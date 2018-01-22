سخط في طرابلس من قرار البرلمان الايطالي إرسال قوات إلى ليبيا

‭ ‬القاهرة‭ – ‬طرابلس‭ – ‬الزمان‭ ‬: استنكر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السياسيين‭ ‬والاكاديميين‭ ‬الليبيين‭ ‬فى‭ ‬استطلاع‭ ‬اجرته‭ ‬الزمان‭ ‬معهم‭ ‬موافقة‭ ‬البرلمان‭ ‬الايطالي‭ ‬على‭ ‬ارسال‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬العسكرية‭ ‬الى‭ ‬ليبيا‭ ‬باعتباره‭ ‬انتهاكاً‭ ‬لسيادة‭ ‬ليبيا،‭ ‬وفي‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬للزمان‭ ‬،قال‭ ‬عبدالنبى‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬الخارجية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬الليبي‭ ‬انه‭ ‬وجه‭ ‬خطاباً‭ ‬الى‭ ‬السفير‭ ‬الايطالي‭ ‬يطلب‭ ‬فيه‭ ‬مخاطبة‭ ‬حكومته‭ ‬للتوقف‭ ‬عن‭ ‬التدخل‭ ‬فى‭ ‬شؤون‭ ‬ليبيا‭ ‬وتدخلها‭ ‬لدعم‭ ‬أحد‭ ‬الاطراف‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الطرف‭ ‬الاخر‭ ‬،فيما‭ ‬حذّر‭ ‬طلال‭ ‬الميهوب‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الليبى‭ ‬من‭ ‬استمرار‭ ‬ايطاليا‭ ‬فى‭ ‬انتهاك‭ ‬السيادة‭ ‬الليبية‭ ‬مطالبا‭ ‬لجنة‭ ‬الدفاع‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬الايطالي‭ ‬بالغاء‭ ‬قرار‭ ‬ارسال‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الايطالية‭ ‬الى‭ ‬ليبيا‭ ‬باعتباره‭ ‬انتهاكا‭ ‬صارخا‭ ‬للسيادة‭ ‬الايطالية‭ .‬

‭ ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ / ‬جبريل‭ ‬العبيدى‭ ‬الكاتب‭ ‬والاكاديمي‭ ‬الليبي‭ ‬ان‭ ‬البرلمان‭ ‬الايطالى‭ ‬لايزال‭ ‬يتعامل‭ ‬مع‭ ‬ليبيا‭ ‬باعتبارها‭ ‬الشاطئ‭ ‬الرابع‭ ‬لايطاليا‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬تواجد‭ ‬القوات‭ ‬الايطالية‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬البرلمان‭ ‬الليبى‭ ‬يعد‭ ‬انتهاك‭ ‬للسيادة‭ ‬الايطالية،‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬السياسة‭ ‬الايطالية‭ ‬تجاه‭ ‬ليبيا‭ ‬تحكمها‭ ‬المصالح‭ ‬النفطية‭ ‬والمصالح‭ ‬الامنية‭. ‬فى‭ ‬المقابل‭ ‬نفى‭ ‬العميد‭ ‬محمد‭ ‬بشر‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬وجود‭ ‬قاعدة‭ ‬عسكرية‭ ‬ايطالية‭ ‬فى‭ ‬الجنوب‭ ‬الليبى‭ ‬لمكافحة‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‭ ‬مشيدا‭ ‬بالدور‭ ‬الايطالى‭ ‬للداعم‭ ‬لبلاده‭ ‬فى‭ ‬مكافحة‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‭ ‬والاتجار‭ ‬بالبشر‭ ‬،موضحا‭ ‬ان‭ ‬روما‭ ‬قدمت‭ ‬مساعدات‭ ‬طبية‭ ‬وانسانية‭ ‬تم‭ ‬نقلها‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬روما‭ ‬الى‭ ‬مطار‭ ‬معيتيقه‭ ‬فى‭ ‬الغرب‭ ‬الليبى‭ .‬اضافة‭ ‬لتقديم‭ ‬مساعدات‭ ‬لمدن‭ ‬صبراته‭ ‬وزواره‭ . ‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬اخرى‭ ‬اكد‭ ‬وزير‭ ‬الاعلام‭ ‬والثقافة‭ ‬الليبي‭ ‬فى‭ ‬الحكومة‭ ‬المؤقتة‭ ‬بطبرق‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬ليبيا‭ ‬تنتظر‭ ‬نتائج‭ ‬تحقيقات‭ ‬اليونان‭ ‬بشان‭ ‬السفينه‭ ‬التركيه‭ ‬التى‭ ‬كانت‭ ‬تتجه‭ ‬لليبيا‭ ‬وعلى‭ ‬متنها‭ ‬حاويات‭ ‬متفجرات‭ ‬للجماعات‭ ‬المسلحة‭ ‬لمخاطبة‭ ‬الجهات‭ ‬الدولية‭ ‬لاتخاذ‭ ‬موقف‭ ‬ضد‭ ‬تركيا،‭ ‬واشاد‭ ‬وزير‭ ‬الاعلام‭ ‬الليبى‭ ‬بتعاون‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬وعلى‭ ‬راسها‭ ‬مصر‭ ‬والاردن‭ ‬والكويت‭ ‬مع‭ ‬ليبيا‭ ‬فى‭ ‬ايقاف‭ ‬القنوات‭ ‬المحرضة‭ ‬على‭ ‬العنف‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬صعوبات‭ ‬فى‭ ‬وقف‭ ‬بعض‭ ‬القنوات‭ ‬الاخرى‭ ‬التى‭ ‬ثبت‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬غير‭ ‬رسمية‭ ‬يصعب‭ ‬مخاطبتها‭ .‬