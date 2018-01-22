الفيليبين سترحّل عالم صواريخ عراقي ينتمي لحركة حماس

مانيلا‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬اعلنت‭ ‬الفيليبين‭ ‬الاثنين‭ ‬انها‭ ‬ستقوم‭ ‬بترحيل‭ ‬عراقي‭ ‬وصف‭ ‬بانه‭ ‬عالم‭ ‬ينتمي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬ومتهم‭ ‬بمساعدة‭ ‬الحركة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬اطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬على‭ ‬اسرائيل‭. ‬وكانت‭ ‬السلطات‭ ‬الع‭ ‬راقية‭ ‬ابلغت‭ ‬الفيليبين‭ ‬بوجود‭ ‬طه‭ ‬محمد‭ ‬الجبوري‭ ‬على‭ ‬اراضيها‭. ‬وقد‭ ‬اوقفته‭ ‬السلطات‭ ‬الفيليبينية‭ ‬الاحد،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬اعلن‭ ‬قائد‭ ‬الشرطة‭ ‬رونالد‭ ‬ديلا‭ ‬روزا‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭.‬

الا‭ ‬ان‭ ‬الشرطة‭ ‬اكدت‭ ‬ان‭ ‬التوقيف‭ ‬تم‭ ‬بسبب‭ ‬وجود‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬تأشيرة‭ ‬الدخول،‭ ‬وليس‭ ‬لوجود‭ ‬ادلة‭ ‬بممارسة‭ ‬انشطة‭ ‬قتالية‭. ‬وقال‭ ‬ديلا‭ ‬روزا‭ ‬‮«‬انه‭ ‬اجنبي‭ ‬مقيم‭ ‬بصورة‭ ‬غير‭ ‬شرعية‭. ‬انتهت‭ ‬مدة‭ ‬تأشيرته‭ ‬لذا‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬ترحيله‭ ‬فورا‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬ان‭ ‬الموقوف‭ ‬‮«‬اقر‭ ‬بانه‭ ‬ينتمي‭ ‬الى‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭. ‬انه‭ ‬عالِم‭ ‬كيميائي‭ ‬ومهمته‭ ‬تطوير‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الصاروخية‭ ‬التي‭ ‬تعتمدها‭ ‬الحركة‭ ‬في‭ ‬اطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬من‭ ‬مناطقها‭ ‬باتجاه‭ ‬الجانب‭ ‬الاسرائيلي‮»‬‭. ‬وسيتم‭ ‬ترحيل‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬الى‭ ‬العراق‭. ‬وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬الامني‭ ‬انها‭ ‬المرة‭ ‬الاولى‭ ‬التي‭ ‬تتعامل‭ ‬فيها‭ ‬السلطات‭ ‬الفيليبينية‭ ‬مع‭ ‬عنصر‭ ‬مفترض‭ ‬في‭ ‬حماس،‭ ‬الحركة‭ ‬التي‭ ‬يعتبرها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬واسرائيل‭ ‬‮«‬منظمة‭ ‬ارهابية‮»‬‭.‬

‭ ‬ولا‭ ‬تعترف‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬باسرائيل،‭ ‬وقد‭ ‬خاضت‭ ‬ضدها‭ ‬ثلاث‭ ‬حروب‭ ‬منذ‭ ‬2008،‭ ‬كما‭ ‬خاضت‭ ‬الحركة‭ ‬الاسلامية‭ ‬نزاعا‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬فتح‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬الاراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬انتهت‭ ‬بفرض‭ ‬سيطرتها‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬ولم‭ ‬يتحدث‭ ‬الموقوف‭ ‬لدى‭ ‬مثوله‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬قائد‭ ‬الشرطة‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحافي‭.‬

وقال‭ ‬ديلا‭ ‬روزا‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬تتضح‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬اسباب‭ ‬سفر‭ ‬عالِم‭ ‬الكيمياء‭ ‬الى‭ ‬الفيليبين‭.‬

وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬انه‭ ‬وصل‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬المعارك‭ ‬التي‭ ‬خاضتها‭ ‬القوات‭ ‬الفيليبينية‭ ‬ضد‭ ‬مقاتلين‭ ‬موالين‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬كانوا‭ ‬سيطروا‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬مراوي‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭.‬

وكان‭ ‬الجبوري‭ ‬امضى‭ ‬معظم‭ ‬الاوقات‭ ‬في‭ ‬مانيلا‭ ‬والمناطق‭ ‬المجاورة‭. ‬وقال‭ ‬للشرطة‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ينوي‭ ‬تنفيذ‭ ‬اي‭ ‬عمل‭ ‬ارهابي‭ ‬في‭ ‬الفيليبين،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬اعلن‭ ‬ديلا‭ ‬روزا‭.‬