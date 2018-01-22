شارع النجفي في الموصل.. شارع مكتبات ومثقفين أغرقته الحلويات قبل أن تنال منه القنابل

هل كان قرار الوالي العثماني شق طرقات وسط البيوت مصدر حظ؟
أزهر العبيدي – مؤرخ
كان شارع النجفي ولا يزال من أهم شوارع مدينة الموصل القديمة، فهو يربط بين سوق الشعارين وشارع نينوى في الشمال، وباب الطوب وباب السراي في الجنوب. وكانت العجلات ووسائط النقل كافة تمرّ من خلاله منذ إنشائه سنة 1913م لحين إغلاقه بوجهها في بداية السبعينيات، واقتصر على مرور المشاة فقط. ويشهد الشارع يومياً زحاماً شديداً من المارة، إذ أصبح الشريان الرئيس للمدينة فضلاً عن شارع غازي الذي أفتتح من بعده سنة 1926م ليخفف من زحام العجلات فيه. سمّي الشارع بهذا الاسم نسبة إلى أسرة (النجفي) أو بالأحرى (النجيفي) التي سكنت المنطقة التي يقع فيها الشارع قبل فتحه واستقطاع القسم الأكبر من بيتهم البالغة مساحته (1200) متر مربّع ضمنه. أما تسمية أسرة (النجيفي) بهذا الاسم فقد أشتقّ من تسمية قرى (النجيفات) في الشام التي قدمت منها الأسرة صحبة جمع من قبيلة بني خالد المخزومية سنة 1638م مع السلطان مراد الرابع في حملته العسكرية لتحرير بغداد من الاحتلال الفارسي. وصحّفت لفظة (النجيفي) إلى (النجفي) لكثرة تداولها وصعوبة لفظ الأولى.
وفي لقاء مع الحاج عبدالعزيز النجفي عميد الأسرة يقول أنّ جدّ الأسرة (حسن بك) سكن في محلة السوق الصغير بعد أن منحه والي الموصل لقب (بك) وقرى عدة في ولاية الموصل، حتى كانت سنة 1913م عندما قرر والي الموصل سليمان نظيف باشا فتح شارع جديد يربط بين شارع نينوى وشارع المحاكم (العدالة حالياً). ويضيف أنّ الوالي أصرّ متعمداً وخلافاً لرغبة البلدية أن يمرّ الشارع في وسط بيت آل النجفي على الرغم من انحرافه عن مساره المستقيم الذي رسمته البلدية. وفي رأيي المتواضع أنّ بلدية الموصل بتأييد من الوالي اضطرّت لكي يكون مدخل الشارع الشمالي يقابل ويوازي مدخل سوق الشعارين أن تحرف مسار الشارع الجديد عن جامع العباس لكي تتجنب هدم الجامع بأكمله فيما لو رسم بصورة مستقيمة. ولو كان الوالي يعلم أن تصرّفه اللئيم هذا سيفتح في المستقبل كنزاً لأسرة النجفي لما فعل ذلك، إذ بنت الأسرة عدداً كبيراً من المحلاّت على جانبي الشارع فيما بعد عادت عليهم بأرباح كبيرة.
البيت القديم
وفي سنة 1959م هدمت أسرة النجفي بيتها القديم والمحلاّت الكائنة على جانبي الشارع وشيّدت على أنقاضها عمارتين متقابلتين. وكذلك فعلت أسرة عبدالباقي الشبخون الواقع دارهم جنوبي دار النجفي، إذ شيّدوا عمارة الشبخون سنة 1984م. وتعرّض جامع العباس الكائن في المنطقة بين البيتين المذكورين إلى اقتطاع جزء من مشهده ضمن الشارع، ويقول الأستاذ سعيد الديوه جي عن هذا الجامع أنه بني سنة 405هـ/ 1013م من قبل شخص اسمه الحاج كاظم وكتب على رخامة فيه (هذا فبر العباس بن علي)، وهدمه سنة 1346هـ/ 1927م الحاج عبدالباقي الشبخون وجدد عمارته، وبنى إلى جانبه غرفة اتخذها مدرسة لتدريس العلوم المختلفة، وبنى فوقها المصلّى وأقام به منبراً واتخذه جامعاً يجتمع به للصلاة. وكتب فوق باب الجامع: (قد جدد عمارة العباس بن مرداس السلّمي عبدالباقي بن عبدالله الشبخون). كما أقام الحاج الشبخون منارة من الحديد فوق باب الجامع هي أول منارة حديدية أنشئت في الموصل، وتميز منبر الجامع بأنه مقعّر داخل في جدار المصلّى وهو أول منبر مقعّر بني في الموصل.
