لماذا لا تحصل المراجعة الكبرى في جسم الدولة العراقية؟

فاتح عبدالسلام
تجديد الدولة العراقية لا يكون من خلال ازالة طبقة خارجية مهما كانت فاعلة واحلال طبقة مكانها في جسم الهيكل السياسي الحكومي. طبعاً هذا التغيير الخارجي نفسه موضع خلاف وتوجد معوقات هائلة أمامه، بما يجعل الانتخابات المزمعة نفسها غير ذات تأثير فيه. لكن الذي يستدعي الانتباه، هو الهياكل القيادية المفصلية الأصغر في جسم الحكومة التي تحولت بفعل الجمود والتحنيط والاحتكار والمحاصصة والمحسوبية الى رواسب ثقيلة في جسم الدولة وهويتها اكثر منها في حكومة عابرة يمكن تغييرها. الدورات الانتخابية لم تصحبها مراجعات كبرى في اعادة بناء مؤسسات الدولة ، ولا يوجد معنيون بهذا الأمر لأنه يمس المحاصصات السرية أكثر من العلنية الظاهرة. وهذا سبب مباشر في استمرار التخلف والتردي وضعف الانتاجية.
هناك مديرون عامّون ورؤساء جامعات أو مؤسسات لم يتغيروا منذ أول حكومة أو ثاني حكومة تشكّلت بعد عام ٢٠٠٣. وأصبحت المناصب الصغيرة والثانوية في سلّم المحاصصة متجذرة في اطار مضاد للتغيير، مهما سمعنا من شعارات من أفواه الطبقة الخارجية الاساسية الأولى حول البديل المنشود والطريق الجديد وسوى ذلك الكثير.
كما ان الدولة التي أرهقتها الهياكل الفارغة المستنزفة للموازنات العظيمة، عليها ان تراجع عدداً كبيراً من مؤسسات لا ترتبط بوزارات، كان مبرر وجودها سياسياً في الرد على النظام السابق، ولم تعد اكثر من غطاء لهيئات واحزاب واشخاص، وإن الاستغناء عنها والحاقها كمديريات عادية ببعض الوزارات لن يؤثر على شيء في العراق مطلقاً. كما ان البرلمان العراقي مدعو للتجرد عن مصالح أفراده الشخصية ويراجع قوانين أقرت رواتب مدى الحياة لتشكيلات ظرفية منها ما يسمى الجمعية العامة، لم يجن العراق منها نفعاً، قامت في زمن احتلال البلاد ،ولم يكن هناك مسوّغ شرعي أو اخلاقي أو وظيفي لقيامها، في وقت كان مجلس الحكم يؤدي المهم الشبيهة بالعمل الحكومي تحت يد حاكم أجنبي هو بول بريمر. وبغض النظر عن الخطأ في قيامها فإن الخطيئة الكبرى استمرار صرف رواتب تقاعدية لاعضائها العاطلين عن العمل الان أو المتحوّلين الى مناصب رفيعة. وهذا مثال واحد ، توجد الى جنبه هياكل أخرى لو حذفناها لما شعر أحد بغيابها مثلما لم يهتم بوجودها أحد سوى حفنة المنتفعين وهم بالأصل حزبيون قميئون.
رئيس التحرير – طبعة لندن
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