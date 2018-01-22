إبنة أغنى الأغنياء تكشف عن صورة حبيبها المصري

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

نشرت‭ ‬صحيفة‭ ‬دايلي‭ ‬ميل‭ ‬البريطانية‭ ‬صورا‭ ‬لـ»جينيفير‭ ‬غيتس‮»‬‭ ‬ابنة‭ ‬الملياردير‭ ‬بيل‭ ‬غيتس‭ ‬مؤسس‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬أحد‭ ‬أغنى‭ ‬أغنياء‭ ‬العالم،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬قضاء‭ ‬إجازة‭ ‬مع‭ ‬خطيبها‭ ‬المصري‭ ‬نائل‭ ‬نصار‭. ‬وبحسب‭ ‬الصحيفة‭ ‬فقد‭ ‬احتفلت‭ ‬جيتس‭ ‬بعيد‭ ‬ميلادها‭ ‬21‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي،‭ ‬متمرّسة‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬الفروسية‭ ‬والقفز‭ ‬بالخيل،‭ ‬ونشرت‭ ‬لقطات‭ ‬مختارة‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬للعام‭ ‬2017‭ ‬والذي‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬عاماً‭ ‬مميّزاً‭ ‬بالنسبة‭ ‬للشابة‭ ‬التي‭ ‬أنهته‭ ‬برفقة‭ ‬حبيبها‭ ‬المصري‭ ‬نائل‭ ‬نصار‭ ‬التي‭ ‬تربطها‭ ‬به‭ ‬علاقة‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬السنة‭.‬

ويبلغ‭ ‬نصار‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬26‭ ‬عاماً‭ ‬وهو‭ ‬مصري‭ ‬الجنسية‭ ‬وولد‭ ‬ونشأ‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬ودرس‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والإدارة‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬ستانفورد‭ ‬بكاليفورنيا‭ ‬وتخرج‭ ‬منها‭ ‬عام‭ ‬2013،‭ ‬وفاز‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬لفروسية‭ ‬قفز‭ ‬الحواجز‭ ‬ببطولة‭ ‬ويلينغتون‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭.‬