أصبح الشارع الذي يبلغ طوله (250) متراً وعرضه حوالي خمسة أمتار تجارياً لوقوعه في منطقة حيوية وسط أسواق المدينة في باب الطوب وباب السراي وسوق الصياغ والسرجخانة، وبنيت على جانبيه محلاّت عديدة استخدمت لأغراض مختلفة. وفي الخمسينيات غلب على الشارع طابع الثقافة بافتتاح عدد كبير من المكتبات تخصصت معظمها في بيع الكتب القيمة القديمة، وتخصص بعضها الآخر في بيع المجلاّت المصرية واللبنانية الدورية وبيع الجرائد اليومية الموصلية والعراقية، وفي مكتبات أخرى بيعت القرطاسية للمدارس والدوائر الرسمية ومن أهمها مكتبة العسلي التي زودني صاحبها الحاج مقداد العسلي بمعلومات قيمة عن معالم الشارع في ذلك الحين، وكانت هذه المكتبة تحمل اسم مكتبة الجزائر للأخوين هاشم ومقداد العسلي قبل انتقالها إلى مكانها الحالي. فضلاً عن مكتبة النبراس والعراقية لصاحبهما ذنون المصري، والشباب لهشام محمد عبدالله، والخيام لحسين الجبوري، والعربية لعبدالرحمن كركجي، والمعارف لمحمد شهاب، والإمام لصديق الإمام، والغانم لسعدالله الغانم.
مكتبة الاهالي
وتميزت مكتبة الأهالي التي كان صاحبها عبدالرحمن نصّار (أبو عوف) من أهالي الناصرية ويتحدّث باللهجة البغدادية ببيع الكتب القيمة والمجلاّت المصرية، وكذلك مكتبة الأمل لصاحبها عصام محمد عبدالله، والمكتبة العصرية لآدمون الصائغ، ومكتبة العروبة لصبحي، ومكتبة الموصل لشمس الدين السيد حاتم، ومكتبة المسيرة لقيس قاسم بشير، ومكتبة محمد ثامر، ومكتبة الأمين لسيد على أحمد الغنام، والمكتبة الوطنية لزهير ووالده شاكر شنشل، ومكتبة أبو بكر لصديق قاسم محمد لبيع الكتب الدينية. ومن مكتبات بيع الصحف والمجلاّت مكتبة أزهر الطائي وعبد فتاح جاسم (أبو بسّام) في مدخل شارع النجفي، ومكتبة علي محمود مقابل جامع العباس، ومكتبة مجيد. وتخصصت مكتبة أخرى لذنون المصري ببيع بطاقات اليانصيب التي كانت تكثر تلك الأيام ويقتنيها طالبوا الحظ السعيد أملاً بالفوز بمبلغ كبير دون جهد وعرق.
تركّز وجود المكتبات في القسم الجنوبي من الشارع مع عدد من محلاّت بيع الأحذية منها معرض أحذية جوهرة لمهدي، وأحذية عبد القادر الأحمر، وأحذية محمود القوندرجي، ومعرض أحذية سوريا لعبدو السوري، ومعرض أحذية الشمال لوعدالله حازم، ومعرض أحذية عدنان لبشير خليل حيّاوي (عمّي – الكاتب)، ومعرض أحذية الجزائر للحاج إدريس، يقابلها معرض الدهّان لسعيد الدهّان وزوجته ماري لبيع الأحذية النسائية وحقائب اليد، ومعرض أحذية حازم الطائي، وبائعا الأحذية مهيدي وعمر وفوقهما (الكوشك) الجميل المجاور لجامع العباس والذي يشغله دلال العقارات صالح.
