كيف تقرأ رسائل الفيسبوك من دون أن يلاحظك المرسل؟

لوس‭ ‬انجليس‭ – ‬الزمان‭: ‬‭ ‬يصاب‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬بالحرج‭ ‬حين‭ ‬يقرأون‭ ‬رسائل‭ ‬الفيسبوك‭ ‬الواردة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يردوا‭ ‬عليها‭ ‬لاسباب‭ ‬مختلفة‭ ‬،‭ ‬وهنا‭ ‬اليوم‭ ‬يقدم‭ ‬تطبيق‭ ‬فيسبوك‭ ‬مسنجر‭ ‬عدة‭ ‬طرق‭ ‬مجانية‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬الأصدقاء‭ ‬والعائلة،‭ ‬فهو‭ ‬يتيح‭ ‬التواصل‭ ‬عن‭ ‬الطريق‭ ‬الاتصال‭ ‬أو‭ ‬مكالمات‭ ‬الفيديو‭ ‬أو‭ ‬الرسائل‭ ‬النصية،‭ ‬كما‭ ‬يملك‭ ‬التطبيق‭ ‬مزايا‭ ‬عديدة‭ ‬قد‭ ‬تخفى‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬المستخدمين‭. ‬نستعرض‭ ‬فيما‭ ‬يلي‭ ‬طريقة‭ ‬قراءة‭ ‬الرسائل‭ ‬في‭ ‬فيسبوك‭ ‬مسنجر‭ ‬على‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬دون‭ ‬ظهور‭ ‬‮«‬تم‭ ‬العرض‮»‬‭ ‬لدى‭ ‬المرسل‭: ‬عندما‭ ‬يقوم‭ ‬شخص‭ ‬بإرسال‭ ‬رسالة‭ ‬إليك‭ ‬سيلاحظ‭ ‬وجود‭ ‬علامة‭ ‬زرقاء‭ ‬بجانب‭ ‬الرسالة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بإرسالها،‭ ‬وحين‭ ‬تقوم‭ ‬بفتح‭ ‬الرسالة‭ ‬على‭ ‬هاتفك،‭ ‬ستختفي‭ ‬هذه‭ ‬العلامة‭ ‬من‭ ‬هاتف‭ ‬المرسل،‭ ‬وسيظهر‭ ‬له‭ ‬أنك‭ ‬قمت‭ ‬بقراءة‭ ‬الرسالة‭. ‬ولكي‭ ‬تقوم‭ ‬بقراءة‭ ‬الرسالة‭ ‬دون‭ ‬علم‭ ‬المرسل،‭ ‬عليك‭ ‬أولاً‭ ‬القيام‭ ‬بوضع‭ ‬هاتفك‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬الطيران‭ ‬ثم‭ ‬اتجه‭ ‬إلى‭ ‬التطبيق‭ ‬وقم‭ ‬بفتح‭ ‬الرسالة،‭ ‬وبعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬قراءة‭ ‬الرسالة‭ ‬قم‭ ‬بالخروج‭ ‬من‭ ‬التطبيق‭ ‬ثم‭ ‬قم‭ ‬بإلغاء‭ ‬وضع‭ ‬الطيران‭. ‬بهذه‭ ‬الطريقة‭ ‬يمكن‭ ‬لمستخدمي‭ ‬هواتف‭ ‬أندرويد‭ ‬وآيفون‭ ‬قراءة‭ ‬الرسائل‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬مسنجر‭ ‬دون‭ ‬ظهور‭ ‬‮«‬تم‭ ‬العرض‮»‬‭ ‬لدى‭ ‬المرسل‭.‬