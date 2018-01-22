نيرمين ماهر تنضم الى فريق فيلم اماراتي مصري

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬انضمت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬الشابة‭ ‬نيرمين‭ ‬ماهر‭ ‬إلى‭ ‬أبطال‭ ‬الفيلم‭ ‬الإماراتي‭ ‬المصري‭ ‬الجديد‭ ‬‮«‬رمسة‭ ‬كريم‮»‬‭.‬

‭ ‬ويشارك‭ ‬في‭ ‬بطولته‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬هاني‭ ‬رمزي،‭ ‬ورجاء‭ ‬الجداوي،‭ ‬ومن‭ ‬الإمارات‭ ‬حبيب‭ ‬غلوم‭ ‬ورزيقة‭ ‬طارش،‭ ‬وعبدالله‭ ‬صالح،‭ ‬وعلي‭ ‬التميمي،‭ ‬وجمال‭ ‬السميطي،‭ ‬وملاك‭ ‬الخالدي،‭ ‬ورانيا‭ ‬آل‭ ‬علي،‭ ‬وعبدالله‭ ‬بن‭ ‬حيدر،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬تأليف‭ ‬وإخراج‭ ‬لؤي‭ ‬السعدي،‭ ‬وإنتاج‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬فيلم‭ ‬برودكشن‮»‬‭ ‬الإماراتية،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬بدء‭ ‬التصوير‭ ‬فيه‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭. ‬وكانت‭ ‬قد‭ ‬شاركت‭ ‬نيرمين‭ ‬ماهر،‭ ‬متابعيها‭ ‬عبر‭ ‬صفحتها‭ ‬الشخصية‭ ‬بموقع‭ ‬‮«‬إنستجرام‮»‬،‭ ‬بفيديو‭ ‬لرقصتها‭ ‬على‭ ‬نغمات‭ ‬إحدى‭ ‬المهرجانات‭.‬

نيرمين‭ ‬ماهر‭.‬

‭ ‬ظهرت‭ ‬نيرمين‭ ‬في‭ ‬الفيديو‭ ‬أثناء‭ ‬وجودها‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬النوادي‭ ‬الليلية‭ ‬وهي‭ ‬ترقص‭ ‬على‭ ‬نغمات‭ ‬مهرجان‭ ‬‮«‬لا‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬قامت‭ ‬بالضرب‭ ‬على‭ ‬الطبلة‭ ‬بطريقة‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬مقاطع‭ ‬المهرجان‭.‬

ونشرت‭ ‬صورة‭ ‬أخرى‭ ‬لإطلالتها‭ ‬في‭ ‬الحفل‭ ‬والتي‭ ‬ارتدت‭ ‬فيها‭ ‬فستاناً‭ ‬اسود‭ ‬قصيراً‭ ‬يوجد‭ ‬به‭ ‬بعض‭ ‬الخيوط‭ ‬الطولية‭.‬

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