خياط الفرفوري
وكان في مدخل الشارع الأيمن/ الشرقي دكان صغير لـ(عمّا علي) صاحب المهنة التراثية (خياط الفرفوري) الذي كان يجلس على الأرض ويعمل في خياطة الآنية الزجاجية من الخزف الصيني بخيوط معدنية بعد تثقيبها بمثقب يدوي، وقد يحيط أباريق الشاي المتصدّعة بأحزمة معدنية رقيقة لتقويتها. ولا نزال نذكر هذا الرجل وهو يثقب الآنية بجهاز يشبه قوس آلة الكمان يحرّكه جيئة وذهاباً. وبجانبه البقال عبد الجبار ومحمد علي (أبو الكيك) بائع الكعك الذي اشتهر بمرحه ونشاطه الفنّي في الليالي الملاح. وفوقه في (كوشك) مكتب المحامي غربي الحاج أحمد عضو حزب الاستقلال، ويليه في (الكوشك) المجاور عيادة الطبيب نافع الخيّاط. وبعد المدخل بعدة محلاّت فتحت (صيدلية عبد الموجود) سنة 1944م باسم أسرة عبد الموجود التي كانت تسكن في محلة جامع خزام، وكانت أول صيدلية يفتتحها عبد الهادي أحمد عبد الموجود بعد أن اقتصر امتلاك الصيدليات على المسيحيين واليهود في ذلك الوقت، وانتقلت الصيدلية إلى دورة السرجخانة سنة 1976م. وكان يشغل (الكوشك) فوق الصيدلية طبيب العيون الدكتور عبد القادر الجوادي، وفي (الكوشك) المجاور له عيادة الدكتور عبد الإله عبد الموجود. وفي القسم الجنوبي من الشارع تواجدت محلاّت عدة للتصوير منها ستوديو الخيام لصاحبه فوزي حسين الجبوري، وستوديو محفوظ لصاحبه محفوظ أحمد، وستوديو الداغستاني لصاحبه غازي الداغستاني، ومحل تصوير إبراهيم درويش (أبو ناصر). وتواجد الخطاط الأطرش نوري سعيد في هذا القسم، ومجلّدان للكتب (مُصحّف) أحدهما أحمد إسماعيل والآخر الحاج محمد (أبو فيس) الذي كان يضع طربوشاً أحمر على رأسه. وتقع مطبعة الجمهور لصاحبها عبد القادر خضر في منتصف الشارع مقابل جامع العباس. يتقاطع شارع النجفي مع عدد من الأزقّة العمودية منها زقاق ضيّق يقطع الشارع عند مكتبة العسلي، في قسمه الشرقي الآن مسجد الأحمدية الذي كان يدرّس فيه الشيخ الجليل بشير الصقّال ومطبعة الزهراء الحديثة. وفي قسمه الغربي مسجد الشيخ عبد الحليم، ومكتبة بسّام لصاحبها عبد فتاح جاسم(أستشهد في عملية تحرير الموصل)، ومكتب رائد العسلي للقرطاسية. وقرب تقاطع الزقاق دكان حازم أبو الشربت، وعبد القادر عبد الموجود قوطجي بائع الشاي والسكّر، ودكان علي الجايجي. والزقاق الآخر يتقاطع مع الشارع عند جامع العباس في قسمه الشرقي معمل نجارة سالم محمد العلاّف، والحلاّق فالح حسن، والخطاط تحسين سيد علي. وفي مدخله ناظم قوطجي بائع الشاي والسكر. وفي قسمه الغربي المؤدي إلى محلة سوق الصغير يقع مكتب الخطاط زهير ومكتبة الجيل لصاحبها ذاكر خليل العلي (فقد في الأحداث الأخيرة).
