لن تتغيروا حتى تغيروا ما بأنفسكم

علي السوداني
ثمة كذبة شائعة يتداولها هذه الأيام أهل الحكم والدكاكين التابعة لهم في المحمية الخضراء وما جاورها ببغداد العباسية المريضة . الكذبة السخيفة تقول أن ليس بمقدور أحد تأجيل انتخابات مايس القادم لأن ذلك سيشكل خرقاً فاضحاً للدستور وتوقيتاته التي يعتبرونها مقدسة وهي ليست كذلك أبداً . يقول الكذابون الدجالون المنافقون الأفندية والمعممون إن التأجيل سيأخذ البلاد الى المجهول ويفتح عليها بوابات الجحيم ، وقد يفضي الى انقلاب عسكري أو نظام حكم تفرضه الأمم المتحدة ومجلس الأمن ، ويزيد بعض الشياطين منهم أن الفوضى المتوقعة ستعيد داعش من جديد ، ويواصلون هذا اللغو الباطل الفارغ لكنهم لا يتحدثون أبداً عن ملايين النازحين والمهجرين والمهاجرين والمسجونين والمخفيين والذين تم تدمير مدنهم وبيوتهم وبيبان رزقهم وكل ما يخص حياتهم في تمثيلية داعش المرعبة التي كانوا هم من صنعها ومكّنها وسمح لها مع سبق الإصرار والترصد بأن تعبث بالبلاد وبالعباد وبما تبقى .
إن الذين يكلمونك عن الدستور الذي صنعه الوحوش الأمريكان وبعض منغلتهم ، يعرفون هم قبل غيرهم إن البلاد القائمة الآن إنما تقاد بفعل قانون المحاصصة المريض وأخلاق وتقاليد المافيات القوية وقانون تخادم واتحاد الحرامية الذي أنتج كل هذا الخراب الشامل ، ودولة عراقية جديدة وشاذة هي الأفسد على وجه الكون باعترافهم هم ومن جاء بهم من الغزاة الأنذال الذين رفعوا منذ البدء شعار برميل النفط العزيز لهو أغلى وأطيب من برميل الديمقراطية .
أمريكا وإيران وحرامية المحمية الخضراء والموظفون الامميون المرتزقة ، يريدون اجراء تمثيلية الانتخابات بوقتها المقرر لأن ذلك سيضمن بقاء نفس الوجوه القذرة التي ولدت بمطابخ المحتل ، والخلافات التلفزيونية الساذجة التي نراها ونسمع عنها انما هي عبارة عن بهارات ومقبلات ومؤثرات يضيفها خبراء الرذيلة الى المشهد المريض من أجل تسويقه الى الناس المخدرين المضللين الساذجين وأيضاً المغلوبين على أمرهم ، والمستسلمين لقدرهم الأسود القائم الآن أو الأكثر سواداً وسقوطاً بعد ظهور نتائج الفضيحة من بطن صناديق الغفلة المدموغة بأصابع البنفسج المزورة في كل حال ومال .
أما بعد ، فليس من حق الطامسين ببالوعات الفساد والخيانة والعمالة والنهب والقتل والكفر ، أن يتحدثوا عن دستور وقانون وخلق وأمانة .