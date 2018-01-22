لماذا لا تحصل المراجعة الكبرى في جسم الدولة العراقية؟

فاتح عبدالسلام

تجديد‭ ‬الدولة‭ ‬العراقية‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ازالة‭ ‬طبقة‭ ‬خارجية‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬فاعلة‭ ‬واحلال‭ ‬طبقة‭ ‬مكانها‭ ‬في‭ ‬جسم‭ ‬الهيكل‭ ‬السياسي‭ ‬الحكومي‭. ‬طبعاً‭ ‬هذا‭ ‬التغيير‭ ‬الخارجي‭ ‬نفسه‭ ‬موضع‭ ‬خلاف‭ ‬وتوجد‭ ‬معوقات‭ ‬هائلة‭ ‬أمامه،‭ ‬بما‭ ‬يجعل‭ ‬الانتخابات‭ ‬المزمعة‭ ‬نفسها‭ ‬غير‭ ‬ذات‭ ‬تأثير‭ ‬فيه‭. ‬لكن‭ ‬الذي‭ ‬يستدعي‭ ‬الانتباه،‭ ‬هو‭ ‬الهياكل‭ ‬القيادية‭ ‬المفصلية‭ ‬الأصغر‭ ‬في‭ ‬جسم‭ ‬الحكومة‭ ‬التي‭ ‬تحولت‭ ‬بفعل‭ ‬الجمود‭ ‬والتحنيط‭ ‬والاحتكار‭ ‬والمحاصصة‭ ‬والمحسوبية‭ ‬الى‭ ‬رواسب‭ ‬ثقيلة‭ ‬في‭ ‬جسم‭ ‬الدولة‭ ‬وهويتها‭ ‬اكثر‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬عابرة‭ ‬يمكن‭ ‬تغييرها‭. ‬الدورات‭ ‬الانتخابية‭ ‬لم‭ ‬تصحبها‭ ‬مراجعات‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬اعادة‭ ‬بناء‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬معنيون‭ ‬بهذا‭ ‬الأمر‭ ‬لأنه‭ ‬يمس‭ ‬المحاصصات‭ ‬السرية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬العلنية‭ ‬الظاهرة‭. ‬وهذا‭ ‬سبب‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬استمرار‭ ‬التخلف‭ ‬والتردي‭ ‬وضعف‭ ‬الانتاجية‭.‬

هناك‭ ‬مديرون‭ ‬عامّون‭ ‬ورؤساء‭ ‬جامعات‭ ‬أو‭ ‬مؤسسات‭ ‬لم‭ ‬يتغيروا‭ ‬منذ‭ ‬أول‭ ‬حكومة‭ ‬أو‭ ‬ثاني‭ ‬حكومة‭ ‬تشكّلت‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬‮٢٠٠٣‬‭. ‬وأصبحت‭ ‬المناصب‭ ‬الصغيرة‭ ‬والثانوية‭ ‬في‭ ‬سلّم‭ ‬المحاصصة‭ ‬متجذرة‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬مضاد‭ ‬للتغيير،‭ ‬مهما‭ ‬سمعنا‭ ‬من‭ ‬شعارات‭ ‬من‭ ‬أفواه‭ ‬الطبقة‭ ‬الخارجية‭ ‬الاساسية‭ ‬الأولى‭ ‬حول‭ ‬البديل‭ ‬المنشود‭ ‬والطريق‭ ‬الجديد‭ ‬وسوى‭ ‬ذلك‭ ‬الكثير‭.‬

كما‭ ‬ان‭ ‬الدولة‭ ‬التي‭ ‬أرهقتها‭ ‬الهياكل‭ ‬الفارغة‭ ‬المستنزفة‭ ‬للموازنات‭ ‬العظيمة،‭ ‬عليها‭ ‬ان‭ ‬تراجع‭ ‬عدداً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬لا‭ ‬ترتبط‭ ‬بوزارات، ‭ ‬كان‭ ‬مبرر‭ ‬وجودها‭ ‬سياسياً‭ ‬في‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬السابق،‭ ‬ولم‭ ‬تعد‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬غطاء‭ ‬لهيئات‭ ‬واحزاب‭ ‬واشخاص،‭ ‬وإن‭ ‬الاستغناء‭ ‬عنها‭ ‬والحاقها‭ ‬كمديريات‭ ‬عادية‭ ‬ببعض‭ ‬الوزارات‭ ‬لن‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬مطلقاً‭. ‬كما‭ ‬ان‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬مدعو‭ ‬للتجرد‭ ‬عن‭ ‬مصالح‭ ‬أفراده‭ ‬الشخصية‭ ‬ويراجع‭ ‬قوانين‭ ‬أقرت‭ ‬رواتب‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‭ ‬لتشكيلات‭ ‬ظرفية‭ ‬منها‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة،‭ ‬لم‭ ‬يجن‭ ‬العراق‭ ‬منها‭ ‬نفعاً،‭ ‬قامت‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬احتلال‭ ‬البلاد‭ ‬،ولم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬مسوّغ‭ ‬شرعي‭ ‬أو‭ ‬اخلاقي‭ ‬أو‭ ‬وظيفي‭ ‬لقيامها،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬كان‭ ‬مجلس‭ ‬الحكم‭ ‬يؤدي‭ ‬المهم‭ ‬الشبيهة‭ ‬بالعمل‭ ‬الحكومي‭ ‬تحت‭ ‬يد‭ ‬حاكم‭ ‬أجنبي‭ ‬هو‭ ‬بول‭ ‬بريمر‭. ‬وبغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬الخطأ‭ ‬في‭ ‬قيامها‭ ‬فإن‭ ‬الخطيئة‭ ‬الكبرى‭ ‬استمرار‭ ‬صرف‭ ‬رواتب‭ ‬تقاعدية‭ ‬لاعضائها‭ ‬العاطلين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬الان‭ ‬أو‭ ‬المتحوّلين‭ ‬الى‭ ‬مناصب‭ ‬رفيعة‭. ‬وهذا‭ ‬مثال‭ ‬واحد‭ ‬،‭ ‬توجد‭ ‬الى‭ ‬جنبه‭ ‬هياكل‭ ‬أخرى‭ ‬لو‭ ‬حذفناها‭ ‬لما‭ ‬شعر‭ ‬أحد‭ ‬بغيابها‭ ‬مثلما‭ ‬لم‭ ‬يهتم‭ ‬بوجودها‭ ‬أحد‭ ‬سوى‭ ‬حفنة‭ ‬المنتفعين‭ ‬وهم‭ ‬بالأصل‭ ‬حزبيون‭ ‬قميئون‭. ‬

رئيس التحرير – طبعة لندن

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