شارع النجفي
وتميّز القسم الشمالي من شارع النجفي بوجود عدد كبير من محلاّت الصاغة وذلك بسبب قربه من سوق الصيّاغ، وعدد من باعة الحلويات والشكرجية، فضلاً عن عدد من محلاّت الأحذية والخياطة والحلاقة. وتواجد محلّ واحد لبيع الزجاجيات للتاجر عبد الكريم اليوزبكي قرب جامع العباس. ومن الصيّاغ على الجانب الأيمن/ الشرقي فصيح داؤد، وسعيد دنّو، وسعيد توفيق، وعبد المنعم خروفة، وبشير وانيس، ومحمد قاسم، وصدّيق الدكبر في مدخل سوق الصيّاغ، ويسبقه دكان محمد الأعضب والد الضابط المعروف سالم الخابوري الذي كان يبيع الجرار (الشربات) والإيقاع (الدنابك) وأواني الماء للطيور (القحوف) وأواني الزهور، ويبيع كذلك الفاكهة بأنواعها. ويقع دكان لسالم الشيخ علي الشكرجي بائع الحلويات والسجقات وسط هذه الدكاكين، وفوقها مكتب آل النجفي مالكي العمارة. وبعد مدخل سوق الصيّاغ تتواجد دكاكين ثلاثة لعدد من الحلاّقين، في الأولى التي كانت على شكل مدخل بيت وعلى جانبيه شبّاكين الحلاّقان حسن وعلي، وفي الثانية الحلاّق حمّودي (أبو رعد)، وفي الثالثة سليم الحلاّق. وفوق هذه الدكاكين كازينو الصيّاغ. ويلي الحلاّقين بائع الأحذية يونس العزّو، وخياطة الهلال ملكي– عسكري (أي مدني للأفندية، وعسكري للضباط)، والخياط سعيد إسماعيل، وينتهي الشارع بـ(جايخانة عبّو أقديح) المشهورة التي كان فيها أول كرامفون (أبو التيل) لتشغيل الأغاني القديمة والمقامات التي كان يطرب لها رواد المقهى ذلك الزمان لعبده الحامولي وسيد عبدالقادر ابن الكفر. وعلى الجانب الأيسر/ الغربي تواجد دكان محمد الشكرجي بائع الحلويات والسجق و(من السما) و(الملبّس) 000 الخ الذي يكرمك بقطعة ملبّس أو جكليتة عند الشراء منه ويزيدك بعدد من الغرامات فوق طلبك قائلاً: دسوّيها 300 … دسوّيها 400، وبائع الحلويات سعدي (سعّودي)، ونجم وسلطان الحلاّقين في دكانين مرتفعين بعدد من السلالم عن مستوى الشارع. ومن بعدهما الصاغة رياض قاسم، وإبراهيم عديلة، ونجيب الصائغ، وسالم مرعي الطالب. وعدد من محلاّت الأحذية منها معرض أحذية حواء لعامر محمد علي التي حوّلت إلى أحذية الربيع، ومعرض أحذية المثنى التي حوّلت إلى مكتبة المثنى لسعدون عبدالله، وأحذية بلقيس لهاشم أحمد، وأحذية فينوس لسالم الشاهري. ودكان سعدالله الشيخ علي الشكرجي أول صانع للسجق (0000 القاضي) في الموصل، يليه صياغة الأهرام للصائغ أديب، والصائغان أحمد وعبدالله العراقي. ثم الزقاق المقابل لسوق الصيّاغ وفيه إدريس (أبو الدوندرمة)، وياسين القصّاب، وإبراهيم الجايجي الذي استمر في عمله حتى توفي قبل سنوات قليلة، ومحمد علي الكبابجي وفوقه بيت شريف القوندرجي، وقاسم الشرقي بائع أدوات للصيّاغ (بنزين ومواد جلي 000الخ)، وعزوز الصائغ، وفي