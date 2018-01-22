بنس يتعهد في إسرائيل نقل السفارة الأميركية إلى القدس قبل نهاية 2019

عباس يدعو الأوروبيين الى الاعتراف بفلسطين

القدس‭- ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭ – ‬رام‭ ‬الله

‭ ‬بروكسل‭ – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬تعهد‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬مايك‭ ‬بنس‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬ألقاه‭ ‬امام‭ ‬البرلمان‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬بأن‭ ‬السفارة‭ ‬الاميركية‭ ‬ستفتح‭ ‬ابوابها‭ ‬قبل‭ ‬حلول‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬بينما‭ ‬طرد‭ ‬رجال‭ ‬الامن‭ ‬الاسرائيليون‭ ‬النواب‭ ‬العرب‭ ‬من‭ ‬القاعة‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يبدأ‭ ‬خطابه‭.‬

وفي‭ ‬بروكسل،‭ ‬دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬الذي‭ ‬يقاطع‭ ‬زيارة‭ ‬بنس،‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬الى‭ ‬الاعتراف‭ ‬‮«‬سريعا‮»‬‭ ‬بفلسطين‭ ‬كدولة‭ ‬مستقلة‭ ‬معتبرا‭ ‬ان‭ ‬ذلك‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬عقبة‭ ‬امام‭ ‬استئناف‭ ‬مفاوضات‭ ‬السلام‭ ‬مع‭ ‬اسرائيل‭. ‬وتخلل‭ ‬خطاب‭ ‬بنس‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاشارات‭ ‬من‭ ‬الكتاب‭ ‬المقدس،‭ ‬ولقي‭ ‬تصفيقا‭ ‬حارا‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬الاسرائيليين‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬انتقد‭ ‬امين‭ ‬سر‭ ‬منظمة‭ ‬التحرير‭ ‬الفلسطينية‭ ‬صائب‭ ‬عريقات‭ ‬خطاب‭ ‬بنس،‭ ‬واصفا‭ ‬اياه‭ ‬ب‭ ‬‮«‬التبشيري‮»‬‭ ‬وبانه‭ ‬‮«‬يشكل‭ ‬هدية‭ ‬للمتطرفين‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬بنس‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬امام‭ ‬الكنيست‭ ‬ان‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬قام‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬‮«‬بتصحيح‭ ‬خطأ‭ ‬عمره‭ ‬70‭ ‬عاما‭. ‬وابقى‭ ‬على‭ ‬كلمته‭ ‬للشعب‭ ‬الاميركي‭ ‬عندما‭ ‬اعلن‭ ‬ان‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ستعترف‭ ‬اخيرا‭ ‬بأن‭ ‬القدس‭ ‬عاصمة‭ ‬اسرائيل‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬القدس‭ ‬عاصمة‭ ‬اسرائيل،‭ ‬ولهذا‭ ‬وجه‭ ‬الرئيس‭ ‬ترامب‭ ‬تعليماته‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للبدء‭ ‬فورا‭ ‬بالتحضيرات‭ ‬لنقل‭ ‬السفارة‭ ‬الاميركية‭ ‬من‭ ‬تل‭ ‬ابيب‭ ‬الى‭ ‬القدس‮»‬‭ ‬وسط‭ ‬تصفيق‭ ‬الحضور‭. ‬وبحسب‭ ‬بنس‭ ‬فأنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬الاسابيع‭ ‬المقبلة،‭ ‬ستقدم‭ ‬الادارة‭ ‬خطتها‭ ‬لفتح‭ ‬سفارة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬القدس‭. ‬وستفتح‭ ‬سفارة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬المقبل‮»‬‭.‬

وقبل‭ ‬لحظات‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬خطابه،‭ ‬طرد‭ ‬النواب‭ ‬العرب‭ ‬من‭ ‬القائمة‭ ‬العربية‭ ‬المشتركة‭ ‬بعد‭ ‬احتجاجهم‭ ‬ورفع‭ ‬بعضهم‭ ‬لافتات‭ ‬تقول‭ ‬‮«‬القدس‭ ‬عاصمة‭ ‬فلسطين‮»‬‭.‬

ووسط‭ ‬تصفيق‭ ‬النواب‭ ‬الاسرائيليين‭ ‬وكذلك‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو،‭ ‬تم‭ ‬اخراج‭ ‬نواب‭ ‬القائمة‭ ‬المشتركة‭ ‬بالقوة‭. ‬وحث‭ ‬بنس‭ ‬ايضا‭ ‬المسؤولين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬على‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬طاولة‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬اسرائيل‭.‬

فيما‭ ‬دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬الدول‭ ‬الاعضاء‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬الى‭ ‬الاعتراف‭ ‬‮«‬سريعا‮»‬‭ ‬بفلسطين‭ ‬كدولة‭ ‬مستقلة،‭ ‬معتبرا‭ ‬ان‭ ‬ذلك‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬عقبة‭ ‬امام‭ ‬استئناف‭ ‬مفاوضات‭ ‬السلام‭ ‬مع‭ ‬اسرائيل‭. ‬وقال‭ ‬عباس‭ ‬الذي‭ ‬يزور‭ ‬بروكسل‭ ‬سعيا‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الاوروبيين‭ ‬بعد‭ ‬اعتراف‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬بالقدس‭ ‬عاصمة‭ ‬لاسرائيل،‭ ‬‮«‬ان‭ ‬اوروبا‭ ‬شريك‭ ‬حقيقي‭ ‬للسلام‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬ونطالبها‭ ‬بالاعتراف‭ ‬بدولة‭ ‬فلسطين‭ ‬سريعا‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الاعتراف‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬عقبة‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬المفاوضات‭ ‬للوصول‭ ‬الى‭ ‬سلام‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬ان‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يشجع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬على‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الأمل،‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬سلاما‭ ‬قادما،‭ ‬وان‭ ‬الطريق‭ ‬ستكون‭ ‬مفتوحة‭ ‬لهذا‭ ‬السلام،‭ ‬ما‭ ‬يشجع‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬التمسك‭ ‬بثقافة‭ ‬السلام‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬تصريحات‭ ‬اوردتها‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وفا‭.‬

وقد‭ ‬التقى‭ ‬عباس‭ ‬وزيرة‭ ‬خارجية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬فيديريكا‭ ‬موغيريني‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬ثنائي‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬ينضم‭ ‬الى‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬الدول‭ ‬الاعضاء‭ ‬ال28‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬غداء‭ ‬عمل‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬اجتماعهم‭ ‬الشهري‭.‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬اكدت‭ ‬موغيريني‭ ‬عند‭ ‬استقبالها‭ ‬عباس‭ ‬‮«‬الالتزام‭ ‬الحازم‭ ‬للاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬بحل‭ ‬الدولتين‮»‬‭ ‬اسرائيل‭ ‬وفلسطين،‭ ‬‮«‬مع‭ ‬القدس‭ ‬عاصمة‭ ‬يتقاسمها‮»‬‭ ‬الطرفان‭.‬

وقالت‭ ‬موغيريني‭ ‬ايضا‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‮»‬‭ ‬لوقف‭ ‬العملية‭.‬