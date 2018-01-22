نيرمين ماهر تنضم الى فريق فيلم اماراتي مصري

القاهرة – الزمان
انضمت الفنانة المصرية الشابة نيرمين ماهر إلى أبطال الفيلم الإماراتي المصري الجديد «رمسة كريم».
ويشارك في بطولته كل من هاني رمزي، ورجاء الجداوي، ومن الإمارات حبيب غلوم ورزيقة طارش، وعبدالله صالح، وعلي التميمي، وجمال السميطي، وملاك الخالدي، ورانيا آل علي، وعبدالله بن حيدر، وهو من تأليف وإخراج لؤي السعدي، وإنتاج شركة «فيلم برودكشن» الإماراتية، ومن المقرر بدء التصوير فيه الشهر المقبل. وكانت قد شاركت نيرمين ماهر، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بفيديو لرقصتها على نغمات إحدى المهرجانات.
نيرمين ماهر.
ظهرت نيرمين في الفيديو أثناء وجودها في أحد النوادي الليلية وهي ترقص على نغمات مهرجان «لا»، كما قامت بالضرب على الطبلة بطريقة تتناسب مع مقاطع المهرجان.
ونشرت صورة أخرى لإطلالتها في الحفل والتي ارتدت فيها فستاناً اسود قصيراً يوجد به بعض الخيوط الطولية.
من ناحية أخرى