مدخل الزقاق جمال الأوتجي الذي يعمل بمكوى الفحم. يلي الزقاق الصائغ خليل برهاوي، والحاج عبد (أبو الخلاص) أي خلاصة الذهب وشريكيه عزيز أغا وعلي حسين. ثم يونس عدو بائع الشربت، وأحمد ياسين الصائغ، وصديق آل بليش الصائغ، ورأفت (خاجيك) الأرمني الصائغ، وفريد متي النقّاش، وعلي أبو الشربت، ويونس الشكرجي بائع الحلويات والسجق. وفي هذا المكان ينتهي شارع النجفي عند مسجد الصيّاغ الذي جدده الحاج عبد العزيز النجفي سنة 2003م. وكان الجامع سابقاً في زقاق ضيّق يليه دكاكين البقال حامد الأقطم، وعلي التتنجي بائع التبغ والسكاير، وسالم الشكرجي، ونقول (جرزات) الأفراح للسيد طارق، وياسين التتنجي، وفي نهاية الشارع عبد الوهاب جعيّة بائع الفاكهة المعروف لدى الصيّاغ.
القسم الجنوبي
وكان الشارع في قسمه الجنوبي يشهد نشاطاً ملحوظاً قبل افتتاح المدارس حيث يبادر طلاب المتوسطة والإعدادية إلى بيع كتبهم القديمة إلى الطلاب الجدد، إذ كانت وزارة المعارف لا تؤمن سوى نسبة ضئيلة من هذه الكتب لطلابها. واستمرت هذه العادة إلى الآن بعد تسرّب أعداد كبيرة من الكتب المدرسية إلى الأسواق. وفي التسعينات كثر باعة الكتب القديمة على أرصفة مدخل شارع النجفي الجنوبي، وكان أولئك الباعة يشترون المكتبات البيتية العائدة للموظفين والمثقفين والمتقاعدين الذين أفلسوا في تلك الفترة بأسعار بخسة، ويبيعونها بعد تصنيفها حسب أهميتها بأسعار مرتفعة لأناس آخرين أخذ بعضهم يقتني الكتب والدوريات القديمة ليؤسس له مكتبة في بيته للزينة ترمز إلى ثقافته العالية ! وتحوّلت المكتبات العريقة التي تبيع الكتب القيمة في شارع النجفي إلى مخازن لبيع القرطاسية بالجملة والمفرد بعد عزوف معظم المثقفين عن شراء الكتب. وكثرت محلاّت بيع الحلويات الموصلية المعروفة من البقلاوة والزلابيا والسجق والمعكرونية والحلقوم ومن السما وحلاوة الطحينية واللوزينج، وحلّ الأحفاد محلّ الأباء والأجداد في هذا الشارع القديم. وقلّت (الكوشكات) الجميلة المقامة من الخشب والصفيح التي كانت تزيّن القسم الجنوبي من الشارع، والتي لم تستطع أن تقاوم الطبيعة أكثر من نصف قرن.
وفي الحرب الأخيرة مع داعش دمّر ما بقي من الأكشاك الأثرية القديمة وتحوّل الشارع إلى أبنية خربة ينعق فوقها البوم، وتحطّم السقف الذي بني بأموال أصحاب الدكاكين لحمايتهم من شمس الصيف وأمطار الشتاء. وانتقل أصحاب المكتبات القديمة إلى منطقة المجموعة الثقافية في الجانب الأيسر من المدينة، وابتكر عدد من الشبّان المثقفين الأخيار مبادرة رصيف الكتب الذي يفتتح كل يوم جمعة على رصيف جامعة الموصل. ترى متى يعود شارع النجفي لزهوه وعهده القديم ؟ نتمنى أن يكون ذلك قريباً إن شاء الله وبهمة أهالي مدينة الموصل الأخيار.