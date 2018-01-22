لن تتغيروا حتى تغيروا ما بأنفسكم

علي السوداني

ثمة‭ ‬كذبة‭ ‬شائعة‭ ‬يتداولها‭ ‬هذه‭ ‬الأيام‭ ‬أهل‭ ‬الحكم‭ ‬والدكاكين‭ ‬التابعة‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬المحمية‭ ‬الخضراء‭ ‬وما‭ ‬جاورها‭ ‬ببغداد‭ ‬العباسية‭ ‬المريضة‭ . ‬الكذبة‭ ‬السخيفة‭ ‬تقول‭ ‬أن‭ ‬ليس‭ ‬بمقدور‭ ‬أحد‭ ‬تأجيل‭ ‬انتخابات‭ ‬مايس‭ ‬القادم‭ ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬سيشكل‭ ‬خرقاً‭ ‬فاضحاً‭ ‬للدستور‭ ‬وتوقيتاته‭ ‬التي‭ ‬يعتبرونها‭ ‬مقدسة‭ ‬وهي‭ ‬ليست‭ ‬كذلك‭ ‬أبداً‭ . ‬يقول‭ ‬الكذابون‭ ‬الدجالون‭ ‬المنافقون‭ ‬الأفندية‭ ‬والمعممون‭ ‬إن‭ ‬التأجيل‭ ‬سيأخذ‭ ‬البلاد‭ ‬الى‭ ‬المجهول‭ ‬ويفتح‭ ‬عليها‭ ‬بوابات‭ ‬الجحيم‭ ‬،‭ ‬وقد‭ ‬يفضي‭ ‬الى‭ ‬انقلاب‭ ‬عسكري‭ ‬أو‭ ‬نظام‭ ‬حكم‭ ‬تفرضه‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومجلس‭ ‬الأمن‭ ‬،‭ ‬ويزيد‭ ‬بعض‭ ‬الشياطين‭ ‬منهم‭ ‬أن‭ ‬الفوضى‭ ‬المتوقعة‭ ‬ستعيد‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬،‭ ‬ويواصلون‭ ‬هذا‭ ‬اللغو‭ ‬الباطل‭ ‬الفارغ‭ ‬لكنهم‭ ‬لا‭ ‬يتحدثون‭ ‬أبداً‭ ‬عن‭ ‬ملايين‭ ‬النازحين‭ ‬والمهجرين‭ ‬والمهاجرين‭ ‬والمسجونين‭ ‬والمخفيين‭ ‬والذين‭ ‬تم‭ ‬تدمير‭ ‬مدنهم‭ ‬وبيوتهم‭ ‬وبيبان‭ ‬رزقهم‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬حياتهم‭ ‬في‭ ‬تمثيلية‭ ‬داعش‭ ‬المرعبة‭ ‬التي‭ ‬كانوا‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬صنعها‭ ‬ومكّنها‭ ‬وسمح‭ ‬لها‭ ‬مع‭ ‬سبق‭ ‬الإصرار‭ ‬والترصد‭ ‬بأن‭ ‬تعبث‭ ‬بالبلاد‭ ‬وبالعباد‭ ‬وبما‭ ‬تبقى‭ .‬

إن‭ ‬الذين‭ ‬يكلمونك‭ ‬عن‭ ‬الدستور‭ ‬الذي‭ ‬صنعه‭ ‬الوحوش‭ ‬الأمريكان‭ ‬وبعض‭ ‬منغلتهم‭ ‬،‭ ‬يعرفون‭ ‬هم‭ ‬قبل‭ ‬غيرهم‭ ‬إن‭ ‬البلاد‭ ‬القائمة‭ ‬الآن‭ ‬إنما‭ ‬تقاد‭ ‬بفعل‭ ‬قانون‭ ‬المحاصصة‭ ‬المريض‭ ‬وأخلاق‭ ‬وتقاليد‭ ‬المافيات‭ ‬القوية‭ ‬وقانون‭ ‬تخادم‭ ‬واتحاد‭ ‬الحرامية‭ ‬الذي‭ ‬أنتج‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬الخراب‭ ‬الشامل‭ ‬،‭ ‬ودولة‭ ‬عراقية‭ ‬جديدة‭ ‬وشاذة‭ ‬هي‭ ‬الأفسد‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الكون‭ ‬باعترافهم‭ ‬هم‭ ‬ومن‭ ‬جاء‭ ‬بهم‭ ‬من‭ ‬الغزاة‭ ‬الأنذال‭ ‬الذين‭ ‬رفعوا‭ ‬منذ‭ ‬البدء‭ ‬شعار‭ ‬برميل‭ ‬النفط‭ ‬العزيز‭ ‬لهو‭ ‬أغلى‭ ‬وأطيب‭ ‬من‭ ‬برميل‭ ‬الديمقراطية‭ .‬

أمريكا‭ ‬وإيران‭ ‬وحرامية‭ ‬المحمية‭ ‬الخضراء‭ ‬والموظفون‭ ‬الامميون‭ ‬المرتزقة‭ ‬،‭ ‬يريدون‭ ‬اجراء‭ ‬تمثيلية‭ ‬الانتخابات‭ ‬بوقتها‭ ‬المقرر‭ ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬سيضمن‭ ‬بقاء‭ ‬نفس‭ ‬الوجوه‭ ‬القذرة‭ ‬التي‭ ‬ولدت‭ ‬بمطابخ‭ ‬المحتل‭ ‬،‭ ‬والخلافات‭ ‬التلفزيونية‭ ‬الساذجة‭ ‬التي‭ ‬نراها‭ ‬ونسمع‭ ‬عنها‭ ‬انما‭ ‬هي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬بهارات‭ ‬ومقبلات‭ ‬ومؤثرات‭ ‬يضيفها‭ ‬خبراء‭ ‬الرذيلة‭ ‬الى‭ ‬المشهد‭ ‬المريض‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تسويقه‭ ‬الى‭ ‬الناس‭ ‬المخدرين‭ ‬المضللين‭ ‬الساذجين‭ ‬وأيضاً‭ ‬المغلوبين‭ ‬على‭ ‬أمرهم‭ ‬،‭ ‬والمستسلمين‭ ‬لقدرهم‭ ‬الأسود‭ ‬القائم‭ ‬الآن‭ ‬أو‭ ‬الأكثر‭ ‬سواداً‭ ‬وسقوطاً‭ ‬بعد‭ ‬ظهور‭ ‬نتائج‭ ‬الفضيحة‭ ‬من‭ ‬بطن‭ ‬صناديق‭ ‬الغفلة‭ ‬المدموغة‭ ‬بأصابع‭ ‬البنفسج‭ ‬المزورة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬حال‭ ‬ومال‭ .‬

أما‭ ‬بعد‭ ‬،‭ ‬فليس‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬الطامسين‭ ‬ببالوعات‭ ‬الفساد‭ ‬والخيانة‭ ‬والعمالة‭ ‬والنهب‭ ‬والقتل‭ ‬والكفر‭ ‬،‭ ‬أن‭ ‬يتحدثوا‭ ‬عن‭ ‬دستور‭ ‬وقانون‭ ‬وخلق‭ ‬وأمانة‭ .‬