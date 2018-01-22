الفيليبين سترحّل عالم صواريخ عراقي ينتمي لحركة حماس

مانيلا-(أ ف ب) – اعلنت الفيليبين الاثنين انها ستقوم بترحيل عراقي وصف بانه عالم ينتمي لحركة حماس ومتهم بمساعدة الحركة الاسلامية في اطلاق الصواريخ على اسرائيل. وكانت السلطات الع راقية ابلغت الفيليبين بوجود طه محمد الجبوري على اراضيها. وقد اوقفته السلطات الفيليبينية الاحد، بحسب ما اعلن قائد الشرطة رونالد ديلا روزا في مؤتمر صحافي.
الا ان الشرطة اكدت ان التوقيف تم بسبب وجود مشاكل في تأشيرة الدخول، وليس لوجود ادلة بممارسة انشطة قتالية. وقال ديلا روزا «انه اجنبي مقيم بصورة غير شرعية. انتهت مدة تأشيرته لذا يجب ان يتم ترحيله فورا».
وقال المتحدث ان الموقوف «اقر بانه ينتمي الى حركة حماس. انه عالِم كيميائي ومهمته تطوير التكنولوجيا الصاروخية التي تعتمدها الحركة في اطلاق الصواريخ من مناطقها باتجاه الجانب الاسرائيلي». وسيتم ترحيل المشتبه به الى العراق. وقال المسؤول الامني انها المرة الاولى التي تتعامل فيها السلطات الفيليبينية مع عنصر مفترض في حماس، الحركة التي يعتبرها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة واسرائيل «منظمة ارهابية».
ولا تعترف حركة حماس باسرائيل، وقد خاضت ضدها ثلاث حروب منذ 2008، كما خاضت الحركة الاسلامية نزاعا مع حركة فتح للسيطرة على الاراضي الفلسطينية انتهت بفرض سيطرتها على قطاع غزة. ولم يتحدث الموقوف لدى مثوله الى جانب قائد الشرطة خلال المؤتمر الصحافي.
وقال ديلا روزا انه لم تتضح حتى الساعة اسباب سفر عالِم الكيمياء الى الفيليبين.
وقالت الشرطة انه وصل العام الماضي في خضم المعارك التي خاضتها القوات الفيليبينية ضد مقاتلين موالين لتنظيم الدولة الاسلامية كانوا سيطروا على مدينة مراوي في جنوب البلاد.
وكان الجبوري امضى معظم الاوقات في مانيلا والمناطق المجاورة. وقال للشرطة انه لم يكن ينوي تنفيذ اي عمل ارهابي في الفيليبين، بحسب ما اعلن ديلا روزا.