .
من ناحية اخرى اكد وزير الاعلام والثقافة الليبي فى الحكومة المؤقتة بطبرق فى تصريحات للزمان ان ليبيا تنتظر نتائج تحقيقات اليونان بشان السفينه التركيه التى كانت تتجه لليبيا وعلى متنها حاويات متفجرات للجماعات المسلحة لمخاطبة الجهات الدولية لاتخاذ موقف ضد تركيا، واشاد وزير الاعلام الليبى بتعاون بعض الدول وعلى راسها مصر والاردن والكويت مع ليبيا فى ايقاف القنوات المحرضة على العنف الا ان هناك صعوبات فى وقف بعض القنوات الاخرى التى ثبت من شركات غير رسمية يصعب مخاطبتها .