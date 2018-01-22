بنس يتعهد في إسرائيل نقل السفارة الأميركية إلى القدس قبل نهاية 2019

عباس يدعو الأوروبيين الى الاعتراف بفلسطين
القدس- أ ف ب – رام الله
بروكسل – الزمان
تعهد نائب الرئيس الاميركي مايك بنس الاثنين في خطاب ألقاه امام البرلمان الاسرائيلي بأن السفارة الاميركية ستفتح ابوابها قبل حلول نهاية العام المقبل، بينما طرد رجال الامن الاسرائيليون النواب العرب من القاعة قبل ان يبدأ خطابه.
وفي بروكسل، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يقاطع زيارة بنس، الاتحاد الاوروبي الى الاعتراف «سريعا» بفلسطين كدولة مستقلة معتبرا ان ذلك لن يكون عقبة امام استئناف مفاوضات السلام مع اسرائيل. وتخلل خطاب بنس العديد من الاشارات من الكتاب المقدس، ولقي تصفيقا حارا من النواب الاسرائيليين. من جهته، انتقد امين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات خطاب بنس، واصفا اياه ب «التبشيري» وبانه «يشكل هدية للمتطرفين». وقال بنس في خطاب امام الكنيست ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قام الشهر الماضي «بتصحيح خطأ عمره 70 عاما. وابقى على كلمته للشعب الاميركي عندما اعلن ان الولايات المتحدة ستعترف اخيرا بأن القدس عاصمة اسرائيل».
وأضاف «القدس عاصمة اسرائيل، ولهذا وجه الرئيس ترامب تعليماته لوزارة الخارجية للبدء فورا بالتحضيرات لنقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس» وسط تصفيق الحضور. وبحسب بنس فأنه «في الاسابيع المقبلة، ستقدم الادارة خطتها لفتح سفارة الولايات المتحدة في القدس. وستفتح سفارة الولايات المتحدة قبل نهاية العام المقبل».
وقبل لحظات من بدء خطابه، طرد النواب العرب من القائمة العربية المشتركة بعد احتجاجهم ورفع بعضهم لافتات تقول «القدس عاصمة فلسطين».
ووسط تصفيق النواب الاسرائيليين وكذلك رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، تم اخراج نواب القائمة المشتركة بالقوة. وحث بنس ايضا المسؤولين الفلسطينيين على العودة الى طاولة المفاوضات مع اسرائيل.
فيما دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين في بروكسل الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الى الاعتراف «سريعا» بفلسطين كدولة مستقلة، معتبرا ان ذلك لن يكون عقبة امام استئناف مفاوضات السلام مع اسرائيل. وقال عباس الذي يزور بروكسل سعيا للحصول على دعم الاوروبيين بعد اعتراف الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لاسرائيل، «ان اوروبا شريك حقيقي للسلام في المنطقة، ونطالبها بالاعتراف بدولة فلسطين سريعا».
واضاف الرئيس الفلسطيني ان «الاعتراف لن يكون عقبة في طريق المفاوضات للوصول الى سلام».
وتابع ان «ما يشجع الشعب الفلسطيني على المحافظة على الأمل، هو أن هناك سلاما قادما، وان الطريق ستكون مفتوحة لهذا السلام، ما يشجع الناس على التمسك بثقافة السلام»، بحسب تصريحات اوردتها وكالة الانباء الفلسطينية وفا.
وقد التقى عباس وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني في اجتماع ثنائي قبل ان ينضم الى وزراء خارجية الدول الاعضاء ال28 في الاتحاد على غداء عمل على هامش اجتماعهم الشهري.
من جهتها اكدت موغيريني عند استقبالها عباس «الالتزام الحازم للاتحاد الاوروبي بحل الدولتين» اسرائيل وفلسطين، «مع القدس عاصمة يتقاسمها» الطرفان.
وقالت موغيريني ايضا «هذا ليس الوقت المناسب» لوقف العملية.